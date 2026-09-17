“No todos participaron”, aseguró el defensor del Pueblo tras reunirse con familiares de alumnos retenidos por caso de abuso sexual en colegio Liceo Naval

Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

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Una denuncia por presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, abrió una investigación fiscal y policial que derivó en la retención de 10 escolares.

El caso se remonta al 15 de septiembre, cuando el equipo de futsal regresaba de un campeonato interliceos desde Surco. La versión denunciada indica que la presunta agresión ocurrió dentro del vehículo que los trasladaba y bajo la supervisión de dos adultos.

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El adolescente, alumno de cuarto de secundaria, fue llevado por su familia a presentar la denuncia en la comisaría de San Borja esa misma noche. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al plantel e intervinieron a estudiantes de quinto de secundaria, que aún llevaban el uniforme de educación física. Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la denuncia y la participación que habría tenido cada menor.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro informó que elevó de ocho a 10 el número de adolescentes retenidos en flagrancia. Todos permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

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El fiscal Mariano de la Torre Hernández ordenó recoger los testimonios de los menores y realizar otras diligencias urgentes. Entre ellas figura la declaración de la presunta víctima mediante cámara Gesell, mecanismo que permite recabar el testimonio de menores en casos de violencia sexual.

El colegio, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, comunicó a los padres que brinda facilidades para las pesquisas. Asimismo, la institución calificó el episodio como un “grave hecho de presunta agresión sexual”.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa”, afirmó la institución, que, además, indicó que aplicará las medidas disciplinarias que correspondan si se comprueban responsabilidades.

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Agentes de la policía custodian a varios jóvenes encapuchados durante una intervención en las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Josué Gutiérrez cuestionó que se atribuya participación a todos los adolescentes retenidos

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se reunió con los familiares de los estudiantes retenidos antes de ingresar a la Comisaría de la Familia, en el Cercado de Lima. El funcionario señaló que la Defensoría puso a disposición apoyo legal y psicológico para los menores.

“Le hemos trasladado nosotros, como Defensoría del Pueblo, ayer en la noche a través de nuestros comisionados, nuestra solidaridad poniéndonos a disposición en el ámbito psicológico para estar oportunamente con ellos...”, afirmó.

Gutiérrez precisó que su institución designó cuatro abogados y un psicólogo para acompañar a las familias. Al referirse al número de personas que habrían intervenido en la denuncia por presunto abuso sexual, sostuvo que “no se puede decir la cantidad de infractores porque todos están detenidos”, pero que, “evidentemente, no todos participaron”.

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Canales de ayuda

Perú cuenta con varios servicios gratuitos de atención para víctimas de violencia sexual. La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece orientación, consejería y soporte emocional las 24 horas, los 365 días del año, con atención en castellano, quechua y aimara. El Chat 100 brinda el mismo servicio a través de una plataforma virtual y permite reportes anónimos.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) ofrecen asesoría legal, contención psicológica y apoyo social de manera gratuita en 436 sedes a nivel nacional, de las cuales 186 funcionan dentro de comisarías las 24 horas. Ante una situación de peligro inmediato, se puede llamar a la Línea 105 de la Policía Nacional del Perú.

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Las denuncias pueden presentarse en cualquier comisaría, en un CEM, en la Fiscalía o en un juzgado de familia, sin necesidad de contar con pruebas previas, dado que se trata de un delito de acción pública. El Ministerio de Salud provee, además, un kit de emergencia para víctimas que acuden dentro de las 72 horas posteriores a la agresión, con anticoncepción de emergencia y profilaxis contra el VIH.