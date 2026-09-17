Perú

Capturan a presunta expareja de Jhonsson Pulpo: mujer aparece en chats vinculados al millonario rescate de empresario

La mujer, de 33 años, fue detenida en Pueblo Libre y permanecerá bajo detención preliminar por 15 días, mientras avanzan las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jens Lara

Composición gráfica con la imagen de un hombre en primer plano y una mujer retenida por varias personas de fondo
Agentes policiales detuvieron en Pueblo Libre a Catherin Méndez Araujo, vinculada al pago de un rescate por secuestro atribuido a la organización criminal Los Pulpos. (Composición: Infobae Perú)
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Catherin Yanet Méndez Araujo fue capturada este jueves en Pueblo Libre, en Lima, por agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especializado). La mujer, de 33 años, sería la expareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, presunto cabecilla de Los Pulpos, y quedó bajo investigación por su presunta vinculación con el dinero entregado tras el secuestro del empresario minero Jens Lara.

La intervención ocurrió luego de que el nombre de Méndez Araujo apareciera en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Cruz Torres. Según El Comercio, en los mensajes se coordinaba la entrega de S/1 millón para la mujer, como parte del dinero obtenido por el rescate del empresario.

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Según informó RPP Noticias, un juzgado de Trujillo dictó 15 días de detención preliminar contra Méndez Araujo. Tras su paso por Medicina Legal, en La Victoria, será trasladada a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y posteriormente a Trujillo, donde quedará a disposición del Poder Judicial.

Catherin Yanet Méndez Araujo fue detenida por la PNP en medio de las investigaciones por el secuestro del empresario Jens Lara. Su nombre aparece en chats donde se menciona la entrega de S/1 millón. Fuente: X / @TerritorioTomad

Catherin Méndez figuraba entre los chats de Jhonsson Pulpo

Según El Comercio, antes de su captura en Bolivia, Jhonsson Cruz Torres dejó instrucciones a un contacto registrado como “Black” para repartir parte del dinero obtenido por el secuestro de Jens Lara entre personas de su entorno. En esa distribución figuraban S/1 millón para Catherin y otros S/430 mil para una de sus hijas.

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“1 millón para Catherin y 430.000 para mi hija. Me van a canear, ya perdí hermano”, se lee en uno de los mensajes encontrados en el teléfono del investigado, de acuerdo con el citado medio.

La Policía identificó a la mujer mencionada en esas conversaciones como Catherin Yanet Méndez Araujo, quien tuvo dos hijos con Cruz Torres. RPP también reportó que las autoridades la señalan como madre de los dos primeros hijos del presunto cabecilla de Los Pulpos.

Dos imágenes de una mujer con polera blanca y cabello recogido que sostiene una botella de agua y una cartera pequeña
Catherin Yanet Méndez Araujo permanece bajo custodia en Lima tras ser vinculada a la red criminal Los Pulpos por la recepción de un dinero del rescate de un empresario. (Composición: Infobae Perú)

La aparición de su nombre en las comunicaciones forma parte de las diligencias que buscan establecer el recorrido del dinero relacionado con el secuestro de Jens Lara y determinar la participación de las personas que habrían sido consideradas para recibir parte del monto.

La investigación sigue el dinero pagado por el rescate de Jens Lara

De acuerdo con información citada por El Comercio, un testigo registrado bajo el seudónimo de “Juan” declaró ante la Policía que Cruz Torres habría ordenado el secuestro de Jens Lara. El empresario fue retenido durante la madrugada del 30 de agosto de 2026, cuando salía de una discoteca en Trujillo.

El testigo sostuvo que la familia del empresario pagó S/2 millones por su rescate, una parte en efectivo y otra mediante una transferencia bancaria. Esta versión fue relacionada con las posteriores instrucciones atribuidas a Cruz Torres para distribuir más de un millón de soles entre personas cercanas.

El Ministerio Público incorporó las imágenes a la investigación contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros 12 investigados por el crimen ocurrido el 30 de agosto. X: Roger García

La investigación también contempla el dinero que habría quedado en manos de otros integrantes de la organización. Según la misma declaración, cuando Cruz Torres fue detenido en Bolivia junto con Gabriel Saúl Mendocilla Gómez, conocido como “Zeta/Zurdo”, se les encontró dinero en dólares que, de acuerdo con el testigo, correspondería al pago realizado por la familia del empresario.

El Comercio informó además que en los teléfonos incautados a Cruz Torres se encontraron listas con nombres y montos destinados a distintos operadores de Los Pulpos. Estos elementos son analizados por las autoridades dentro de la investigación sobre el secuestro y el manejo del dinero obtenido por la liberación.

La detenida será trasladada a Trujillo por orden judicial

RPP Noticias informó que el juzgado de Trujillo dictó 15 días de detención preliminar contra Méndez Araujo. La medida permitirá que la Fiscalía y la Policía desarrollen diligencias para esclarecer su presunta vinculación con los hechos investigados.

El empresario reconstruyó los minutos previos al ataque y explicó cómo los secuestradores lograron hacerse pasar por agentes policiales para interceptar el vehículo en el que viajaba

Tras su captura en Pueblo Libre, la mujer fue trasladada a la sede de Medicina Legal ubicada en La Victoria. Posteriormente, según la PNP, deberá acudir a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de ese distrito.

Las autoridades tienen previsto trasladar a Catherin Méndez a Trujillo, donde será puesta a disposición del Poder Judicial. Su detención ocurre mientras continúan las investigaciones contra personas vinculadas al entorno de Jhonsson Smit Cruz Torres y al manejo del dinero relacionado con el secuestro de Jens Lara.

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