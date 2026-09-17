Rafael López Aliaga anuncia marchas para presionar a Keiko Fujimori por leyes: “Voy a estar ‘jode y jode’”

El líder de Renovación Popular dijo que movilizará a sus simpatizantes desde enero para exigir al Ejecutivo aprobar sus propuestas contra la criminalidad

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este jueves que convocará desde el próximo 1 de enero a movilizaciones para presionar al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a aprobar las iniciativas que plantea para combatir la criminalidad, entre ellas penas más severas para determinados delitos y medidas contra el mercado de teléfonos robados.

“Para cada ley que estoy hablando, marcha, marcha. Voy a estar ‘jode y jode’ hasta que salga. Así funciona Porky. Es la única manera de que entiendan, cuando hay presión de pueblo”, afirmó durante un acto partidario en el distrito limeño de Breña.

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El dirigente señaló que su agrupación política tiene representación en el Congreso bicameral y sostuvo que utilizará esa posición para impulsar sus propuestas. “Nosotros tenemos bancada, tenemos la llave para el Congreso, para el Senado, para Diputados”, manifestó.

Entre sus planteamientos en materia de seguridad está permitir que los serenos de Lima porten armas de fuego, en respaldo a la iniciativa de su aliado político y actual alcalde capitalino, Renzo Reggiardo.

Plantea medidas más severas contra el crimen, entre ellas cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores, asesinos y funcionarios corruptos

“Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten”, afirmó. También planteó establecer cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores, asesinos y funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción.

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“Todo (...) delincuente que viole criaturas, todo tipo que le robe al Estado, funcionario público corrupto, todo tipo que sea extorsionador, secuestrador, asesino, sicario, cadena perpetua por lo menos”, sostuvo.

Otro de sus planteamientos fue combatir el mercado de celulares robados mediante el bloqueo de estos equipos en un plazo de 24 horas por parte de las empresas operadoras, bajo sanción para los responsables que incumplan la medida. “El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda”, declaró.

El líder de Renovación Popular aseguró que su agrupación ya presentó una iniciativa legislativa relacionada con esta propuesta y sostuvo que el objetivo es eliminar el mercado de teléfonos robados. “El día que vaya a la cárcel, se acabó. Ya no hay más celular robado, pues. No hay mercado”, estimó.

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Pese a sus críticas, mantiene su respaldo a Fujimori: la semana pasada aseguró que no busca “petardear” un Gobierno con poco más de 40 días y calificó sus cuestionamientos de “constructivos”

“Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente. (...) Todos están hipotecados a los corruptos (...) Voy a estar ahí, dale que dale, como un martillo. (...) No le debo nada a nadie”, agregó.

López Aliaga, que actualmente busca volver a la política municipal como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, ha colocado la seguridad ciudadana como uno de los principales ejes de su discurso durante la campaña.

Después de cargar contra Fujimori por la demora en mostrar resultados, especialmente frente a la ola criminal, el dirigente dijo la semana pasada que mantendrá su respaldo al Gobierno, pues consideró que no corresponde exigir resultados inmediatos a una administración con poco más de un mes en el poder.

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“No voy a petardear a un Gobierno que lleva 40 días o menos”, afirmó, al calificar sus críticas de “constructivas” y orientadas a plantear medidas para mejorar la gestión.