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Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ defenderá en el Estadio Centenario la ventaja de 2-0 conseguida en Cusco y buscará asegurar su clasificación a las semifinales del torneo continental. Sigue todas las incidencias

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07:41 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano enfrenta a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con una ventaja de 2-0 conseguida en el duelo de ida. El ‘papá’ buscará sostener la diferencia obtenida en el Cusco para asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo continental.

Cienciano visita a Montevideo City Torque para pelear por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano visita a Montevideo City Torque para pelear por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
07:40 hsHoy

¿Cómo llegan Cienciano y Montevideo City Torque?

Montevideo City Torque llega con un partido oficial más en sus piernas durante esta semana. El lunes, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez derrotó 3-1 a Liverpool en el campeonato uruguayo, resultado que le permitió llegar con ritmo competitivo al decisivo encuentro continental, aunque con menos descanso.

Cienciano tuvo una preparación diferente. Su compromiso por la Liga 1 fue postergado, por lo que el plantel pudo concentrarse exclusivamente en la revancha internacional. El cuadro cusqueño viajó a Montevideo con dos días de anticipación y realizó su preparación en territorio uruguayo.

07:40 hsHoy

¿Cómo quedó la ida entre Cienciano y Montevideo City?

Cienciano se impuso 2-0 en el primer partido de la serie, disputado el pasado jueves 10 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cristian Souza abrió el marcador a los 28 minutos, mientras que Maximiliano Amondarain aumentó la diferencia antes del descanso.

El resultado pudo ser más amplio. El conjunto cusqueño tuvo numerosas ocasiones y terminó el encuentro con 17 remates, nueve de ellos dirigidos al arco. Montevideo City Torque, por su parte, no consiguió convertir y afrontará la revancha con la obligación de remontar los dos goles de diferencia.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.
07:40 hsHoy

Cienciano vs Montevideo City: posibles alineaciones

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Piccihilo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Ederson Rodríguez.

07:40 hsHoy

Cienciano vs Montevideo City: canal TV del partido

El decisivo encuentro por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal internacional de ESPN. Asimismo, los aficionados que prefieran seguir el partido vía streaming podrán hacerlo mediante Disney+, plataforma disponible bajo suscripción.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso. En nuestra web podrás encontrar todos los detalles de la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, el resumen y el resultado final, con especial seguimiento a la actuación de Cienciano en su búsqueda de la siguiente ronda.

07:40 hsHoy

Cienciano vs Montevideo City: horario del partido

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se disputará este jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú y 21:30 horas en Uruguay, de acuerdo a la programación oficial. Estos son los horarios para seguir la revancha en los principales países de Sudamérica:

  • Perú: 19:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Argentina: 21:30 horas
  • Chile: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
Anuncio del Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano
Anuncio del Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano
07:40 hsHoy

Cienciano sueña con las semifinales

Cienciano afrontará en la capital uruguaya una de las noches más importantes de su campaña internacional. El ‘papá’ está a 90 minutos de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026 y buscará hacer valer la ventaja conseguida en el Cusco ante Montevideo City Torque para seguir avanzando en el torneo continental y escribir una nueva página en su historia.

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