Edson Dávila lanza indirectas a Ethel Pozo y María Pía Copello: “Yo facturo con talento, no con indirectas”

Edson Dávila bromeó con lanzar sus “Edsontejas” y aseguró que no envía indirectas a María Pía Copello ni a Ethel Pozo: “Yo facturo con talento, con diversión”. YouTube: Qbochinche.

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Edson Dávila aseguró que “factura con talento” y no con indirectas, luego de bromear sobre la posibilidad de lanzar un negocio de chocotejas, en aparente alusión al emprendimiento de María Pía Copello. El conductor hizo el comentario durante su programa ‘Edson pa’ que más’.

La frase se produce en medio de la controversia que mantiene con Ethel Pozo y María Pía Copello, quienes cuestionaron sus recientes declaraciones sobre Gisela Valcárcel. Ambas conductoras consideraron que el codnuctor de ‘América Hoy’ se muestra molesto y reaccionó con incomodidad al ser consultado sobre la presentadora.

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Durante una conversación sobre posibles emprendimientos, Edson planteó lanzar una línea de chocolates y consultó a Pamela Franco qué producto podría desarrollar. En ese momento, mencionó las chocotejas y creó un nombre para una eventual marca personal.

“Saco mi chocolate, ¿no? ¿Tú qué me aconsejas? Porque tú eres visionaria ya. ¿Cómo... qué crees que debería sacar ya? ¿Chocotejas?”, preguntó el conductor.

La cantante respondió que podría optar por otra idea, pero Dávila insistió con su propuesta. “Las Edsontejas. Normal, ¿no? O te atacas? Normal, ¿no? Negocio es negocio, mami”, señaló entre risas.

Edson Dávila envía mensaje a Ethel Pozo y María Pía Copello: “Yo facturo con talento, no con indirectas”. YouTube: 'Edson pa que más'

Edson Dávila negó enviar indirectas en redes sociales

Luego de referirse a las “Edsontejas”, el popular Giselo negó que sus comentarios tuvieran como finalidad enviar indirectas. El conductor sostuvo que su contenido está enfocado en el entretenimiento y en el trabajo que desarrolla frente a cámaras.

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“Yo nunca mando indirectas. No me funciona, no facturo así. No facturo así, mami. Yo facturo con talento, con diversión, mami. ¿Sí o no? ¿Sí o no?”, afirmó.

El comentario fue interpretado como una respuesta a las críticas que recibió en los últimos días, luego de sus declaraciones sobre Gisela Valcárcel. Edson Dávila había señalado que la conductora le dio una oportunidad laboral, aunque negó que fuera su madrina.

“La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, declaró Dávila al programa Q’Bochinche. Sus palabras provocaron reacciones en redes sociales y entre algunas figuras de la televisión, quienes recordaron que el conductor ganó popularidad tras imitar a Valcárcel en El Gran Show.

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La controversia también se relaciona con una frase que Dávila pronunció sobre su permanencia en América Televisión. “Ya me habían dicho Judas y yo mismo dije: prefiero ser Judas con plata que misio, que sin trabajo”, manifestó al explicar que tomó decisiones pensando en su familia.

Edson Dávila envía mensaje a Ethel Pozo y María Pía Copello: “Yo facturo con talento, no con indirectas”. YouTube: 'Edson pa que más'

María Pía Copello respondió a la broma sobre las chocotejas

María Pía Copello reaccionó a los comentarios de Edson Dávila y sostuvo que no considera un problema que otras personas emprendan con productos similares. La conductora señaló que las Catitejas abrieron una oportunidad para otros negocios y recordó que existen distintos productos inspirados en ese formato.

“Desde que salieron las Catitejas yo estoy super feliz y contenta. También significó un emprendimiento para muchas otras personas. Jamás me he quejado en redes, ni tampoco es algo que me caracterice ni que diga: ‘Ay, no, no lo voy a decir’. No, no, yo digo lo que siento y pienso que es una oportunidad para mucha gente que ha seguido los pasos de Catita. Y genial, ¿no es cierto?”, expresó.

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En el espacio donde analizaron el video, una de las voces destacó que “el sol sale para todos” y mencionó que también aparecieron las Timotejas. María Pía Copello coincidió con esa apreciación y dio la bienvenida a una eventual línea de productos de Edson Dávila.

“Para mí no significa ni siquiera una piconería ni nada. Incluso las Timotejas las sacaron. Pero bueno, eso en primer lugar. Así que si quieren sacar las Edsontejas, bienvenido sea, porque como dice Ethel, el sol sale para todos”, sostuvo.

Sin embargo, Copello consideró que el tono de Dávila reflejaba incomodidad. “Uno cae pesadísimo con esa respuesta, de verdad. O sea, no lo digo yo, lo dice la gente, porque se le nota, como dije yo, molesto, picón, con ganas de contestar y contesta y no contesta”, manifestó.

María Pía Copello afirmó que no tiene problemas con que otras personas lancen productos similares a las Catitejas. YouTube: Sin +que decir.

Ethel Pozo cuestionó el tono de Edson Dávila

Ethel Pozo también opinó sobre la intervención de Dávila. La conductora coincidió con María Pía Copello en que el presentador se mostró enojado durante la transmisión, pese a que su mensaje se refería a una posible idea de negocio.

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“Acá se ve enojado, porque si tú quieres de verdad hacer tus Edsontejas, bien, pero dices: ‘Oye, tengo, tengo una, así que...’. Pero lo dice como: ‘Oye, ahora hasta inclusive’”, señaló.

Las declaraciones de Pozo se suman a los cuestionamientos que ya había realizado después de que Edson Dávila negara que Gisela Valcárcel fuera su madrina. La presentadora recordó que el conductor ingresó a El Gran Show como integrante del elenco de baile y se hizo conocido por sus imitaciones de su madre.

Según Ethel Pozo, Dávila mostró una actitud distinta a la que tenía en sus primeros años en televisión. “Yo lo veo soberbio todo el año, todo el año con las indirectas que ha mandado”, afirmó en su programa de streaming Sin Más + Decir.

Mientras Edson Dávila insiste en que su contenido no busca enviar mensajes indirectos y que su trabajo se sostiene en el entretenimiento, María Pía Copello y Ethel Pozo sostienen que sus intervenciones reflejan molestia. La controversia vuelve a poner en el centro de la conversación el vínculo que mantuvieron durante años en televisión.

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Ethel Pozo cuestionó el tono de Edson Dávila al referirse a una posible línea de “Edsontejas”. YouTube: Sin +que decir.