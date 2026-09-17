Agenda cultural en Lima 17 al 24 de setiembre: Robbie Williams, 'La Cabaña', 'La mujer de negro' y el Festival de la Luna se imponen

Lima recibe una semana con una oferta amplia de música, teatro y actividades familiares. El cantante británico Robbie Williams se presenta por primera vez en el país con dos funciones en el Arena 1 Park, mientras el Teatro Marsano estrena La Cabaña, comedia de suspenso que llega tras su paso por Broadway y Londres. El Teatro Británico recibe además La mujer de negro, clásico del teatro inglés protagonizado por Alberto Isola y Nicolás Galindo, y el Festival de la Luna reúne tradición china, gastronomía y entretenimiento familiar en la Asociación Peruano China.
A eso se suman conciertos de salsa y reggae con El Gran Combo de Puerto Rico y Los Cafres, la feria de moda Fashion Hall Fest, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y una cartelera de teatro que incluye estrenos como Fedra, Passport y Asesinato en el Expreso Oriente.
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CONCIERTOS
Robbie Williams
El cantante británico Robbie Williams llega por primera vez al Perú con dos funciones consecutivas en el Arena 1 Park. El artista presenta su nuevo disco Britpop junto a sus grandes éxitos, entre ellos Angels, Feel, Supreme, Millennium, Come Undone y Let Me Entertain You. Su llegada se produce en un momento de renovada popularidad, impulsada por el documental de Netflix sobre su carrera y por la película Better Man, en la que fue representado por un mono animado y que en el Perú fue vista por más de 100 mil personas.
- Lugar: Arena 1 Park, Circuito de Playas s/n, San Miguel
- Cuándo: Miércoles 23 y jueves 24 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 231 soles en Ticketmaster (función del 23 de setiembre; la del 24 está agotada)
El Gran Combo de Puerto Rico
El Gran Combo de Puerto Rico, conocido como “La Universidad de la Salsa”, ofrece un concierto en el Gran Teatro Nacional con más de seis décadas de trayectoria. El repertorio incluye clásicos como Trampolín, Me Liberé y Aguacero.
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- Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 6:00 p. m. u 8:45 p. m., según la entrada adquirida
- Entrada: Desde 518 soles en Teleticket (horario de las 6:00 p. m., el otro horario ya está sold out)
Bacilos
El trío de pop latino Bacilos regresa a Lima con un repertorio que incluye Caraluna, Mi Primer Millón y Tabaco y Chanel, junto a composiciones de su repertorio más reciente.
- Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel
- Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 129 soles en Teleticket
Los Cafres
La banda argentina Los Cafres, liderada por Guillermo Bonetto, presenta un concierto de reggae en español con los temas que la consolidaron como una de las agrupaciones más importantes del género en Latinoamérica.
- Lugar: Círculo Militar del Perú, Jr. Pachacútec y Av. Cayetano Heredia, Jesús María
- Cuándo: Sábado 19 de setiembre
- Entrada: Desde 220 soles en Teleticket
FESTIVALES Y DANZAS
Festival de la Luna 2026
Una celebración familiar que combina cultura china, gastronomía y entretenimiento, con más de 40 atracciones. El programa incluye un show tributo a Luis Miguel a cargo de Ricky Santos, la Danza de Leones y Dragones, el paseo de faroles y vuelo de linternas, concursos de cosplay y vestimenta china, y un espacio infantil con títeres, juegos inflables y talleres de manualidades. Los niños menores de 13 años ingresan gratis.
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- Lugar: Asociación Peruano China (APCH), Av. Siete 229, La Molina
- Cuándo: Domingo 20 de setiembre, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: 65 soles en Joinnus (menores de 13 años, ingreso gratuito)
FERIAS
Fashion Hall Fest — Feria Textilinca 2026
El Fashion Hall Fest reúne diseñadores, marcas, estudiantes y profesionales de la moda peruana en el marco de Textilinca 2026, con desfiles, una exposición de alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), activaciones de moda sostenible y un encuentro de networking desarrollado en alianza con Match Emprende. “Buscamos crear un espacio donde el diseño peruano pueda encontrarse con nuevas audiencias, pero también con proveedores, marcas y potenciales aliados”, explica Brenda Zapata, directora del Fashion Hall Fest.
- Lugar: Villa Complejo Ferial de Chorrillos
- Cuándo: Del 17 al 20 de setiembre
- Más información: textilinca.com
TEATRO
La Cabaña
Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta protagonizan esta comedia de suspenso escrita por la dramaturga estadounidense Sandy Rustin, que llega al Perú tras presentarse en Broadway y Londres. La historia transcurre en la Inglaterra de 1923 y sigue a una pareja de amantes cuyo encuentro clandestino se convierte en un caos absoluto tras la irrupción de una dupla con instintos asesinos. La dirección es de Rodrigo Falla Brousset y la producción general, de Makhy Arana.
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- Lugar: Teatro Marsano, C. Gral. Suárez 409, Miraflores
- Horarios: Miércoles, jueves, viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: A la venta en boletería y en Teleticket
La mujer de negro
Alberto Isola y Nicolás Galindo protagonizan este clásico del teatro inglés, presentado por primera vez en el Perú bajo la dirección de Norma Martínez. Basada en la novela de Susan Hill, la obra sigue al abogado Arthur Kipps, quien contrata a un actor escéptico para reconstruir sobre un escenario un episodio de su juventud vinculado a la misteriosa presencia de la mujer de negro. La adaptación teatral, a cargo de Stephen Mallatratt, construye la tensión a través del sonido y la iluminación, sin efectos explícitos. La obra permaneció 33 años en cartelera en el West End de Londres y ha convocado a más de 7 millones de espectadores en el mundo. “Ahí radican el atractivo de ‘La mujer de negro’ y el incomparable poder del teatro: su capacidad para invitarnos a imaginar”, señala Martínez.
- Lugar: Teatro Británico de Miraflores, Jr. Bellavista 527
- Cuándo: Estreno sábado 19 de setiembre
- Horarios: Jueves a sábado, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 40 soles en Joinnus
Asesinato en el Expreso Oriente
Basada en la novela de Agatha Christie, esta adaptación sigue al detective Hercule Poirot mientras investiga un asesinato ocurrido a bordo de un tren detenido por una tormenta de nieve. La dirección es de Rodrigo Falla Brousset, con un elenco integrado por André Portugal, Andrea Luna, Carlos Mesta, Laly Goyzueta y Marco Antonio Ñique, entre otros.
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- Lugar: Centro Cultural de la Universidad de Lima, Jr. Cruz del Sur 202, Santiago de Surco
- Funciones: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de setiembre
- Horarios: Jueves a sábado, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 40 soles en Joinnus
Passport
Lía Camilo, Norka Ramírez y Paloma Reyes de Sá protagonizan esta obra del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, que llega a Lima tras presentarse en Madrid, Caracas, Atenas y Nueva York. La historia sigue a una mujer detenida en una estación fronteriza, en una trama que combina humor, ironía y una reflexión sobre los malentendidos en la comunicación humana. La dirección es de Sergio París, con acompañamiento musical de Feffo Neyra.
- Lugar: Sala Quilla, Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco
- Hasta cuándo: 11 de octubre
- Horarios: Viernes, sábados y domingos, 8:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus
¡Funado!
Una comedia sobre las dinámicas del juicio público en la era digital, protagonizada por Óscar López Arias, Anahí De Cárdenas, Miguel Álvarez, Jackie Vásquez, Elisa Costa y Guadalupe Farfán. Dramaturgia y dirección de Gerardo Ruiz Miñán.
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- Lugar: Teatro NOS, Av. Camino Real 1037, San Isidro
- Funciones: Del 17 al 21 y del 24 al 28 de setiembre, de jueves a lunes
- Horarios: 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 60 soles en Joinnus
El Método Grönholm
Una comedia de Los Productores sobre cuatro candidatos que compiten por un mismo puesto de trabajo a través de una entrevista tan absurda como despiadada. El elenco incluye a Stephany Orúe, Manuel Gold, Óscar Meza y Job Mansilla.
- Lugar: Teatro Claretiano, Av. de Los Precursores 125-127, San Miguel
- Horarios: Miércoles a domingo, 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 45 soles en Joinnus
MESA TOMADA 2.0
Coproducida por Krakens Producciones y La Intensa Producción, esta comedia sigue las historias cruzadas de varias parejas en la trattoria Di Putti e Madri. La dirección es de Christian Ávalos, quien comparte la dramaturgia con Luisito Fernández. El elenco incluye a Fernando Cáceres, Pepe Murray, Andrea Chuiman y Christian Alden.
- Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco
- Funciones: viernes 18 y 25 de setiembre
- Horarios: 8:00 p. m.
- Entrada: desde 40 soles en Joinnus
El jefe del jefe
Basada en la película The Boss of It All, de Lars von Trier, con adaptación teatral de Jack McNamara, esta comedia sigue a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones difíciles, hasta que debe contratar a un actor desempleado para interpretarlo ante inversionistas extranjeros. Dirección de Diego Oria, con elenco encabezado por Miguel Iza y Sergio Galliani.
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- Lugar: Multiteatro Movistar, Av. Alfredo Benavides 4981, Santiago de Surco
- Hasta cuándo: 1 de noviembre
- Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:30 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 59 soles en Teleticket
Mamma Mía!
Uno de los musicales más exitosos de la historia regresa con un elenco renovado y la producción de Los Productores. Basado en las canciones del grupo ABBA, cuenta la historia de una madre, su hija y tres posibles padres en vísperas de una boda. El elenco de esta etapa incluye a Érika Villalobos, Gianella Neyra, Cielo Torres, Gustavo Mayer y Raúl Zuazo, entre otros.
- Lugar: Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María).
- Funciones: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de setiembre de 2026
- Horarios: Jueves y viernes 8 p.m. / Sábados 5 p.m. y 8:30 p.m. / Domingo 13 (6 p.m.), 20 (4 p.m. y 7:30 p.m.), 27 (2:30 p.m. y 6 p.m.)
- Entradas: Disponibles en Joinnus desde S/45
¿Quién M!@ organizó la despedida?
Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de empezar, con la participación en voz en off de Eva Ayllón. Texto y dirección de Federico Abrill. Apta para mayores de 16 años.
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- Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE, Av. Arequipa 2985, San Isidro
- Funciones: 18 y 19 de setiembre de 2026
- Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 60 soles (individual) o 50 soles por persona en grupo, en Joinnus
La Profesora
Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar protagonizan esta obra del dramaturgo español Eduardo Galán. La historia sigue a América Alcalá, una profesora próxima a jubilarse que enfrenta el temor a la vejez mientras intenta ayudar a Daniela, una adolescente cuyo comportamiento preocupa a su entorno. Convoca a tutorías a Ortiz, el padre de la joven, un hombre de origen humilde, y se irán mostrando relaciones marcadas por las diferencias sociales y culturales.
- Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María
- Funciones: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de setiembre
- Horarios: Viernes, sábados y lunes, 8:00 p. m. / domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Ticketmaster
Promoción
Aldo Miyashiro escribe esta obra dirigida por Manuel Baca Solsol y producida por Piso 1 Producciones, que regresa a un salón de clases del último año escolar, donde un grupo de jóvenes enfrenta conflictos que continúan marcando a la sociedad actual. El elenco reúne a Ximena Galiano, Ale Carrasco, Carlos Thornton, Luis Cárdenas Natteri, Luis José Ocampo, Paolo Teevin, Estefano Buchelli, Fabián Calle, entre otros.
- Lugar: Teatro Ricardo Roca Rey de la AAA, Jr. Ica 323, Cercado de Lima
- Funciones: 18, 19 y 20 de setiembre
- Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m. / domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: A la venta desde 35 soles en Joinnus
Suegras
Una comedia de enredos protagonizada por Gabriela Billotti, Yanina Ugarte, Caroll Chiara, Giselle Collao y André Moyo, sobre un matrimonio joven atrapado entre dos suegras de personalidades opuestas y una asistente peculiar. Dramaturgia y dirección de Paco Varela, producción de X Productora.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Funciones: 18, 19, 25 y 26 de setiembre, y 3 de octubre
- Horarios: Sábados y domingos, 8:30 p. m.
- Entrada: Desde 80 soles en Teleticket
EXPOSICIONES
Poemas en Acuarela — Perú / Rusia
Una exposición itinerante que reúne más de 60 obras de acuarelistas de Perú, Rusia, México, India, Ecuador y Costa Rica, tras su paso por Puno y Arequipa. La muestra forma parte de un proyecto impulsado por IWS Titicaca Puno Perú e IWS Sare Gallery Moscow, integrantes de la red internacional IWS Globe Art Network, presente en 112 países. La curaduría es de Elizabeth Uribe y Sareh Mohebianzadeh. La programación incluye demostraciones de pintura en vivo, un concurso al aire libre “Plein Air” el 19 de setiembre, y la participación de los poetas Omar Aramayo, Lolo Palza, Boris Espezúa y Alfredo Herrera.
- Lugar: Casa de Rusia en Lima, Av. Salaverry 774, Jesús María
- Hasta cuándo: 2 de octubre
- Horarios: Lunes a sábado, 9:30 a. m. a 6:00 p. m.
- Entrada: Libre
EVENTOS GRATUITOS
Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación (ICI PUCP 2026)
La PUCP presenta cinco actividades gratuitas sobre inteligencia artificial, transformación digital y cultura. La programación incluye un conversatorio sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política (23 de setiembre), una presentación sobre educación sexual integral en escuelas rurales (23 de setiembre), una mesa sobre digitalización de archivos históricos (23 de setiembre), otra sobre lenguas originarias y tecnologías computacionales (24 de setiembre), y un análisis sobre los efectos de los debates presidenciales (25 de setiembre).
- Lugar: Distintas aulas del campus PUCP (presencial e híbrido)
- Cuándo: 23, 24 y 25 de setiembre
- Entrada: Libre, previa inscripción en encuentroici.pucp.edu.pe/programa
Presentación de La librera fantasma — Chrisel Arquiñigo
La gestora cultural Chrisel Arquiñigo Bringas presenta su primera novela, publicada por Editorial Ciudad Librera, que combina ficción e investigación histórica sobre librerías independientes como Shakespeare and Company, City Lights y la librería de Juan Mejía Baca en el Perú. La historia parte de la amistad entre la protagonista y una amiga diagnosticada con cáncer para explorar la memoria, el duelo y la resistencia de las librerías frente al olvido.
- Lugar: Ciudad Librera, Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre
- Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
EVENTOS INFANTILES
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) Perú 2026
El Fondo de Cultura Económica (FCE) organiza la segunda edición de esta feria, con la participación de autores e ilustradores internacionales como Paula Bossio (Colombia), Julia Friese (Alemania) y Guiven Dávidan (Bolivia). La programación incluye talleres de ilustración, cuentacuentos, teatro de papel, proyección de sombras y conversatorios sobre anime y manga, además de la exhibición y venta de libros de diversas editoriales.
- Lugar: ICPNA de Miraflores, Av. Angamos Oeste 120
- Cuándo: Del 18 al 27 de setiembre
- Entrada: Libre
Saltimbanquis
La productora y directora Gloria María Solari presenta una nueva adaptación de Saltimbanquis, inspirada en Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm. El elenco está encabezado por las actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, y completan el reparto alumnos del Taller de Teatro de Solari que comparten escenario con actores profesionales. La propuesta combina música, humor y aventuras con mensajes sobre la amistad, la solidaridad y el respeto por las diferencias.
- Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú, San Borja
- Funciones: 19, 20, 26 y 27 de setiembre
- Horarios: 4:00 p.m.
- Entrada: En Teleticket desde 21 soles
Casa Warner en Plaza Norte
Plaza Norte alberga la experiencia oficial de Warner Bros. Discovery, con más de 18 salas temáticas y 35 espacios para explorar los universos de Harry Potter, Batman, Superman, Friends, Looney Tunes y Scooby-Doo, entre otras franquicias. Los ingresos se realizan cada 30 minutos.
- Lugar: Plaza Norte
- Horarios: De 11 a.m. a 9 p.m.
- Entrada: Disponible en Joinnus a 30 soles.
Los 3 cerditos, Princesas y Peter Pan — Arlequin Teatro
La productora Arlequin Teatro presenta tres obras simultáneas en el Teatro Auditorio Miraflores todos los sábados y domingos. Los 3 cerditos se presenta a las 2:30 p. m. (hasta el 27 de setiembre); Princesas, a las 4:00 p. m. (hasta el 1 de noviembre); y Peter Pan, a las 5:30 p. m. (hasta el 11 de octubre). No hay funciones el domingo 4 de octubre por elecciones. Las tres obras duran aproximadamente una hora y son aptas para todo público.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Cuándo: Sábados y domingos
- Entrada: 25 soles por obra en Teleticket
Paradox Park: Era Imperium
El histórico espacio del Jockey Club que albergó al Daytona Park reabre transformado en Paradox Park: Era Imperium, un parque temático desarrollado por Amusement Parks con más de 50 desafíos distribuidos en cuatro ambientes inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia.
- Lugar: Ex Daytona Park, Puerta 4 del Jockey Club
- Funciones y horarios: De viernes a domingo, en dos turnos: 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y 4:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus y en paradox-park.com
El Fantasma de la Ópera
Basada en la novela de Gastón Leroux, esta adaptación familiar sigue a la joven cantante Cristine y al enigmático Fantasma que acecha la Ópera de París. Recomendada para mayores de 8 años. Adaptación de Els Vandell, dirección de Vandell y Rod Díaz, con elenco encabezado por Paul Martin, Emilram Cossío, Anaí Padilla, Nicolás Ostolaza y Avril Gil.
- Lugar: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Larcomar, Miraflores
- Funciones: 19, 20, 26 y 27 de setiembre, y 3 y 4 de octubre
- Horarios: Sábados y domingos, 4:00 p. m.
- Entrada: 40 soles en Joinnus
Los tres chanchitos y el lobo feroz
Un clásico infantil sobre tres chanchitos que construyen sus casas mientras un lobo intenta derribarlas, con mensajes sobre el esfuerzo y la dedicación.
- Lugar: Teatro Padua, Auditorio San Antonio de Padua, Huiracocha 2010, Jesús María
- Función y hora: Domingo 20 de setiembre, 5:00 p. m.
- Entrada: Desde 40 soles en Teleticket
OTROS
Javier Botía — Inteligencia Natural World Tour 2026
El campeón mundial de mentalismo Javier Botía, ganador del Campeonato Mundial de Magia FISM 2018, se presenta por primera vez en el Perú con un espectáculo inspirado en su libro Inteligencia Natural, sobre la percepción, la sugestión y los mecanismos de la toma de decisiones. El artista ha anunciado que entregará un péndulo a cada asistente.
- Lugar: Auditorio del Pentagonito, San Borja
- Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 32 soles en Ticketmaster
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