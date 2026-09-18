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Piero Magallanes festeja su primera convocatoria con selección peruana: “Tengo la oportunidad de ponerme la camiseta; espero no soltarla nunca más”

El delantero del Sport Huancayo, de muy buen presente en el torneo local, ha celebrado su citación para la penúltima jornada FIFA y espera mantenerse como un efectivo habitual en los planes de Mano Menezes

Piero Magallanes, la gran novedad en la nueva convocatoria de Perú. - Crédito: Sport Huancayo
Piero Magallanes, la gran novedad en la nueva convocatoria de Perú. - Crédito: Sport Huancayo
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A base de rendimiento, Piero Magallanes ha sido llamado por primera vez a la selección peruana. El entrenador Mano Menezes siguió muy de cerca su desempeño con Sport Huancayo y quedó convencido en su convocatoria para los amistosos internacionales contra Estados Unidos, Canadá y México en la próxima gira a Norteamérica entre septiembre y octubre.

Enterado e su convocatoria, el delantero nacional compartió su alegría al tiempo que indicó que ignoraba cualquier opción de reclutamiento desde la Villa Deportiva Nacional. “Estoy bastante feliz. No lo sospechaba, estaba bastante nervioso. Vi el video [de la lista de citados] durante el entrenamiento”, declaró a L1MAX.

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Sport Huancayo celebra la citación de Piero Magallanes. - Crédito: Difusión
Sport Huancayo celebra la citación de Piero Magallanes. - Crédito: Difusión

Ya incluido en los planes de Menezes, al menos para la penúltima fecha FIFA del año, Magallanes ha asegurado que luchará como el que más para mantenerse dentro de la disciplina nacional, sobre todo en el arranque del próximo circuito mundialista.

Primero espero tener minutos, aprovecharlos al máximo. Creo que es algo por lo que venía trabajando, algo que he soñado toda mi vida, así que ahora tengo la oportunidad de ponerme la camiseta y espero no soltarla nunca más”, expresó.

Admitió Piero que compartir espacio con futbolistas de la talla de Yoshimar Yotún y André Carrillo, mundialistas que ahora deben cumplir con roles de jerarca para la nueva generación, resulta más que emocionante: “Es un sueño, los vi jugar desde chiquito y me encanta cómo juegan. Quiero aprovechar y aprender de ellos”.

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Para Magallanes será una experiencia única y enriquecedora representar de manera oficial a la selección peruana. Hace cerca de un año tuvo la posibilidad de vestir la indumentaria nacional, pero en un juego sin relevancia FIFA. En cualquier caso, estos episodios reflejan la especial conexión con la divisa incaica.

Piero Magallanes superando a Oslimg Mora y Carlos López, en Huancayo. - Crédito: Difusión
Piero Magallanes superando a Oslimg Mora y Carlos López, en Huancayo. - Crédito: Difusión

Magallanes, apellido pesado

Piero Magallanes, recién llegado a la selección peruana, cumplirá con una dinastía familiar que siempre ha estado ligado al elenco nacional. Hijo de Alex, con cierto pasado en la ‘bicolor’, el puntual del Sport Huancayo siempre ha intentado desmarcarse del apellido y forjar su propio camino.

En menores era bastante complicado, en todos lados, me decían: ‘tu papá, tu papá’. Ahora no le tomo importancia, no dejo que me afecte, sé que mi papá ha hecho buenas cosas, pero ahora es mi momento, trato de pensar en mí y en hacer las cosas bien”, recordó con Infobae hace cerca de tres años.

El camino deportivo de Piero Magallanes lo llevó por Universidad San Martín, Deportivo Municipal, Cobresol, Regatas Lima, Universitario, Deportivo Coopsol, Comerciantes y Sport Huancayo. Con 25 años, ahora, cumplirá el sueño de ser internacional con la ‘blanquirroja’.

Lista de convocados de Perú

  • Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
  • Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
  • Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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