Agenda cultural en Lima 17 al 24 de setiembre: Robbie Williams, 'La Cabaña', 'La mujer de negro' y el Festival de la Luna se imponen

Diversos espectáculos culturales y de entretenimiento, como el concierto de Robbie Williams, el Festival de la Luna y obras teatrales, destacan en la agenda urbana de Lima.

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Lima recibe una semana con una oferta amplia de música, teatro y actividades familiares. El cantante británico Robbie Williams se presenta por primera vez en el país con dos funciones en el Arena 1 Park, mientras el Teatro Marsano estrena La Cabaña, comedia de suspenso que llega tras su paso por Broadway y Londres. El Teatro Británico recibe además La mujer de negro, clásico del teatro inglés protagonizado por Alberto Isola y Nicolás Galindo, y el Festival de la Luna reúne tradición china, gastronomía y entretenimiento familiar en la Asociación Peruano China.

A eso se suman conciertos de salsa y reggae con El Gran Combo de Puerto Rico y Los Cafres, la feria de moda Fashion Hall Fest, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y una cartelera de teatro que incluye estrenos como Fedra, Passport y Asesinato en el Expreso Oriente.

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CONCIERTOS

Robbie Williams

El cantante británico Robbie Williams llega por primera vez al Perú con dos funciones consecutivas en el Arena 1 Park. El artista presenta su nuevo disco Britpop junto a sus grandes éxitos, entre ellos Angels, Feel, Supreme, Millennium, Come Undone y Let Me Entertain You. Su llegada se produce en un momento de renovada popularidad, impulsada por el documental de Netflix sobre su carrera y por la película Better Man, en la que fue representado por un mono animado y que en el Perú fue vista por más de 100 mil personas.

Lugar: Arena 1 Park, Circuito de Playas s/n, San Miguel

Cuándo: Miércoles 23 y jueves 24 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 231 soles en Desde 231 soles en Ticketmaster (función del 23 de setiembre; la del 24 está agotada)

El cantante británico llega en plena etapa de resurgimiento artístico, impulsado por un documental de Netflix y una película biográfica que lo representó como un mono animado y recibió una nominación al Óscar.

El Gran Combo de Puerto Rico

El Gran Combo de Puerto Rico, conocido como “La Universidad de la Salsa”, ofrece un concierto en el Gran Teatro Nacional con más de seis décadas de trayectoria. El repertorio incluye clásicos como Trampolín, Me Liberé y Aguacero.

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Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 6:00 p. m. u 8:45 p. m., según la entrada adquirida

Entrada: Desde 518 soles en Desde 518 soles en Teleticket (horario de las 6:00 p. m., el otro horario ya está sold out)

Bacilos

El trío de pop latino Bacilos regresa a Lima con un repertorio que incluye Caraluna, Mi Primer Millón y Tabaco y Chanel, junto a composiciones de su repertorio más reciente.

Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel

Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 129 soles en Desde 129 soles en Teleticket

Los Cafres

La banda argentina Los Cafres, liderada por Guillermo Bonetto, presenta un concierto de reggae en español con los temas que la consolidaron como una de las agrupaciones más importantes del género en Latinoamérica.

Lugar: Círculo Militar del Perú, Jr. Pachacútec y Av. Cayetano Heredia, Jesús María

Cuándo: Sábado 19 de setiembre

Entrada: Desde 220 soles en Desde 220 soles en Teleticket

FESTIVALES Y DANZAS

Festival de la Luna 2026

Una celebración familiar que combina cultura china, gastronomía y entretenimiento, con más de 40 atracciones. El programa incluye un show tributo a Luis Miguel a cargo de Ricky Santos, la Danza de Leones y Dragones, el paseo de faroles y vuelo de linternas, concursos de cosplay y vestimenta china, y un espacio infantil con títeres, juegos inflables y talleres de manualidades. Los niños menores de 13 años ingresan gratis.

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Lugar: Asociación Peruano China (APCH), Av. Siete 229, La Molina

Cuándo: Domingo 20 de setiembre, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada: 65 soles en 65 soles en Joinnus (menores de 13 años, ingreso gratuito)

Niños y una instructora elaboran faroles de papel durante un taller infantil en el marco del Festival de la Luna en Lima.

FERIAS

Fashion Hall Fest — Feria Textilinca 2026

El Fashion Hall Fest reúne diseñadores, marcas, estudiantes y profesionales de la moda peruana en el marco de Textilinca 2026, con desfiles, una exposición de alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), activaciones de moda sostenible y un encuentro de networking desarrollado en alianza con Match Emprende. “Buscamos crear un espacio donde el diseño peruano pueda encontrarse con nuevas audiencias, pero también con proveedores, marcas y potenciales aliados”, explica Brenda Zapata, directora del Fashion Hall Fest.

Lugar: Villa Complejo Ferial de Chorrillos

Cuándo: Del 17 al 20 de setiembre

Más información: textilinca.com

Modelos presentan distintas prendas de vestir durante el desfile del Fashion Hall Fest en el Complejo Ferial de Chorrillos.

TEATRO

La Cabaña

Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta protagonizan esta comedia de suspenso escrita por la dramaturga estadounidense Sandy Rustin, que llega al Perú tras presentarse en Broadway y Londres. La historia transcurre en la Inglaterra de 1923 y sigue a una pareja de amantes cuyo encuentro clandestino se convierte en un caos absoluto tras la irrupción de una dupla con instintos asesinos. La dirección es de Rodrigo Falla Brousset y la producción general, de Makhy Arana.

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Lugar: Teatro Marsano, C. Gral. Suárez 409, Miraflores

Horarios: Miércoles, jueves, viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: A la venta en boletería y en A la venta en boletería y en Teleticket

La farsa de Sandy Rustin ambientada en la Inglaterra de 1923 combina suspenso y comedia con seis personajes atrapados en una noche de enredos que se sale de control.

La mujer de negro

Alberto Isola y Nicolás Galindo protagonizan este clásico del teatro inglés, presentado por primera vez en el Perú bajo la dirección de Norma Martínez. Basada en la novela de Susan Hill, la obra sigue al abogado Arthur Kipps, quien contrata a un actor escéptico para reconstruir sobre un escenario un episodio de su juventud vinculado a la misteriosa presencia de la mujer de negro. La adaptación teatral, a cargo de Stephen Mallatratt, construye la tensión a través del sonido y la iluminación, sin efectos explícitos. La obra permaneció 33 años en cartelera en el West End de Londres y ha convocado a más de 7 millones de espectadores en el mundo. “Ahí radican el atractivo de ‘La mujer de negro’ y el incomparable poder del teatro: su capacidad para invitarnos a imaginar”, señala Martínez.

Lugar: Teatro Británico de Miraflores, Jr. Bellavista 527

Cuándo: Estreno sábado 19 de setiembre

Horarios: Jueves a sábado, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: Desde 40 soles en Desde 40 soles en Joinnus

La directora Norma Martínez posa junto a los actores Alberto Isola y Nicolás Galindo ante el estreno de la obra La mujer de negro en Miraflores.

Asesinato en el Expreso Oriente

Basada en la novela de Agatha Christie, esta adaptación sigue al detective Hercule Poirot mientras investiga un asesinato ocurrido a bordo de un tren detenido por una tormenta de nieve. La dirección es de Rodrigo Falla Brousset, con un elenco integrado por André Portugal, Andrea Luna, Carlos Mesta, Laly Goyzueta y Marco Antonio Ñique, entre otros.

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Lugar: Centro Cultural de la Universidad de Lima, Jr. Cruz del Sur 202, Santiago de Surco

Funciones: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de setiembre

Horarios: Jueves a sábado, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 40 soles en Desde 40 soles en Joinnus

Passport

Lía Camilo, Norka Ramírez y Paloma Reyes de Sá protagonizan esta obra del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, que llega a Lima tras presentarse en Madrid, Caracas, Atenas y Nueva York. La historia sigue a una mujer detenida en una estación fronteriza, en una trama que combina humor, ironía y una reflexión sobre los malentendidos en la comunicación humana. La dirección es de Sergio París, con acompañamiento musical de Feffo Neyra.

Lugar: Sala Quilla, Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco

Hasta cuándo: 11 de octubre

Horarios: Viernes, sábados y domingos, 8:00 p. m.

Entrada: A la venta en A la venta en Joinnus

Las actrices Norka Ramírez, Lía Camilo y Paloma Reyes de Sá protagonizan la obra teatral Passport en la Sala Quilla del distrito de Barranco, en Lima.

¡Funado!

Una comedia sobre las dinámicas del juicio público en la era digital, protagonizada por Óscar López Arias, Anahí De Cárdenas, Miguel Álvarez, Jackie Vásquez, Elisa Costa y Guadalupe Farfán. Dramaturgia y dirección de Gerardo Ruiz Miñán.

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Lugar: Teatro NOS, Av. Camino Real 1037, San Isidro

Funciones: Del 17 al 21 y del 24 al 28 de setiembre, de jueves a lunes

Horarios: 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.

Entrada: Desde 60 soles en Desde 60 soles en Joinnus

El Método Grönholm

Una comedia de Los Productores sobre cuatro candidatos que compiten por un mismo puesto de trabajo a través de una entrevista tan absurda como despiadada. El elenco incluye a Stephany Orúe, Manuel Gold, Óscar Meza y Job Mansilla.

Lugar: Teatro Claretiano, Av. de Los Precursores 125-127, San Miguel

Horarios: Miércoles a domingo, 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.

Entrada: Desde 45 soles en Desde 45 soles en Joinnus

MESA TOMADA 2.0

Coproducida por Krakens Producciones y La Intensa Producción, esta comedia sigue las historias cruzadas de varias parejas en la trattoria Di Putti e Madri. La dirección es de Christian Ávalos, quien comparte la dramaturgia con Luisito Fernández. El elenco incluye a Fernando Cáceres, Pepe Murray, Andrea Chuiman y Christian Alden.

Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco

Funciones: viernes 18 y 25 de setiembre

Horarios: 8:00 p. m.

Entrada: desde 40 soles en desde 40 soles en Joinnus

El elenco de la obra Mesa Tomada 2.0 posa alrededor de una mesa de trattoria ante su temporada en el Teatro Barranco.

El jefe del jefe

Basada en la película The Boss of It All, de Lars von Trier, con adaptación teatral de Jack McNamara, esta comedia sigue a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones difíciles, hasta que debe contratar a un actor desempleado para interpretarlo ante inversionistas extranjeros. Dirección de Diego Oria, con elenco encabezado por Miguel Iza y Sergio Galliani.

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Lugar: Multiteatro Movistar, Av. Alfredo Benavides 4981, Santiago de Surco

Hasta cuándo: 1 de noviembre

Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:30 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: Desde 59 soles en Desde 59 soles en Teleticket

La comedia, basada en una película de Lars von Trier, agotó funciones durante dos años consecutivos en la calle Corrientes de Buenos Aires antes de llegar a Lima.

Mamma Mía!

Uno de los musicales más exitosos de la historia regresa con un elenco renovado y la producción de Los Productores. Basado en las canciones del grupo ABBA, cuenta la historia de una madre, su hija y tres posibles padres en vísperas de una boda. El elenco de esta etapa incluye a Érika Villalobos, Gianella Neyra, Cielo Torres, Gustavo Mayer y Raúl Zuazo, entre otros.

Lugar: Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María).

Funciones: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de setiembre de 2026

Horarios: Jueves y viernes 8 p.m. / Sábados 5 p.m. y 8:30 p.m. / Domingo 13 (6 p.m.), 20 (4 p.m. y 7:30 p.m.), 27 (2:30 p.m. y 6 p.m.)

Entradas: Disponibles en Disponibles en Joinnus desde S/45

Integrantes del elenco del musical Mamma Mía! cantan y actúan sobre el escenario del Teatro Peruano Japonés.

¿Quién M!@ organizó la despedida?

Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de empezar, con la participación en voz en off de Eva Ayllón. Texto y dirección de Federico Abrill. Apta para mayores de 16 años.

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Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE, Av. Arequipa 2985, San Isidro

Funciones: 18 y 19 de setiembre de 2026

Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 60 soles (individual) o 50 soles por persona en grupo, en Desde 60 soles (individual) o 50 soles por persona en grupo, en Joinnus

Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de comenzar, con funciones hasta el 19 de setiembre en el Centro Cultural CAFAE-SE.

La Profesora

Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar protagonizan esta obra del dramaturgo español Eduardo Galán. La historia sigue a América Alcalá, una profesora próxima a jubilarse que enfrenta el temor a la vejez mientras intenta ayudar a Daniela, una adolescente cuyo comportamiento preocupa a su entorno. Convoca a tutorías a Ortiz, el padre de la joven, un hombre de origen humilde, y se irán mostrando relaciones marcadas por las diferencias sociales y culturales.

Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María

Funciones: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de setiembre

Horarios: Viernes, sábados y lunes, 8:00 p. m. / domingos, 7:00 p. m.

Entrada: A la venta en A la venta en Ticketmaster

Los actores Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar encabezan el elenco de la obra teatral 'La Profesora' en el Teatro Ricardo Blume de Lima.

Promoción

Aldo Miyashiro escribe esta obra dirigida por Manuel Baca Solsol y producida por Piso 1 Producciones, que regresa a un salón de clases del último año escolar, donde un grupo de jóvenes enfrenta conflictos que continúan marcando a la sociedad actual. El elenco reúne a Ximena Galiano, Ale Carrasco, Carlos Thornton, Luis Cárdenas Natteri, Luis José Ocampo, Paolo Teevin, Estefano Buchelli, Fabián Calle, entre otros.

Lugar: Teatro Ricardo Roca Rey de la AAA, Jr. Ica 323, Cercado de Lima

Funciones: 18, 19 y 20 de setiembre

Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m. / domingos, 7:00 p. m.

Entrada: A la venta desde 35 soles en A la venta desde 35 soles en Joinnus

El afiche de la obra teatral 'Promoción' de Aldo Miyashiro anuncia sus funciones del 4 al 20 de septiembre en el Teatro Ricardo Roca Rey de Lima.

Suegras

Una comedia de enredos protagonizada por Gabriela Billotti, Yanina Ugarte, Caroll Chiara, Giselle Collao y André Moyo, sobre un matrimonio joven atrapado entre dos suegras de personalidades opuestas y una asistente peculiar. Dramaturgia y dirección de Paco Varela, producción de X Productora.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Funciones: 18, 19, 25 y 26 de setiembre, y 3 de octubre

Horarios: Sábados y domingos, 8:30 p. m.

Entrada: Desde 80 soles en Desde 80 soles en Teleticket

El elenco de la comedia teatral Suegras posa para la gráfica promocional de la obra en el Teatro Auditorio Miraflores de Lima.

EXPOSICIONES

Poemas en Acuarela — Perú / Rusia

Una exposición itinerante que reúne más de 60 obras de acuarelistas de Perú, Rusia, México, India, Ecuador y Costa Rica, tras su paso por Puno y Arequipa. La muestra forma parte de un proyecto impulsado por IWS Titicaca Puno Perú e IWS Sare Gallery Moscow, integrantes de la red internacional IWS Globe Art Network, presente en 112 países. La curaduría es de Elizabeth Uribe y Sareh Mohebianzadeh. La programación incluye demostraciones de pintura en vivo, un concurso al aire libre “Plein Air” el 19 de setiembre, y la participación de los poetas Omar Aramayo, Lolo Palza, Boris Espezúa y Alfredo Herrera.

Lugar: Casa de Rusia en Lima, Av. Salaverry 774, Jesús María

Hasta cuándo: 2 de octubre

Horarios: Lunes a sábado, 9:30 a. m. a 6:00 p. m.

Entrada: Libre

"Poemas en Acuarela" reúne obras de artistas de ambos países, además de creadores de México, India, Ecuador y Costa Rica, en una red que agrupa a acuarelistas de 112 países.

EVENTOS GRATUITOS

Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación (ICI PUCP 2026)

La PUCP presenta cinco actividades gratuitas sobre inteligencia artificial, transformación digital y cultura. La programación incluye un conversatorio sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política (23 de setiembre), una presentación sobre educación sexual integral en escuelas rurales (23 de setiembre), una mesa sobre digitalización de archivos históricos (23 de setiembre), otra sobre lenguas originarias y tecnologías computacionales (24 de setiembre), y un análisis sobre los efectos de los debates presidenciales (25 de setiembre).

Lugar: Distintas aulas del campus PUCP (presencial e híbrido)

Cuándo: 23, 24 y 25 de setiembre

Entrada: Libre, previa inscripción en Libre, previa inscripción en encuentroici.pucp.edu.pe/programa

El Encuentro ICI PUCP 2026 incluye mesas sobre lenguas originarias, digitalización de archivos históricos y los efectos de los debates presidenciales en la polarización política.

Presentación de La librera fantasma — Chrisel Arquiñigo

La gestora cultural Chrisel Arquiñigo Bringas presenta su primera novela, publicada por Editorial Ciudad Librera, que combina ficción e investigación histórica sobre librerías independientes como Shakespeare and Company, City Lights y la librería de Juan Mejía Baca en el Perú. La historia parte de la amistad entre la protagonista y una amiga diagnosticada con cáncer para explorar la memoria, el duelo y la resistencia de las librerías frente al olvido.

Lugar: Ciudad Librera, Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre

Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 7:00 p. m.

Entrada: Libre

La gestora cultural Chrisel Arquiñigo posa junto a la portada de su primera novela titulada 'La librera fantasma'.

EVENTOS INFANTILES

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) Perú 2026

El Fondo de Cultura Económica (FCE) organiza la segunda edición de esta feria, con la participación de autores e ilustradores internacionales como Paula Bossio (Colombia), Julia Friese (Alemania) y Guiven Dávidan (Bolivia). La programación incluye talleres de ilustración, cuentacuentos, teatro de papel, proyección de sombras y conversatorios sobre anime y manga, además de la exhibición y venta de libros de diversas editoriales.

Lugar: ICPNA de Miraflores, Av. Angamos Oeste 120

Cuándo: Del 18 al 27 de setiembre

Entrada: Libre

Artistas presentan un espectáculo de música y lectura frente a familias durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Lima.

Saltimbanquis

La productora y directora Gloria María Solari presenta una nueva adaptación de Saltimbanquis, inspirada en Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm. El elenco está encabezado por las actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, y completan el reparto alumnos del Taller de Teatro de Solari que comparten escenario con actores profesionales. La propuesta combina música, humor y aventuras con mensajes sobre la amistad, la solidaridad y el respeto por las diferencias.

Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú, San Borja

Funciones: 19, 20, 26 y 27 de setiembre

Horarios: 4:00 p.m.

Entrada: En En Teleticket desde 21 soles

La obra teatral infantil Saltimbanquis, dirigida por Gloria María Solari, se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja a partir del 15 de agosto.

Casa Warner en Plaza Norte

Plaza Norte alberga la experiencia oficial de Warner Bros. Discovery, con más de 18 salas temáticas y 35 espacios para explorar los universos de Harry Potter, Batman, Superman, Friends, Looney Tunes y Scooby-Doo, entre otras franquicias. Los ingresos se realizan cada 30 minutos.

Lugar: Plaza Norte

Horarios: De 11 a.m. a 9 p.m.

Entrada: Disponible en Disponible en Joinnus a 30 soles.

El público interactúa con las exhibiciones temáticas de Superman, The Matrix y Harry Potter en la experiencia inmersiva Casa Warner en Plaza Norte, que recrea universos de Warner Bros. Discovery.

Los 3 cerditos, Princesas y Peter Pan — Arlequin Teatro

La productora Arlequin Teatro presenta tres obras simultáneas en el Teatro Auditorio Miraflores todos los sábados y domingos. Los 3 cerditos se presenta a las 2:30 p. m. (hasta el 27 de setiembre); Princesas, a las 4:00 p. m. (hasta el 1 de noviembre); y Peter Pan, a las 5:30 p. m. (hasta el 11 de octubre). No hay funciones el domingo 4 de octubre por elecciones. Las tres obras duran aproximadamente una hora y son aptas para todo público.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Cuándo: Sábados y domingos

Entrada: 25 soles por obra en Teleticket

Arlequin Teatro presenta las obras infantiles Los tres cerditos, Princesas y Peter Pan en el Teatro Auditorio Miraflores.

Paradox Park: Era Imperium

El histórico espacio del Jockey Club que albergó al Daytona Park reabre transformado en Paradox Park: Era Imperium, un parque temático desarrollado por Amusement Parks con más de 50 desafíos distribuidos en cuatro ambientes inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia.

Lugar: Ex Daytona Park, Puerta 4 del Jockey Club

Funciones y horarios: De viernes a domingo, en dos turnos: 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada: A la venta en A la venta en Joinnus y en paradox-park.com

Un mapa del parque temático Paradox Park en Lima señala las distintas zonas de entretenimiento inspiradas en antiguas civilizaciones.

El Fantasma de la Ópera

Basada en la novela de Gastón Leroux, esta adaptación familiar sigue a la joven cantante Cristine y al enigmático Fantasma que acecha la Ópera de París. Recomendada para mayores de 8 años. Adaptación de Els Vandell, dirección de Vandell y Rod Díaz, con elenco encabezado por Paul Martin, Emilram Cossío, Anaí Padilla, Nicolás Ostolaza y Avril Gil.

Lugar: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Larcomar, Miraflores

Funciones: 19, 20, 26 y 27 de setiembre, y 3 y 4 de octubre

Horarios: Sábados y domingos, 4:00 p. m.

Entrada: 40 soles en 40 soles en Joinnus

El Teatro La Plaza presenta la obra familiar El Fantasma de la Ópera con la actuación de Paul Martin bajo la dirección de Els Vandell y Rod Díaz en Lima.

Los tres chanchitos y el lobo feroz

Un clásico infantil sobre tres chanchitos que construyen sus casas mientras un lobo intenta derribarlas, con mensajes sobre el esfuerzo y la dedicación.

Lugar: Teatro Padua, Auditorio San Antonio de Padua, Huiracocha 2010, Jesús María

Función y hora: Domingo 20 de setiembre, 5:00 p. m.

Entrada: Desde 40 soles en Desde 40 soles en Teleticket

La obra de teatro infantil Los tres chanchitos y el lobo feroz se presenta en el Teatro Padua del distrito de Jesús María, en Lima.

OTROS

Javier Botía — Inteligencia Natural World Tour 2026

El campeón mundial de mentalismo Javier Botía, ganador del Campeonato Mundial de Magia FISM 2018, se presenta por primera vez en el Perú con un espectáculo inspirado en su libro Inteligencia Natural, sobre la percepción, la sugestión y los mecanismos de la toma de decisiones. El artista ha anunciado que entregará un péndulo a cada asistente.

Lugar: Auditorio del Pentagonito, San Borja

Cuándo: Viernes 18 de setiembre, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 32 soles en Desde 32 soles en Ticketmaster

El mentalista Javier Botía sostiene un péndulo antes de su presentación por primera vez en Perú.