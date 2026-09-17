La decisión de Mano Menezes sobre el partido de despedida de Paolo Guerrero con la selección: “Los grandes construyeron el fútbol peruano”

El técnico de la selección peruana dijo que el homenaje depende de la Federación Peruana de Fútbol y que su comando acompañará la decisión, mientras el goleador histórico ya se alejó de los partidos oficiales (Selección Peruana)

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Paolo Guerrero no necesita presentación en el fútbol peruano. Su nombre está grabado en la historia del combinado nacional con letras mayúsculas: es el máximo goleador de todos los tiempos de la bicolor y una de las figuras más emblemáticas que ha dado el país en las últimas décadas.

Aunque el delantero ya comunicó su alejamiento de los compromisos oficiales con la selección, la pregunta que ronda los pasillos de la Federación Peruana de Fútbol sigue sin respuesta concreta: ¿habrá un partido de despedida a la altura de su legado? El entrenador Mano Menezes rompió el silencio y dejó una señal clara.

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La opinión de Mano Menezes

Mano Menezes dejó abierta la posibilidad de organizar un partido de despedida para Paolo Guerrero con la selección peruana. El técnico señaló que la decisión corresponde a la Federación Peruana de Fútbol. (Selección Peruana)

El director técnico de la selección peruana no esquivó el tema cuando fue consultado al respecto. En declaraciones a América TV, el estratega brasileño fue directo y trazó una línea entre su rol y el de la institución que lo contrató.

“Bueno, pienso que esa es una decisión política, no es una decisión técnica. Si la Federación entiende, nosotros vamos a estar abiertos porque respetamos la trayectoria de los grandes”, afirmó Menezes.

El técnico no se limitó a delegar la responsabilidad, sino que además dejó en claro la postura de su comando frente a una eventual celebración. Para él, los futbolistas que marcaron épocas no son solo nombres en un palmarés, sino los cimientos sobre los que se edificó el fútbol peruano.

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“Los grandes son los que construyeron el fútbol peruano y yo estoy aquí para estar junto con la grandeza de todo lo que tenemos nosotros”, subrayó con firmeza.

La declaración tiene un peso particular: el DT no solo no cerró la puerta, sino que la dejó abierta de par en par. Su posición es que, si la Federación toma la decisión institucional de organizar el homenaje, el cuerpo técnico acompañará sin reservas. No hay objeción deportiva. La pelota, en términos formales, está en la cancha de la FPF.

Cómo le ha ido esta temporada

Mientras se define un posible homenaje con la selección peruana, Guerrero busca retomar la actividad con Alianza Lima. El atacante no estuvo en el clásico y aguarda su regreso al equipo blanquiazul. (Alianza Lima)

Mientras la discusión sobre su despedida con la selección avanza a paso lento, Guerrero atraviesa una temporada con luces y sombras en Alianza Lima. El delantero, que regresó al club de sus amores para cerrar su carrera en el fútbol peruano, no pudo estar presente en el clásico ante Universitario por molestias físicas que lo mantuvieron al margen. Sin embargo, quienes lo rodean en el club blanquiazul aseguran que su retorno al campo está próximo.

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El llamado “Depredador” aguarda con impaciencia el momento de volver a aportar goles en el Torneo Clausura de la Liga 1. Su presencia en el equipo íntimo no es solo futbolística: arrastra una carga simbólica y emocional que moviliza a la hinchada y eleva el nivel de atención mediática en cada partido que disputa.

A sus 40 años, Guerrero sigue siendo noticia. Cada aparición pública, cada declaración y cada partido se convierte en un acontecimiento que trasciende lo estrictamente deportivo. Su figura genera debate, afecto y, sobre todo, una expectativa que pocas figuras del fútbol nacional son capaces de sostener a esta altura de sus carreras.

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El escenario que se dibuja para los próximos meses en Alianza Lima es el de un jugador que quiere despedirse en grande, con goles y con victorias, antes de que llegue el cierre definitivo de su etapa como futbolista profesional.

Su paso por la selección peruana

La trayectoria de Guerrero con la Bicolor incluye la clasificación a Rusia 2018 y años de participación en distintos procesos. El delantero expresó su deseo de tener una despedida en Lima junto a los hinchas. (Reuters)

La historia de Guerrero con la bicolor es extensa, intensa y, en más de un capítulo, dramática. El delantero es el máximo goleador histórico del combinado nacional y fue pieza fundamental en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, el primero al que accedía el país en 36 años. Aquella campaña quedó marcada también por la sanción que le impidió participar en la fase de grupos del torneo, una situación que generó una ola de solidaridad sin precedentes en el país.

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Desde entonces, Guerrero continuó vistiendo la camiseta blanquirroja en distintos procesos, aunque con menor continuidad. Su retiro de los compromisos oficiales con la selección fue comunicado por él mismo, pero la posibilidad de un partido de homenaje mantiene viva la llama de una despedida que los hinchas sienten que todavía no se ha producido de manera formal.

El propio atacante había expresado con anterioridad que “sería lindo” protagonizar un encuentro de ese tipo en Lima, con su público, frente a excompañeros del exterior o ante un club internacional de renombre. Un deseo que, de concretarse, cerraría con broche de oro una trayectoria construida a base de goles, sacrificio y una identificación con los colores nacionales que pocos futbolistas peruanos han logrado sostener durante tanto tiempo.

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Por ahora, tanto la Federación como su presidente Agustín Lozano y el directivo Jean Ferrari han coincidido en que Guerrero merece un tributo acorde a su historia. La coordinación, según trascendió, se hará cuando el propio futbolista lo considere oportuno. El homenaje está pendiente. La fecha, aún no.