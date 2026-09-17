Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor

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El jueves 17 de septiembre, Mano Menezes brindó entrevista para Bicolor+ y presentó la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, correspondientes a la fecha FIFA de 2026.

Menezes despejó las dudas sobre la lista para estos cuatro compromisos y presentó una nómina de 26 jugadores. Con ellos iniciará los entrenamientos tras la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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Mano Menezes anunció la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos y México por fecha FIFA 2026.

Lista de convocados de Perú para amistosos

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

César Inga (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio)

Fabio Gruber (Mainz 05)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

André Carrillo (Corinthians)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Quito)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Novedades y ausencias de la lista de convocados

La convocatoria de Mano Menezes incluyó novedades y ausencias. Entre las principales sorpresas figura Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, quien fue elegido por encima de Diego Enríquez y Alejandro Duarte.

También destacó la inclusión de Erick Noriega como defensor central, pese a que inicialmente fue considerado como volante. A ello se suma el llamado de Matías Zegarra, joven mediocampista que ha ganado continuidad en Melgar.

En la volante, recibieron comentarios favorables las convocatorias de Oslimg Mora, titular en Sport Boys, equipo que pelea por el Torneo Clausura, y Rodrigo Vilca, de Comerciantes Unidos. Wilder Cartagena también volvió a la lista tras superar una lesión.

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En ataque aparecen los retornos de Gianluca Lapadula y la convocatoria de Piero Magallanes, habitual titular en Sport Huancayo.

Entre las ausencias más comentadas están las de Felipe Chávez y Renato Tapia, quien no fue incluido nuevamente en la lista luego de su conflicto con Jean Ferrari y Manuel Barreto. Christian Cueva y Carlos Zambrano tampoco fueron convocados, pese a su presente en Sport Boys.

Las novedades de la selección peruana para amistosos Fecha FIFA.

Todos los amistosos confirmados de Perú

La selección peruana disputará cuatro partidos amistosos durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Los encuentros se jugarán en el extranjero frente a selecciones que estuvieron presentes en el último Mundial. Esta es la programación:

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Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)

La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

Lo que se viene para la selección peruana

Tras estos cuatro compromisos, Perú proyecta disputar un amistoso el 9 de diciembre, en el feriado por la Batalla de Ayacucho. Según Mano Menezes, la intención es establecer esa fecha en el calendario de los próximos años.

La ‘bicolor’ también realizará una gira por Asia (Corea y Japón) durante la fecha FIFA de marzo. Luego volverá al país en junio para jugar amistosos como local y preparar su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.