Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes presentó la convocatoria de la selección peruana para una nueva fecha FIFA, con novedades entre los futbolistas elegidos. La nómina abre una oportunidad para los jugadores que buscan consolidarse en la blanquirroja de cara a las Eliminatorias 2030.
La selección peruana se prepara para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. La lista oficial difundida por el entrenador brasileño reúne alternativas para esos partidos y permite que varios futbolistas intenten ganarse un lugar en la consideración del comando técnico.
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Las 5 novedades de la selección peruana
Mano Menezes sorprendió al convocar por primera vez a Oslimg Mora, Piero Magallanes y los regresos de Bassco Soyer, Wilder Cartagena y Gianluca Lapadula. El mediocampista de Sport Boys se ganó su llamado debido a su gran desempeño en la temporada. Es una de las piezas importantes en el crecimiento del cuadro ‘chalaco’, que es candidato al título del Torneo Clausura 2026.
Mientras que el delantero de Sport Huancayo es otra novedad en la lista del Mano Menezes. El jugador de 25 años lleva cinco goles en lo que va del año, y su llamado obedece al recambio generacional que está buscando el DT. Explicó a Bicolor+ que el grupo elegido será la base de trabajo para esta etapa de preparación internacional.
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Las vueltas que fueron celebradas por todos son las reapariciones del volante de Orlando City, regresó a la ‘blanquirroja’ después de recuperarse al cien por ciento de su sensible lesión: rotura del tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas por casi un año.
El presente futbolístico de Soyer en Gil Vicente de la Liga de Portugal le permitió ponerse la camiseta del combinado nacional una vez más. Su enorme proyección técnica y su gran vuelta a las canchas hicieron que el entrenador brasileño lo convoque.
Y uno de los regresos más esperados fue la del ‘Bambino’, el flamante refuerzo de Universitario de Deportes supo ganarse un lugar en el equipo de Héctor Cúper. Su cuota goleadora de cinco anotaciones fueron fundamentales en el recuperación de la ‘U’ en el Clausura. Lapadula y Alex Valera es la dupla demoledora de la Liga 1 y todo hace indicar que también lo será en la ‘bicolor’.
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Lista de convocados de Perú para amistosos
Mano Menezes presentó una nómina de 26 jugadores para los amistosos de la selección peruana ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por la fecha FIFA de 2026.
El entrenador brasileño dio a conocer la convocatoria durante una entrevista con Bicolor+. La lista despejó las dudas que existían sobre los futbolistas considerados para los cuatro compromisos.
La selección peruana iniciará los entrenamientos después de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los convocados buscarán ganarse un espacio en la consideración del comando técnico de la blanquirroja.
- Arqueros
Pedro Gallese
Diego Romero
Matías Córdova
- Defensas
César Inga
Erick Noriega
Fabio Gruber
Marco Huamán
Marcos López
Matías Zegarra
Miguel Araujo
Oliver Sonne
Renzo Garcés
- Volantes
André Carrillo
Jairo Concha
Jairo Vélez
Jesús Pretell
Oslimg Mora
Rodrigo Vilca
Wilder Cartagena
Yoshimar Yotún
- Delanteros
Adrián Ugarriza
Alex Valera
Bassco Soyer
Gianluca Lapadula
Jhonny Vidales
Piero Magallanes
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