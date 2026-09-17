El árbitro designado por la CONAR para el duelo entre Alianza Lima vs ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

En lo que va de la Liga 1 2026, Quiroz no ha dirigido ningún partido oficial entre Alianza Lima y ADT, por lo que el de este viernes en el Estadio Alejandro Villanueva será su primer encuentro directo entre ambos clubes en la temporada. (CONAR)

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La Comisión Nacional de Árbitros del fútbol peruano eligió a Julio Quiroz como el juez principal para conducir el partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma, uno de los compromisos más atractivos de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El duelo tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, en el corazón de La Victoria.

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La terna tecnológica oficial contempla al árbitro de videoasistencia Alejandro Villanueva, quien acompañará a Quiroz en las decisiones que requieran revisión desde la cabina del VAR. El compromiso promete tensión deportiva entre dos elencos que buscan puntos clave en la tabla de posiciones del certamen clausura.

Quién es Julio Quiroz

Julio Quiroz fue designado por la CONAR como árbitro principal del Alianza Lima vs. ADT por la fecha 10 del Clausura. El colegiado peruano ha dirigido partidos de clubes de Lima y del interior del país. (CONAR)

Julio Quiroz es un árbitro de nacionalidad peruana habilitado por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para impartir justicia en los encuentros de la Liga 1, la primera división del fútbol peruano. Su trayectoria lo ubica entre los colegiados de mayor actividad en la presente temporada 2026, con presencia tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura.

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A lo largo de la campaña ha conducido cotejos que involucran a clubes de distintas regiones del país, lo que refleja la confianza que la CONAR deposita en su criterio para gestionar partidos de diferente nivel de exigencia.

Entre los equipos que ha tenido bajo su jurisdicción figuran elencos de la capital y del interior del país, como CD Moquegua, Cienciano, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Sport Boys, Los Chankas, Atlético Grau y Sporting Cristal, entre otros. Su designación para el duelo entre el cuadro blanquiazul y el conjunto tarama representa uno de los partidos de mayor exposición que le ha tocado conducir en esta temporada.

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Estadísticas de Quiroz en la Liga 1 2026

El árbitro designado para el Alianza Lima vs. ADT dirigió cinco partidos en cada torneo de la temporada. En total, mostró 46 amarillas y cuatro tarjetas rojas, según el balance de sus actuaciones. (CONAR)

El recorrido de Julio Quiroz en la temporada 2026 suma un total de 10 compromisos arbitrados en la Liga 1. En el Torneo Apertura estuvo a cargo de cinco encuentros, en los que distribuyó 30 tarjetas amarillas y sancionó con dos expulsiones. En el Torneo Clausura, también con cinco partidos bajo su mando, acumuló 16 amonestaciones y otras dos tarjetas rojas. La sumatoria general de la temporada arroja 46 cartulinas amarillas y cuatro rojas en el total de sus 10 actuaciones.

Los diez partidos que dirigió como juez principal durante la temporada 2026 fueron los siguientes:

- CD Moquegua vs. Sport Huancayo

- Cienciano vs. ADT

- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

- FBC Melgar vs. Sport Huancayo

- Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

- Los Chankas vs. Comerciantes Unidos

- Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua

- Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

- Cienciano vs. Cusco FC

- CD Moquegua vs. Sporting Cristal.

Un dato que no pasa inadvertido: Quiroz ya tuvo bajo su arbitraje a ADT en el Apertura, cuando el cuadro de Tarma se midió ante Cienciano en Cusco, lo que le otorga cierta familiaridad con el estilo de juego del visitante. Por otra lado, está será la primera vez que dirija a Alianza Lima en esta temporada

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Así llega Alianza al duelo con ADT

La fecha 10 del Clausura tendrá a Alianza Lima frente a ADT en Matute, desde las 8:00 p. m. del viernes 18 de septiembre. La transmisión estará disponible en Perú por L1 Max y L1 Play, y en Argentina por Fanatiz International (Alianza Lima)

Alianza Lima recibe este viernes 18 de septiembre a ADT de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 20:00 horas (hora peruana), con la obligación de sumar tres puntos para no perder de vista la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto de Pablo Guede, que cerró el primer semestre con el título del Apertura, transita ahora por una racha de cuatro fechas consecutivas sin victorias en el certamen local.

El golpe más reciente fue el más doloroso: en su última presentación en Matute, el equipo blanquiazul cayó 1-2 ante Universitario de Deportes en el último minuto. Ese tropiezo lo hundió hasta la undécima casilla con apenas 13 unidades, a siete puntos del líder, precisamente el clásico rival.

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Para este duelo Guede no podrá contar con el defensor chileno Nicolás Díaz, quien sigue con problemas de laberintitis derivados de un golpe sufrido en fechas anteriores. Mateo Antoni ocupará su lugar en la zaga central. Bajo los tres palos continuará Alejandro Duarte, pese a su error en el partido más importante del año.

El once probable es: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez, Vélez; Castillo, Gentile y Girotti.