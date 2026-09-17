Perú

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

La presidenta informó que el plantel entrará en reorganización tras la denuncia que involucra a estudiantes. También pidió protección para la presunta víctima, una investigación rápida y la determinación de responsabilidades

En declaraciones a la prensa, la presidenta Keiko Fujimori calificó el hecho como "muy grave" y demandó que caiga "todo el peso de la ley" sobre los responsables. Como medida correctiva, se transferirá la gestión del colegio de la Marina al MINEDU para garantizar el orden y la disciplina. | Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Ministerio de Educación (Minedu), luego de la denuncia por presunto abuso sexual contra un estudiante de la institución educativa Almirante Guise por parte de sus propios compañeros.

La mandataria afirmó que el plantel, que hasta la fecha es dirigido por el Ministerio de Defensa (Mindef) a través de la Marina de Guerra del Perú (MGP), será declarado en reorganización y que se aplicarán medidas correctivas mientras las autoridades investigan el caso.

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La declaración ocurrió al ser consultada por la situación que señala a 10 estudiantes del centro educativo como agresores sexuales. Al respecto, Fujimori indicó que mantuvo conversaciones con tres integrantes del Gabinete Ministerial para abordar la respuesta estatal.

“Miren, la información que se está conociendo es muy grave. Ayer y hoy he conversado ya con tres ministros de Estado”, señaló. La jefa de Estado identificó como prioridades la atención a la presunta víctima, el respaldo a sus familiares, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Policías con gorras oscuras conducen a varias personas cubiertas con capuchas blancas hacia un vehículo blanco de noche.
Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrirá con el Liceo Naval?

Según explicó, la Marina mantenía la administración del Colegio Liceo Naval, mientras que el Minedu tenía a su cargo la provisión de educación y la asignación de docentes. Tras dialogar con el ministro Rafael Belaúnde, de Defensa, y el ministro José Antonio Chang, de Educación, anunció un cambio en esa distribución de funciones.

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“Se va a declarar en reorganización. Se está tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará en estos momentos a manos del Minedu”, afirmó.

La presidenta sostuvo que la reorganización tendrá como objetivo establecer condiciones de orden y disciplina dentro del plantel. No ofreció detalles sobre el plazo de esa intervención, las autoridades que asumirán las tareas de gestión ni los cambios previstos en la dirección escolar.

Investigación objetiva y responsabilidades conforme a ley

Asimismo, Fujimori señaló que su primer pedido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue brindar protección al estudiante denunciado como presunta víctima y a su entorno familiar.

También solicitó una indagación rápida y rigurosa para conocer lo ocurrido dentro del transporte escolar. “Lo primero que le he pedido a la ministra de la Mujer es cuidar al joven presuntamente que ha sido víctima de este agravio, cuidar a su familia. Lo segundo es pedir una investigación rigurosa y rápida. Y lo tercero es encontrar las responsabilidades”, manifestó.

Al preguntársele si la expresión “todo el peso de la ley” comprendía a los adolescentes que resulten responsables, la mandataria indicó que el tratamiento deberá ajustarse al marco vigente y a lo que determine el Poder Judicial.

No adelantó una valoración sobre posibles sanciones ni sobre las modificaciones legislativas debatidas para delitos graves cometidos por menores de edad. “La ley tiene que caerle a todos. Si es que en estos momentos, siendo ellos jóvenes, no se ha hecho el cambio total de la normativa, pues habrá que respetar esa normativa”, respondió.

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