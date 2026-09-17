Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

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La presidenta Keiko Fujimori planea viajar a China en noviembre para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien precisó que se tratará técnicamente de una visita de líderes y no de una visita de Estado.

“Sí va a ir”, respondió el canciller en el podcast del diario El Comercio al ser consultado sobre la participación de Fujimori en la cita y añadió que prevé acompañarla durante el desplazamiento.

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La 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC está programada para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. “No es una visita de Estado técnicamente, es una visita de líderes”, explicó Espá.

Indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, formarán parte de la delegación que acompañará a la presidenta, con una agenda vinculada a asuntos económicos, comerciales y arancelarios.

Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

El canciller no descartó que posteriormente se sume algún otro miembro del gabinete, una vez que el viaje reciba la autorización del Senado, cuya mesa directiva del Senado para el periodo 2026-2027 es liderada por Fuerza Popular.

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El anuncio se produce después de que la Cámara Alta autorizara la salida de la mandataria a Estados Unidos entre el 21 y el 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De concretarse, el desplazamiento a China constituiría su segundo viaje internacional durante este año.

La visita coincidirá, además, con el cierre de la visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, fecha en la que está programada una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. “La misa es en la mañana y en la tarde estaríamos saliendo (a China)”, señaló Espá.

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APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y constituye uno de los principales espacios de diálogo económico y comercial del ámbito regional.