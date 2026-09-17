Perú

Carol Reali muestra su avanzado embarazo y revela que el nombre de su bebé tiene un significado religioso: "Nos llega el príncipe encantado"

La influencer, conocida como 'Cachaza', habló con 'Amor y Fuego' y adelantó los últimos preparativos antes del nacimiento de su primer hijo junto a André Bankoff en Brasil

La modelo Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', nos cuenta en exclusiva para 'Amor y Fuego' sobre su reciente matrimonio y la emocionante etapa de su embarazo. ¡No te pierdas los detalles de su nube de felicidad! Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, reapareció ante las cámaras tras su reciente matrimonio con el actor brasileño André Bankoff y compartió los últimos detalles de su embarazo, a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ concedió una entrevista exclusiva al programa ‘Amor y Fuego’ durante su breve estadía en Lima, antes de regresar a Brasil para el nacimiento del bebé.

La influencer también publicó una sesión de fotografías en la que aparece con un vestido calado de color crema, con el que dejó ver su avanzado estado de gestación. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el mensaje reflexivo que acompañó las imágenes.

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Los preparativos para la llegada del bebé y el significado de su nombre

Carol Reali contó que se encuentra en la etapa final de los preparativos para recibir a su primer hijo, un varón que nacerá en Brasil. La modelo relató que ya trasladó a ese país varios artículos que adquirió en Perú para acondicionar la habitación del bebé. “Estoy llevando todo de acá, de Perú, porque hay muchas cosas lindas que he encontrado aquí para el bebé. Estamos esperando la llegada de los muebles para el cuartito y ya voy a empezar a lavar la ropa del bebé, porque ya dentro de un ratito ya nos llega, falta poco”, relató la influencer.

Dos fotografías de Carol Reali posando con un vestido crema abierto en el vientre sobre un fondo de tela marrón
La influencer Cachaza contó que el bebé nacerá en Brasil y que ya ultima los preparativos para su llegada.

Sobre la emoción que le genera la proximidad del nacimiento, ‘Cachaza’ expresó una frase que resume su expectativa como madre primeriza. “Es primero y no sabemos si vamos a tener más después. Entonces, lo que podemos hacer lo hacemos con mucho amor siempre, y bueno, nos llega el príncipe encantado”, afirmó Reali.

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La modelo también reveló que el nombre elegido para su hijo tiene un significado religioso y que la propuesta partió de su esposo. “El nombre es algo que ya prontito les vamos a contar. Es superespecial, tiene un significado muy lindo, es religioso. Ahora llegando a Brasil grabamos, pero vino de él, a mí me encantó, y fue el nombre que desde un principio hablamos y definimos que ese sería”, explicó la influencer, sin adelantar más detalles sobre la elección.

El matrimonio con André Bankoff y los planes familiares entre Perú y Brasil

Carol Reali y André Bankoff se casaron por lo civil semanas atrás en una ceremonia íntima realizada en São Paulo, tras más de tres años de relación. La influencer relató que la organización de la boda estuvo a cargo de un grupo reducido de personas cercanas. “Nosotros hemos armado la mesa solitos, yo, mi mamá, André, Carlita, mi amiga. La verdad que todo a mi gusto, todo quedó como esperábamos”, contó la modelo sobre los preparativos del evento.

Composición con una pareja en un pasillo de ladrillo a la izquierda y el retrato en blanco y negro de una mujer embarazada a la derecha
Carol Reali mostró su avanzado embarazo antes del nacimiento de su primer hijo con André Bankoff.

Consultada sobre si alguna vez imaginó vivir este momento, Reali aseguró que siempre proyectó la posibilidad de formar una familia junto a la persona indicada. “La verdad que sí lo imaginé. Yo creo que hay que concretizar las cosas, hay que imaginarlo, porque cuando uno quiere mucho de corazón, llega”, expresó la influencer.

Sobre la reacción de su esposo ante esta nueva etapa, la modelo señaló que la paternidad representa un anhelo que Bankoff mantenía desde hace mucho tiempo. “André está feliz, es su sueño hecho realidad, igual que el mío. Siempre soñó en formar su familia desde hace como veinte años, me dice que pide este momento, entonces está como flotando en las nubes”, agregó Reali.

Pese a que permanecerá en Brasil durante el nacimiento de su hijo, la influencer remarcó su intención de regresar a Lima junto a su esposo y su bebé debido a los compromisos laborales que mantiene en el país. “Las oportunidades acá en Perú, gracias a Dios, son muy grandes. No dejaría Perú”, sostuvo la modelo, quien además destacó la trayectoria que construyó en territorio peruano. “Hay una trayectoria construida muy bonita, la cual no deseo perderla, la vamos a mantener y tenemos el apoyo ambos”, añadió.

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', la modelo Carol Reali, conocida como 'Cachaza', comparte la inmensa felicidad que vive durante su embarazo junto a su pareja André Bankoff. ¡Conoce todos los detalles! Video: Willax TV / Amor y Fuego

La emoción de las familias y los últimos detalles antes del parto

Carol Reali contó que tanto sus padres como los familiares de André Bankoff esperan con entusiasmo la llegada del nuevo integrante. La modelo, quien es hija única, explicó que la familia de su esposo también se prepara para recibir a un nuevo miembro después de mucho tiempo. “Mis papás no pueden más con la baba. Y del lado de André son tres hermanos y su sobrino ya tiene 17 años, entonces se vuelve un chiquitito la familia, están todos ahí superatentos y esperando la llegada”, relató.

Sobre su etapa de gestación, la influencer aseguró que no ha experimentado antojos fuera de lo habitual, aunque reconoció ciertas preferencias particulares durante el embarazo. “Estoy tranquila con los antojos, no me ha dado nada como fuera de lo normal. Ahorita, por ejemplo, se me antoja un cevichito de Perú, pero no lo puedo comer por el pescado crudo. En Brasil me provocan cosas de allá, tipo frejolada, churrasco”, contó Reali, quien también bromeó sobre el apetito de su esposo durante estos meses. “André come como cinco veces al día. Yo le digo: no tengo hambre, pero lo veo comer y quiero”, comentó entre risas.

Finalmente, la modelo reflexionó sobre la relación que construyó con Bankoff y aseguró sentirse convencida de haber encontrado a la persona con quien compartir esta nueva etapa. “Sí, la verdad que sí. Cuando uno sueña y prospera algo mucho en su vida, llega el momento”, afirmó Carol Reali, quien remarcó que su prioridad de aquí en adelante será mantener los principios con los que creció para transmitirlos a su hijo. “Mi secreto es siempre mantener mi esencia. Lo que he construido de chiquita es lo que llevo hasta hoy: principios, valores”, concluyó la influencer.

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