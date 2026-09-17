Ethel Pozo expuso a Edson Dávila en ‘América Hoy’. YouTube: Q+

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Ethel Pozo afirmó que varios de los comentarios de Edson Dávila en ‘América Hoy’ eran dictados por Armando Tafur, productor del magazine, a través del audífono. La conductora realizó esta declaración durante una conversación sobre la polémica que mantiene con su excompañero de programa.

La presentadora aseguró que esa dinámica era conocida por quienes integraron el espacio matutino y por los invitados que asistían al set. Sin embargo, aclaró que Dávila tenía mérito al adaptar las indicaciones y convertirlas en intervenciones que generaban risas entre los televidentes.

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Las declaraciones se producen después de que Edson Dávila asegurara que “factura con talento, con diversión” y no con indirectas. El conductor hizo ese comentario luego de bromear sobre la posibilidad de lanzar una línea de chocotejas, a la que llamó “Edsontejas”.

Durante su programa de streaming, Ethel Pozo se refirió al papel que, según dijo, cumplía Armando Tafur en las intervenciones humorísticas de Dávila cuando ambos compartían set en América Hoy.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.

Israel Dreyfus le preguntó si estaba afirmando que Edson tenía una especie de “Pepe Grillo” que le hablaba mediante el audífono. Ethel Pozo respondió que esa dinámica no era un secreto dentro del programa.

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“A las personas que han ido a América Hoy saben... Ahora, cuando lo hablábamos con Edson, él lo asumía siempre, decía, porque además no solo lo sabíamos los cinco integrantes, Christian, Brunella, sino todos los invitados”, manifestó.

Ethel Pozo expuso a Edson Dávila en ‘América Hoy’: “Todo lo que decía él se lo dictaba Armando Tafur”. TikTok

Ethel Pozo afirmó que Edson Dávila recibía indicaciones por audífono

Mario Hart intervino para explicar que los invitados también usaban audífonos durante las emisiones de ‘América Hoy’. Ethel Pozo insistió en que esa circunstancia permitía que quienes acudían al programa escucharan las indicaciones que recibía el conductor.

“Todos lo saben. Entonces, lo que él decía era que igual, así le fueran sus chistes, había un talento innato para repetir lo mismo en tiempo simultáneo. Y que es verdad, porque eso es lo que él decía. O sea, yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Esto todo el mundo y el canal lo sabe”, afirmó.

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Ric La Torre respaldó la versión de Pozo y recordó que otras figuras que participaron en el programa también habían comentado sobre esa dinámica. No obstante, destacó que una indicación por audífono no garantiza que el resultado sea efectivo frente a cámaras.

“Yo lo había contado, Cacho, Tilza, yo también lo conté en su momento. La primera vez que fui a América Hoy yo me sorprendí, porque yo dije: ‘Pero si el chiste es de Edson, qué gracioso’. Y todo lo decía Armando. Ahora, hay que rescatar que Edson tiene mucho mérito para contar el chiste”, señaló.

El creador de contenido explicó que el valor de Dávila estaría en la interpretación y la rapidez con la que convertía esas frases en un momento de entretenimiento. Para ejemplificarlo, comparó la capacidad de repetir una orden con la habilidad para dotarla de una intención cómica.

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“Una cosa es que te soplen y otra cosa es que tú seas inteligente para decirlo, porque hay mucha gente también en la televisión y en los streamings, así que no se hagan por ahí también, que le soplan y le dicen todas las cosas por acá. Y la verdad es que ni siquiera pueden hilar bien tres oraciones y terminan diciendo pachotadas”, añadió.

Ethel Pozo cuestionó el tono de Edson Dávila al referirse a una posible línea de “Edsontejas”. YouTube: Sin +que decir.

La frase de Edson Dávila sobre su talento y las “Edsontejas”

La declaración de Ethel Pozo se difundió luego de que Edson Dávila hablara sobre la posibilidad de lanzar un emprendimiento de chocolates. Durante su programa Edson pa’ qué más, el conductor conversaba con Pamela Franco sobre ideas de negocio cuando mencionó las chocotejas.

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“Saco mi chocolate, ¿no? ¿Tú qué me aconsejas? Porque tú eres visionaria ya. ¿Cómo... qué crees que debería sacar ya? ¿Chocotejas?”, preguntó Dávila.

Luego, el conductor propuso un nombre para el eventual producto y lanzó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia María Pía Copello, quien tiene un emprendimiento de chocotejas llamado Catitejas.

“Las Edsontejas. Normal, ¿no? O te atacas? Normal, ¿no? Negocio es negocio, mami”, expresó entre risas.

Edson Dávila negó que el comentario tuviera como objetivo enviar mensajes a otras figuras de la televisión. El popular Giselo aseguró que su trabajo se basa en el entretenimiento y no en las indirectas.

“Yo nunca mando indirectas. No me funciona, no facturo así. No facturo así, mami. Yo facturo con talento, con diversión, mami. ¿Sí o no? ¿Sí o no?”, afirmó.

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Edson Dávila bromeó con lanzar sus “Edsontejas” y aseguró que no envía indirectas a María Pía Copello ni a Ethel Pozo: “Yo facturo con talento, con diversión”. YouTube: Qbochinche.

María Pía Copello y Ethel Pozo cuestionaron el tono de Giselo

María Pía Copello respondió a Dávila y señaló que no tiene inconvenientes con que otras personas desarrollen negocios similares al suyo. La conductora sostuvo que las Catitejas abrieron oportunidades para nuevos emprendimientos.

“Desde que salieron las Catitejas yo estoy superf feliz y contenta. También significó un emprendimiento para muchas otras personas. Jamás me he quejado en redes, ni tampoco es algo que me caracterice”, manifestó.

La exconductora de ‘Mande quien mande’ aseguró que las “Edsontejas” serían bienvenidas. “Incluso las Timotejas las sacaron. Así que si quieren sacar las Edsontejas, bienvenido sea, porque como dice Ethel, el sol sale para todos”, indicó.

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Sin embargo, tanto Copello como Pozo consideraron que el tono de Edson Dávila reflejaba incomodidad. Ethel afirmó que, si realmente quisiera lanzar ese producto, podría comunicarlo sin mostrar molestia.

La controversia se suma a las reacciones que generó la entrevista en la que Edson Dávila afirmó que Gisela Valcárcel le dio una oportunidad en televisión, aunque negó que fuera su madrina. Desde entonces, Ethel Pozo y María Pía Copello han cuestionado algunas de las intervenciones del conductor, mientras él insiste en que su contenido está enfocado en el talento y la diversión.

María Pía Copello afirmó que no tiene problemas con que otras personas lancen productos similares a las Catitejas. YouTube: Sin +que decir.