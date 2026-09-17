Juan Pablo Varillas, segundo singlista de Perú ante Paraguay por encima de Gonzalo Bueno: ¿por qué la elección pese al ránking?

Juan Pablo Varillas fue elegido el segundo singlista de Perú ante Paraguay por Copa Davis. Crédito: FPT

Guardar

Luis Horna ya definió a los singlistas que representarán a Perú en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Ignacio Buse será la primera raqueta nacional y Juan Pablo Varillas ocupará el segundo lugar, por lo que disputará dos partidos individuales durante la eliminatoria. Gonzalo Bueno, pese a estar mejor ubicado en el ránking ATP, no fue considerado para ninguno de los cinco encuentros.

La decisión genera atención por la diferencia en el escalafón. Bueno ocupa actualmente el puesto 172 del mundo, mientras que Varillas aparece en el 190. Sin embargo, el capitán del equipo patrio explicó que la elección no estuvo determinada únicamente por la clasificación global y detalló los factores que evaluó durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

¿Por qué Horna eligió a Varillas?

El capitán peruano señaló que el equipo realizó un seguimiento cercano de ambos tenistas durante las últimas semanas y que la decisión estuvo relacionada con las condiciones en las que llegaron a los últimos días antes de la serie contra el combinado paraguayo.

“A lo largo de estas últimas semanas hemos estado haciendo un seguimiento bastante claro, bastante presencial con ambos jugadores y al final, es una decisión en base a cómo llegamos a los últimos días, en base también a lo que tenemos ganas de ver en la cancha”, indicó.

El capitán de la 'bicolor' detalló los criterios que tomó en cuenta para definir la formación, con especial atención al momento competitivo de ambos jugadores. (Video: María Paula Regalado)

Horna también explicó que el aspecto físico fue uno de los elementos considerados antes de definir la formación. En ese sentido, reconoció que fue una definición complicada debido al nivel que mostraron ambos jugadores.

PUBLICIDAD

“Nosotros viendo la evolución del tema físico y todas esas variantes, las ponemos sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión posible. La realidad es que ha sido una decisión superdifícil. Ambos jugadores vienen bien y celebro eso. Obviamente, es difícil en el buen sentido, tener esa cantidad de opciones que tenemos en el equipo para definir quiénes van a entrar en la cancha”, añadió.

De esta manera, Horna dejó claro que el ránking fue una referencia, pero no el único criterio utilizado para establecer el orden de los singlistas para la serie de este fin de semana.

¿Cómo llega Juan Pablo Varillas?

Juan Pablo Varillas llega a la serie con actividad valiosa en el circuito Challenger. El tenista nacional disputó el Challenger de Como, donde alcanzó la final y perdió ante el croata Matej Dodig. Posteriormente, continuó su participación en Italia y llegó hasta los cuartos de final del Challenger de Génova.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Varillas logró subcampeonato en el Challenger de Como 2026. Crédito: Instagram

Ese recorrido le permitió mantener ritmo competitivo antes de la Copa Davis. Además, Varillas será el encargado de enfrentar a Daniel Vallejo, número 58 del mundo y principal raqueta paraguaya, en el segundo partido de la jornada del viernes.

Su segundo encuentro será el sábado, frente a Hernando Escurra, en caso de que la serie llegue al quinto partido. Así, el peruano tendrá la posibilidad de disputar dos singles en la eliminatoria.

¿Qué pasó con Gonzalo Bueno?

Gonzalo Bueno llega a la serie como el segundo peruano mejor ubicado en el ránking ATP, pero finalmente quedó fuera de la programación. El tenista de 22 años ocupa el puesto 172, 18 posiciones por encima de Varillas.

PUBLICIDAD

Su situación física también forma parte del contexto de las últimas semanas. Bueno se retiró del Challenger de Sevilla después de superar la primera ronda, debido a una molestia en la zona baja de la espalda. Horna no señaló que este episodio fuera la razón específica por la que decidió no incluirlo en los singles, pero sí mencionó la evolución física de ambos como uno de los elementos evaluados.

El comunicado de Challenger de Sevilla tras el retiro de Gonzalo Bueno.

Por ello, la decisión del capitán no puede explicarse únicamente por la posición de cada uno en el ránking. El seguimiento realizado durante la preparación, el estado físico y la evaluación de lo que podían aportar en cancha terminaron siendo parte de la definición.

PUBLICIDAD

Perú afrontará así la serie con Buse y Varillas como sus dos singlistas. Gonzalo Bueno, pese a su mejor posición en el ránking, esperará su oportunidad desde fuera de la programación, en una decisión que Horna justificó a partir de una evaluación integral de ambos jugadores.