Diputado Jesús Pérez grita que las cifras de criminalidad “no son huev***s” y ministro César Astudillo abandona pleno

El intercambio provocó un incidente en el hemiciclo, luego de que el parlamentario cuestionara al titular del Interior durante su intervención y este optara por retirarse del recinto

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El diputado Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, increpó este jueves al ministro del Interior, César Astudillo, por el incremento de los homicidios y la ola de sicariato, extorsión y crimen organizado en el país, durante una intervención en la Cámara Baja que derivó en un incidente con parlamentarios del fujimorismo.

Pérez sostuvo que el ministro es “incapaz de sostener” la situación de inseguridad y le pidió explicar el incremento de los homicidios cometidos con armas de fuego, que, según afirmó durante su intervención, aumentaron un 77,5 % y alcanzaron la cifra más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales.

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“Es alarmante el incremento de homicidios entre el 28 de julio y la primera semana de septiembre. Es más de 250 homicidios”, afirmó el legislador, quien mencionó aumentos en Piura (90,5 %), Ica (90 %), La Libertad (89,3 %), Callao (85,7 %) y Lima (78,7 %). “Señor ministro, estas cifras no son huevadas”, remató.

El presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, le pidió entonces retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto parlamentario. El legislador continuó su intervención en quechua después de que se le advirtiera que debía expresarse “en los términos adecuados”.

El diputado aseguró que los homicidios con armas de fuego aumentaron 77,5 % y superaron las 250 víctimas entre el 28 de julio y la primera semana de septiembre, según las cifras que presentó

En ese momento, las cámaras del Parlamento mostraron a Astudillo retirándose del hemiciclo, mientras la diputada fujimorista Cecilia Chacón señalaba que el problema no era el uso del quechua, sino los “improperios en español”, y pedía traducir lo dicho por Pérez para determinar si correspondía una sanción conforme al reglamento.

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“Lo que yo quisiera saber es que traduzca lo que ha dicho en quechua, porque no sabemos si eso también lo ha dicho. Yo pido, señor presidente, que se haga la traducción luego y que, si es que no es así, se lo sancione de acuerdo al reglamento”, invocó.

El titular del Interior acudió este jueves a la Cámara Baja para responder un pliego de 27 preguntas sobre seguridad ciudadana, criminalidad y gestión de la Policía, tras la salida del excomandante general de la PNP Óscar Arriola.

La expresión del legislador hizo referencia indirecta al episodio protagonizado por Astudillo días atrás, cuando dejó abierto su micrófono durante una sesión del Senado y se le escuchó preguntar a un asistente: “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, en alusión a la cantidad de documentos que debía revisar. Poco después, pidió una “coca” y “chocolate helado”.

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