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Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del duelo por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco cusqueño buscará sostener la ventaja de la ida y dar el golpe en el mítico estadio Centenario ante el líder del torneo uruguayo. Conoce los detalles del compromiso

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026.
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Cienciano se medirá de visitante contra Montevideo City Torque hoy, jueves 17 de setiembre, en el estadio Centenario, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro peruano defenderá en suelo ‘charrúa’ la ventaja conseguida en Cusco.

El ‘papá’ llega con un 2-0 a favor tras imponerse en la ida con tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain, por lo que necesita administrar esa diferencia fuera de casa para acceder a las semifinales.

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Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Montevideo City Torque se jugará en el estadio Centenario y será transmitido por ESPN en Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia; por ESPN 2 en Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile; por Paramount+ en Brasil; y por Fubo TV y beIN Sports en Estados Unidos.

Asimismo, Infobae Perú seguirá el encuentro con cobertura en su página web desde la previa, minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y las principales incidencias.

La principal preocupación del plantel cusqueño está en las ausencias. Alejandro Hohberg no viajará por una lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho semanas. La otra baja será Claudio Núñez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

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La situación obliga al técnico Horacio Melgarejo a reordenar la formación, sobre todo en un encuentro que exigirá concentración defensiva y capacidad para aprovechar los espacios. Juan Romagnoli aparecen como una opción para ocupar el lugar que deja el ‘Enano’ en el frente ofensivo. Cristian Souza se mantendría como el diferencial por la banda derecha.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

En la Liga 1, Cienciano atraviesa una campaña irregular debido a que ocupa el puesto 14 con siete puntos en ocho partidos del Torneo Clausura. Justamente, su compromiso ante ADT fue postergado para enfocarse por completo en la cita internacional.

Por otro lado, Montevideo City Torque afrontará el partido respaldado por su gran presente local, ya que venció 3-1 a Liverpool en la sexta fecha del Clausura uruguayo y quedó como líder con puntaje perfecto, aunque mantiene un cotejo pendiente.

El conjunto ‘ciudadano’ preservó a varios habituales titulares en ese duelo doméstico. La decisión del DT Marcelo Méndez se basó en dosificar esfuerzos antes de una revancha en la que deberá elevar su producción ofensiva, luego de sufrir el dominio de Cienciano durante gran parte del primer tiempo en Cusco.

El desafío de los uruguayos será trasladar su buen momento en la liga al Centenario. Salomón Rodríguez y Esteban Obregón aparecen entre las cartas ofensivas para buscar una remontada que mantenga al club en competencia.

Montevideo City Torque viene de ganarle 3-1 a Liverpool y trepó al primer lugar de la liga uruguaya. - créditos: Montevideo City Torque
Montevideo City Torque viene de ganarle 3-1 a Liverpool y trepó al primer lugar de la liga uruguaya. - créditos: Montevideo City Torque

Cienciano vs Montevideo City Torque: posibles alineaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli, Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Horarios del Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, comenzará a las 19:30 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. A las 20:30 horas iniciará en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

En Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil arrancará a las 21:30 horas; mientras que en México está programado para las 18:30 horas. En España, el duelo podrá seguirse desde las 02:30 horas del viernes 18 de setiembre.

Anuncio del Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano
Anuncio del Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano

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