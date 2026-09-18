Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Ante un presunto caso de abuso que involucra a escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise, la presidenta del Poder Judicial fue enfática al señalar que la ley sí alcanza a los menores infractores y que el sistema penal juvenil está diseñado para juzgar y sentenciar, garantizando que los delitos no queden impunes. | Canal N

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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, afirmó este jueves que los escolares implicados en una agresión sexual grupal contra otro estudiante de un grado inferior del Liceo Naval Almirante Guise podrían recibir medidas de internamiento, si así se determina tras un proceso con las garantías correspondientes.

“Tenemos que aclarar que tenemos un sistema penal juvenil que de ninguna manera podría dejar (fuera) ningún tipo de violencia o hecho en conflicto con la ley penal cometido por un adolescente fuera de sus alcances”, declaró la magistrada al ser consultada por el caso.

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Tello, quien participó en una sesión solemne por el 204° Aniversario del Congreso, remarcó que la minoría de edad no impide que los adolescentes sean sometidos a un proceso judicial ni que, eventualmente, reciban una sentencia que contemple “medidas que pueden ser también de internamiento”.

Precisó que la medida que corresponda deberá determinarse durante el proceso y bajo las garantías del debido proceso previstas en el sistema penal juvenil.

La presidenta del Poder Judicial remarcó que ser menores de edad no los excluye de un proceso judicial ni de una eventual sentencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este caso, diez estudiantes del Liceo Naval fueron retenidos la víspera, después de que, según la información policial, un grupo de alumnos presuntamente agrediera sexualmente a otro durante el trayecto de regreso de un torneo escolar de fútbol.

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El agraviado, de 16 años, contó lo ocurrido a su familia, que acudió a una comisaría para presentar una denuncia. Tras ello, agentes policiales acudieron al colegio y retuvieron a los menores, todos estudiantes de quinto año de secundaria, quienes fueron trasladados a la comisaría del distrito limeño de San Borja.

Recientemente, Panamericana hizo mención un video que registra la intervención de un padre de familia, quien reclamó medidas concretas por parte de la institución y cuestionó que no se hubieran adoptado acciones ante anteriores episodios de violencia y otras conductas denunciadas dentro del plantel.

Sostuvo que las familias están “cansadas de escuchar palabras” y reclamó acciones concretas e incluso planteó la expulsión de los estudiantes involucrados en la agresión, aunque precisó que no sabía si esa era la solución.

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“El problema es que se ha llegado a esto porque antes no se hizo. Porque no se puso orden”, afirmó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

El tutor también cuestionó a un grupo de familias que, según afirmó, presenta denuncias contra profesores por la aplicación de medidas disciplinarias. Como ejemplo, aseguró que un docente le había manifestado que evitaba ingresar al baño para supervisar a los alumnos por temor a ser denunciado por acoso sexual.

La medida que corresponda deberá establecerse durante el proceso y con respeto de las garantías del debido proceso

Durante su intervención, además, mencionó presuntos episodios relacionados con drogas, armas, agresiones físicas, violencia contra profesores e intentos de violación que, según afirmó, habrían ocurrido en años anteriores dentro del entorno escolar.

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“Esto es el resultado de varios años de las cosas que están sucediendo y que el colegio y la dirección de la Marina no han hablado con los papás”, sostuvo.

La Marina de Guerra ha dispuesto, entretanto, la separación temporal de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del liceo, mientras se esclarecen los hechos.

La institución expresó su rechazo a cualquier “acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de los escolares y aseguró que viene brindando las facilidades y la colaboración necesarias para el esclarecimiento del caso, “sin injerencia”.