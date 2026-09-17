Padre de uno de los escolares investigados por agresión sexual en Liceo Naval buscaría pagar para retirar denuncia, según chat

El mensaje, difundido por Panamericana, circuló en un grupo de padres y atribuye a uno de los tutores de los investigados la intención de llegar a un acuerdo con la familia del agraviado.

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El padre de uno de los escolares retenidos e investigados por su presunta participación en la violación grupal de otro alumno de un grado inferior del Liceo Naval Almirante Guise buscaría alcanzar un acuerdo económico con la familia de la víctima para que retire la denuncia, según un mensaje de un grupo de padres de familia difundido este miércoles por Panamericana.

La conductora del programa señaló que el mensaje fue proporcionado por la misma persona que entregó a la televisora un video de una reunión realizada dentro del colegio, en la que se abordó el caso y otros asuntos relacionados con la institución.

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Según explicó, esa persona también autorizó la difusión del contenido de la conversación sostenida en un grupo de padres de familia vía WhatsApp. “Uno de los padres [de los investigados] quiere que concilie una suma de dinero con el papá del [texto oculto] para que retire la denuncia”, se lee en el mensaje.

Por este caso, diez estudiantes del Liceo Naval fueron retenidos la víspera, después de que, según la información policial, un grupo de alumnos presuntamente agrediera sexualmente a otro durante el trayecto de regreso de un torneo escolar de fútbol.

Diez estudiantes de quinto de secundaria fueron retenidos tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra otro alumno durante el retorno de un torneo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agraviado, de 16 años, contó lo ocurrido a su familia, que acudió a una comisaría para presentar una denuncia. Tras ello, agentes policiales acudieron al colegio y retuvieron a los menores, todos estudiantes de quinto año de secundaria, quienes fueron trasladados a la comisaría del distrito limeño de San Borja.

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El video al que hizo alusión la televisora registra la intervención de un padre de familia, quien reclamó medidas concretas por parte de la institución y cuestionó que no se hubieran adoptado acciones frente a anteriores situaciones de violencia y otras conductas denunciadas dentro del plantel.

Sostuvo que las familias están “cansadas de escuchar palabras” y reclamó acciones concretas e incluso planteó la expulsión de los estudiantes involucrados en la agresión, aunque precisó que no sabía si esa era la solución.

“El problema es que se ha llegado a esto porque antes no se hizo. Porque no se puso orden”, afirmó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

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El tutor también cuestionó a un grupo de familias que, según afirmó, presenta denuncias contra profesores por la aplicación de medidas disciplinarias. Como ejemplo, aseguró que un docente le había manifestado que evitaba ingresar al baño para supervisar a los alumnos por temor a ser denunciado por acoso sexual.

La denuncia fue presentada por la familia del escolar agraviado, de 16 años, luego de que este relatara lo ocurrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, además, mencionó presuntos episodios relacionados con drogas, armas, agresiones físicas, violencia contra profesores e intentos de violación que, según afirmó, habrían ocurrido en años anteriores dentro del entorno escolar.

“Esto es el resultado de varios años de las cosas que están sucediendo y que el colegio y la dirección de la Marina no han hablado con los papás”, sostuvo.

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La Marina de Guerra ha dispuesto, entretanto, la separación temporal de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del liceo, mientras se esclarecen los hechos.

La institución expresó su rechazo a cualquier “acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de los escolares y aseguró que viene brindando las facilidades y la colaboración necesarias para el esclarecimiento del caso, “sin injerencia”.