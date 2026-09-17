Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

Mano Menezes plantea emplear a Erick Noriega como central. - Crédito: FPF

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Mano Menezes ha desvelado una nueva convocatoria de la selección peruana. En ella apenas surgen un par de sorpresas —como el llamamiento de Oslimg Mora y Piero Magallanes— y una reivindicación de puntuales como el caso representado por Erick Noriega, acaso uno de los nuevos líderes del proceso en marcha.

Con respecto a la nueva citación del ‘Samurái’, el seleccionador nacional ha considerado que en este nuevo circuito de partidos amistosos de carácter FIFA —precisamente con los bloques que albergaron la Copa del Mundo 2026— podrá definir la demarcación del futbolista con miras a las Eliminatorias 2030.

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Erick Noriega confía en que Mano Menezes levantará a la selección peruana. - Crédito: FPF

“Cuando llevé a Noriega a Brasil, tuve la oportunidad de dirigir partidos importantes con él como [defensa] central” dijo Menezes para añadir que “como para esta convocatoria tenemos a [Oslimg] Mora y [Wilder] Cartagena, quiero verlos a ellos como contenciones”.

En tal sentido, Erick volverá a componer la primera línea de Perú, sobre todo para ocupar el lugar de un jugador ausente: “Traigo a Noriega para el lugar de [Alfonso] Barco que no está ahí. Pretendo utilizarlo ahí para verificar si se puede repetir para observaciones a futuro”.

El técnico de la selección peruana abordó estos dos temas en entrevista. Créditos: Bicolor .

De este modo, Mano Menezes está, claramente, perfilando el futuro del ‘8’ nacional, que en los últimos examinatorios se ha asentado como el ancla del combinado patrio, aunque para el cierre del año volverá a una función que no es desconocida y en la que suele aprobar con un desempeño atendible.

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Aparte del efectivo del Gremio, el técnico brasileño ha citado a los siguientes futbolistas dentro del apartado de centrales para los amistosos contra Estados Unidos, Canadá y México: César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Noriega, ritmo creciente

Erick Noriega vivió un cambio sustancial en el arranque de una primera que se suponía completa en Alianza Lima. De la mano de Néstor Gorosito no solo enlazó una importante continuidad, también dio un paso a una modificación capital en su manera de jugar al ser ubicado como mediocentro.

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Aquel movimiento sacó lo mejor del peruano, quien comenzó a estar bajo vigilancia de varios clubes de la región, aunque solo uno quedó más que impactado con su rendimiento: el Gremio. La constatación de que era el hombre indicado para reforzar su plantel a mediados del 2025 llegó en un cruce con los aliancistas por Sudamericana.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

En una negociación inmediata, el ‘tricolor’ compró la carta pase de Noriega bajo la aprobación de Menezes y en cuestión de días se integró al plantel, pero ubicándose en su posición primigenia: defensor central.

En adelante, el seleccionado peruano fue intercalando posiciones mientras sostenía su titularidad. Para el siguiente ejercicio liguero, ya con otro comando técnico, se mantuvo firme como inicialista e incluso alcanzó su primer título (Campeonato Gaúcho).

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Erick Noriega ha solicitado expresamente un cambio de ubicación en Gremio. - Crédito: Difusión

Hubo opciones varias para que Erick Noriega se marchara del Gremio, pero el alto costo de su carta pase privó cualquier tipo de negociación, sobre todo la venta directa.

Actualmente, el ‘Samurái’ registra 53 partidos oficiales con el club de Porto Alegre, sumando un gol y dos asistencias. Su permanencia en la institución continua segura salvo un giro en posiciones administrativas.