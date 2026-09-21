Estibadores del aeropuerto Jorge Chávez metían cocaína en maletas rumbo a Europa: dos están prófugos y uno fue detenido en Ámsterdam

Un reportaje de Cuarto Poder muestra con imágenes exclusivas de cámaras de seguridad cómo una organización criminal introduce droga en las maletas de pasajeros desprevenidos. Descubre el modus operandi de estos trabajadores que enviaban cocaína a Europa. Cuarto Poder

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Dos estibadores de la empresa Talma permanecen prófugos tras escapar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 8 de septiembre, luego de que cámaras de seguridad registraran una operación para introducir clorhidrato de cocaína en equipajes de un vuelo de KLM con destino a Ámsterdam, Países Bajos.

La investigación de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a Edinson Portilla Cáceda y Junior Zeña Calderón como los dos trabajadores que ingresaron con paquetes de droga ocultos en sus casacas hasta la zona restringida conocida como “la Siberia”. En ese sector se organizan las maletas antes de su traslado hacia las aeronaves.

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Según la investigación, los estibadores lograron introducir tres ladrillos de cocaína en el equipaje de un pasajero. Una segunda maniobra quedó interrumpida cuando un agente de seguridad detectó el comportamiento inusual de Portilla, quien llevaba una casaca en la mano, una situación que llamó la atención dentro de un área donde los trabajadores suelen movilizarse con las manos libres para manipular las maletas.

El operativo permitió localizar otros tres ladrillos dentro de una segunda casaca. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína en ambos cargamentos. El procedimiento terminó con cinco trabajadores de Talma detenidos, mientras Portilla y Zeña Calderón lograron abandonar el terminal antes de terminar su turno.

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El fiscal antidroga Lincoln Fuentes explicó el acceso que tienen los operadores de equipaje en esa parte del terminal. “Hay una especie de tipo carreta donde las maletas son acondicionadas y eso es llevado a la bodega del avión. Y precisamente son los únicos, los operadores que tienen contacto directo con esa zona”, declaró a Cuarto Poder.

La investigación fiscal sostiene que los trabajadores aprovecharon los puntos donde la vigilancia mediante cámaras resulta limitada para intervenir las maletas. Según la hipótesis de los investigadores, el objetivo consistía en introducir la droga dentro de equipajes que continuarían hacia Europa sin conocimiento de sus propietarios.

Seis ladrillos de cocaína fueron encontrados durante el operativo

Dos estibadores de Talma permanecen prófugos: Edinson Portilla Cáceda y Junior Zeña Calderón escaparon del Jorge Chávez antes de culminar su turno y son buscados por las autoridades. Composición: Infobae

La primera acción habría permitido colocar tres ladrillos en una maleta. Después, los trabajadores volvieron a ingresar al área con otra casaca. Un agente de seguridad reparó en el comportamiento de Portilla y procedió a intervenirlo.

El trabajador se dirigió varias veces hacia el baño de “la Siberia”. En uno de esos desplazamientos llevaba nuevamente la prenda. Cuando intentó ingresar, encontró el acceso bloqueado por una persona del área de limpieza. La casaca terminó abandonada.

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Los agentes de la Dirandro y la Fiscalía Antidrogas revisaron la prenda y encontraron otros tres ladrillos de cocaína. Las pruebas químicas determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El operativo permitió establecer un total de seis ladrillos vinculados con la intervención.

El fiscal Lincoln Fuentes confirmó que la droga estaba acondicionada dentro de una prenda perteneciente a una empresa con servicios en el aeropuerto. “Y se logró, pues, detectar que estaba acondicionada en una casaca de una empresa que labora dentro o que tiene servicios al interior del aeropuerto”, declaró.

Cinco trabajadores fueron detenidos y dos estibadores escaparon

La droga fue introducida en equipajes de pasajeros: según la investigación, los estibadores lograron colocar tres ladrillos de cocaína en una maleta correspondiente a un vuelo de KLM con destino a Ámsterdam. Captura de pantalla

La operación terminó con cinco trabajadores de Talma detenidos. Entre ellos se encuentra el supervisor Manuel Malásquez, quien brindó su declaración ante el fiscal antidroga Luis Martínez y agentes de la Dirandro.

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Según la información difundida en el reportaje de Cuarto Poder, Malásquez reconoció que sus compañeros permanecían durante más tiempo del habitual dentro de los contenedores utilizados para organizar el equipaje. Su participación forma parte de las diligencias destinadas a establecer cómo se coordinó el ingreso de la droga y la posterior manipulación de las maletas.

Portilla y Zeña Calderón lograron abandonar el aeropuerto antes de completar su turno. Desde entonces, no regresaron a sus domicilios ni se presentaron nuevamente en sus puestos de trabajo. El Poder Judicial recibió la solicitud de órdenes de captura contra ambos estibadores.

El jefe de la Dirandro, general PNP Leiby Antonio Huamán, señaló que la investigación busca determinar la estructura completa de la organización. La Policía y el Ministerio Público también indagan posibles conexiones con personas encargadas de recibir la droga fuera del Perú.

La investigación apunta a una posible conexión en Ámsterdam

La operación ocurrió dentro de una zona restringida: los trabajadores ingresaron a “la Siberia”, sector donde se organizan las maletas antes de ser trasladadas hacia los aviones. Captura de pantalla

La hipótesis fiscal incluye la participación de personas ubicadas en Europa. En Ámsterdam, las autoridades neerlandesas detuvieron al peruano Wilmer Ubillús Gamarra, señalado como propietario de la maleta que salió de Lima con la droga. El investigado registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas desde 2007.

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La investigación busca establecer si Ubillús Gamarra cumplía funciones dentro de una organización que esperaba la llegada del equipaje para retirar el alcaloide antes de su ingreso a la zona de recojo de maletas.

El general Antonio Huamán explicó que el esquema investigado incluía distintas etapas y participantes. “Primero las personas que acopian la droga, luego los que entregan a estos trabajadores de Talma, que han sido detenidos tres de ellos, y posteriormente, cómo van a contaminar maletas de pasajeros”, declaró.

La Dirandro también analiza si los trabajadores involucrados actuaban de forma aislada o recibían instrucciones de una estructura con presencia en otros puntos de la cadena del tráfico internacional de cocaína.

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