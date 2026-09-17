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Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes dio a conocer la nómina para los próximos cuatros duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030. Conoce los novedades del nuevo reto de la ‘blanquirroja’

Las novedades de la selección peruana para amistosos Fecha FIFA.
Las novedades de la selección peruana para amistosos Fecha FIFA.
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Mano Menezes presentó la convocatoria de la selección peruana para una nueva fecha FIFA, con novedades entre los futbolistas elegidos. La nómina abre una oportunidad para los jugadores que buscan consolidarse en la blanquirroja de cara a las Eliminatorias 2030.

La selección peruana se prepara para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. La lista oficial difundida por el entrenador brasileño reúne alternativas para esos partidos y permite que varios futbolistas intenten ganarse un lugar en la consideración del comando técnico.

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Las 5 novedades de la selección peruana

Mano Menezes sorprendió al convocar por primera vez a Oslimg Mora, Piero Magallanes y los regresos de Bassco Soyer, Wilder Cartagena y Gianluca Lapadula. El mediocampista de Sport Boys se ganó su llamado debido a su gran desempeño en la temporada. Es una de las piezas importantes en el crecimiento del cuadro ‘chalaco’, que es candidato al título del Torneo Clausura 2026.

Mientras que el delantero de Sport Huancayo es otra novedad en la lista del Mano Menezes. El jugador de 25 años lleva cinco goles en lo que va del año, y su llamado obedece al recambio generacional que está buscando el DT. Explicó a Bicolor+ que el grupo elegido será la base de trabajo para esta etapa de preparación internacional.

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Beto da Silva – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
El delantero de Garcilaso explicó en Instagram por qué considera errónea la decisión que anuló el tanto de Agustín Gómez y abrió una discusión entre hinchas tras perder la punta del Clausura (Liga 1)

Las vueltas que fueron celebradas por todos son las reapariciones del volante de Orlando City, regresó a la ‘blanquirroja’ después de recuperarse al cien por ciento de su sensible lesión: rotura del tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas por casi un año.

El presente futbolístico de Soyer en Gil Vicente de la Liga de Portugal le permitió ponerse la camiseta del combinado nacional una vez más. Su enorme proyección técnica y su gran vuelta a las canchas hicieron que el entrenador brasileño lo convoque.

Y uno de los regresos más esperados fue la del ‘Bambino’, el flamante refuerzo de Universitario de Deportes supo ganarse un lugar en el equipo de Héctor Cúper. Su cuota goleadora de cinco anotaciones fueron fundamentales en el recuperación de la ‘U’ en el Clausura. Lapadula y Alex Valera es la dupla demoledora de la Liga 1 y todo hace indicar que también lo será en la ‘bicolor’.

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
Gianluca Lapadula se prepara para disputar su primer clásico con Universitario. El delantero llega con seis goles en ocho fechas y buscará trasladar su eficacia goleadora al duelo del sábado en Matute. (Universitario de Deportes)

Lista de convocados de Perú para amistosos

Mano Menezes presentó una nómina de 26 jugadores para los amistosos de la selección peruana ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por la fecha FIFA de 2026.

El entrenador brasileño dio a conocer la convocatoria durante una entrevista con Bicolor+. La lista despejó las dudas que existían sobre los futbolistas considerados para los cuatro compromisos.

La selección peruana iniciará los entrenamientos después de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los convocados buscarán ganarse un espacio en la consideración del comando técnico de la blanquirroja.

En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor
  • Arqueros

Pedro Gallese

Diego Romero

Matías Córdova

  • Defensas

César Inga

Erick Noriega

Fabio Gruber

Marco Huamán

Marcos López

Matías Zegarra

Miguel Araujo

Oliver Sonne

Renzo Garcés

  • Volantes

André Carrillo

Jairo Concha

Jairo Vélez

Jesús Pretell

Oslimg Mora

Rodrigo Vilca

Wilder Cartagena

Yoshimar Yotún

  • Delanteros

Adrián Ugarriza

Alex Valera

Bassco Soyer

Gianluca Lapadula

Jhonny Vidales

Piero Magallanes

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA
Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

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