Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

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Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026? El ‘papá’ afrontará este segundo duelo con la ventaja del 2-0 que consiguió en la ciudad imperial. Crece la expectativa por una posible clasificación a las semifinales del torneo de la Conmebol

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede Los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘vendaval celeste’ con la misión de levantarse tras la dura derrota en el clásico: el duelo será este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima en la Brasil Cup 2026: las 3 incorporaciones y una sensible baja de las ‘blanquiazules’ para el torneo de vóley El técnico Alejandro Schneider no podrá contar con una figura en ataque para disputar el cuadrangular internacional en Belém