Perú

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026: “Me emociona que nuestra música vuelva a estar presente”

La cantante peruana se presentará “Con guitarra y cajón” el 2 y 3 de octubre en Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026
Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026
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Eva Ayllón recibió su decimotercera nominación a los Latin Grammy 2026 y competirá en la categoría Mejor Álbum Folclórico porConcierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (En Vivo). La producción registra la presentación que la intérprete ofreció en el Gran Teatro Nacional.

La cantante peruana celebró la noticia con un mensaje de agradecimiento a la Academia, a sus músicos, a su familia y al público que la sigue a lo largo de su trayectoria. Para Ayllón, la nominación representa también una nueva oportunidad para que la música peruana tenga presencia en la ceremonia.

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“Recibo esta nominación con el corazón lleno de gratitud. Este disco guarda una noche muy especial para mí y es fruto del trabajo de un equipo maravilloso. Gracias a la Academia, a mis músicos, a mi familia y al público que me acompaña siempre. Me emociona profundamente que nuestra música peruana vuelva a estar presente en los Latin Grammy”, expresó Eva Ayllón.

Los ganadores de la 27.ª edición de los Latin Grammy se conocerán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. La artista competirá con una producción en vivo que reúne una de sus presentaciones en el primer escenario del país.

La noticia se conoce semanas antes de su regreso a los escenarios limeños. Tras agotar dos funciones en Plaza Norte, Eva Ayllón repondrá su espectáculo Con guitarra y cajón los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

Eva Ayllón volverá a cantar en Lima antes de su gira por Estados Unidos

Las dos presentaciones de ‘Con guitarra y cajón’ coincidirán con el inicio del mes de la Canción Criolla y serán el último encuentro de Eva Ayllón con el público de Lima antes de retomar su agenda internacional.

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El espectáculo propone un recorrido por distintas expresiones de la música criolla desde la voz de una de sus principales intérpretes. Valses, festejos y canciones que marcaron diferentes etapas de su carrera integran una propuesta vinculada con su historia artística.

A partir del 9 de octubre, la intérprete iniciará una gira por Estados Unidos junto a Daniela Darcourt. La agenda contempla 15 presentaciones en ciudades como Miami, Houston, Dallas, Phoenix, San Diego, Chicago, Nueva York, Nueva Jersey y Washington D. C.

La gira se extenderá hasta el 1 de noviembre y precederá a la ceremonia de los Latin Grammy, prevista para el 12 de noviembre. Eva Ayllón llegará a esa fecha luego de una serie de conciertos fuera del país y de sus dos funciones programadas en Barranco.

Eva Ayllón presentará Con guitarra y cajón los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.
Eva Ayllón presentará Con guitarra y cajón los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

El homenaje de Eva Ayllón a Edith Barr

Uno de los momentos más emotivos de las recientes presentaciones de Eva Ayllón en Plaza Norte fue el homenaje que dedicó a Edith Barr, figura de la canción criolla peruana fallecida recientemente a los 90 años.

Desde el escenario, la cantante lamentó que las nuevas generaciones puedan desconocer la trayectoria de artistas fundamentales de la música nacional. Por ello, hizo un llamado a los adultos para acercar a sus hijos a las voces que construyeron parte de la historia musical peruana.

El tributo a Edith Barr también formará parte de las próximas funciones de Eva Ayllón en Lima.
El tributo a Edith Barr también formará parte de las próximas funciones de Eva Ayllón en Lima.

“Les pido a ustedes, los grandes, que instruyan a sus hijos, que les enseñen. Así como conocen a artistas internacionales, que vean también a sus artistas peruanos”, manifestó Ayllón.

La intérprete también recordó el vínculo personal y artístico que mantuvo con Edith Barr durante sus primeros años de carrera. Ayllón destacó el respaldo que recibió de la cantante en momentos importantes de su formación.

“Ella sí fue mi maestra. Ella sí me enseñó. Ella sí me ayudó”, señaló conmovida antes de dedicarle el homenaje.

El tributo a Edith Barr volverá a formar parte de las funciones que Eva Ayllón ofrecerá el 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca. Las presentaciones se realizarán durante un mes significativo para la música criolla peruana y antes de que la artista parta a Estados Unidos junto a Daniela Darcourt.

El concierto Con guitarra y cajón se realizará el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, a las 21.00, en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en la avenida Grau 135, Barranco. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

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