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Alineaciones de Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: posibles titulares del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo tiene listo un sorpresivo equipo para cerrar su clasificación a las semifinales en Uruguay. Y al frente estará Marcelo Méndez que pondrá a sus mejores jugadores. Entérate cómo se pararán ambos equipos

Alineaciones de Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
Alineaciones de Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
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Cienciano afrontará un desafío decisivo hoy, jueves 17 de septiembre, cuando visite a Montevideo City Torque por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro cusqueño llegará al estadio Centenario con la ventaja que obtuvo en el primer duelo de la serie. El 2-0 conseguido en Cusco le da margen para buscar la clasificación a las semifinales y todos los hinchas están ilusionados con la ansiada clasificación a las semifinales.

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Posible alineación de Cienciano

Los dirigidos por Horacio Melgarejo deberán sostener ese resultado lejos del estadio Inca Garcilaso de la Vega. La condición de visitante añade exigencia a un compromiso que definirá el futuro internacional del club.

El equipo cusqueño también llegará al partido sin Alejandro Hohberg y Carlos Cabello, dos futbolistas habituales dentro de su estructura principal. El atacante sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y estará alejado de las canchas entre seis y ocho semanas. En el escenario más favorable, podría recibir el alta médica dentro de un mes y medio.

La lesión confirma que no estará disponible para el encuentro de vuelta ante Montevideo City Torque. También lo marginará de varios compromisos de Cienciano en el tramo final del Torneo Clausura.

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Así formaría el ‘papá’ en Uruguay: Ítalo Espinoza en el arco; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich será la zaga cusqueña; Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli estarán en el mediocampo; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés serán el tridente ofensivo.

Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Probable once de Montevideo City Torque

El técnico Marcelo Méndez afirmó que contará con sus jugadores disponibles para afrontar el encuentro, pese al desgaste que arrastra el plantel por la seguidilla de competencias. Salomón Rodríguez y Esteban Obregón mostraron condiciones para asumir un papel decisivo en Montevideo City Torque.

Los atacantes buscarán trasladar ese rendimiento al marcador en la revancha, donde el conjunto uruguayo intentará conseguir la clasificación. “Todos están preparados y están pronto para jugar”, declaró Méndez en una entrevista con FIX.

El técnico reconoció ante el medio que no puede anticipar si el esfuerzo alcanzará para cumplir los objetivos. Aun así, remarcó la intención de competir: “No sé si nos va a dar o no, esa es la realidad, pero vamos a dar pelea e ir para adelante”.

El cuadro uruguayo se pararía de la siguiente manera: Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Piccihilo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Ederson Rodríguez.

Cienciano – Montevideo City Torque – Marcelo Méndez - Copa Sudamericana – Perú – deportes – 8 septiembre
El conjunto uruguayo usó Lima como base de preparación y partió al amanecer del jueves hacia Cusco, donde a las 19:30 enfrentará al 'Papá' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Sudamericana. (Montevideo City Torque)

El millonario monto que ganaría Cienciano si clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano podría obtener 800 mil dólares si mantiene la ventaja frente a Montevideo City Torque en Uruguay y accede a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El incentivo que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) equivale a 2 millones 690 mil soles. El club cusqueño recibiría ese monto por avanzar a la siguiente etapa del certamen.

A ese ingreso se añadiría la recaudación obtenida por la venta de entradas para el partido de cuartos de final que disputó como local. La posibilidad económica depende de la definición de la serie ante el cuadro uruguayo.

El millonario monto que ganaría Cienciano si elimina a Montevideo City Torque
El millonario monto que ganaría Cienciano si elimina a Montevideo City Torque

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