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Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Oscar Moral, gerente comercial del elenco del Rímac, confirmó el escenario del clásico y señaló que el duelo se disputará solo con presencia de la hinchada local

El estadio Alberto Gallardo será escenario del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
El estadio Alberto Gallardo será escenario del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.
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Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El clásico se jugará con presencia exclusiva de la hinchada ’celeste’ y marcará el regreso de los ’blanquiazules’ al recinto del Rímac después de una década.

La elección del escenario responde a una decisión deportiva del club ’rimense’, que volverá a utilizar su cancha habitual en un partido de alta convocatoria. El Alberto Gallardo ya albergó el duelo ante Universitario de Deportes durante el Torneo Apertura, encuentro que terminó igualado 2-2.

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Oscar Moral, gerente comercial de Sporting Cristal, confirmó que el compromiso frente a Alianza Lima no se trasladará al Estadio Nacional. El directivo indicó que el plantel se siente cómodo en el campo del Rímac y que el club considera que allí tendrá mejores condiciones para competir.

“El partido ante Alianza Lima se jugará en el estadio Alberto Gallardo, es definitivo”, afirmó Moral en declaraciones a ’RPP’. El dirigente explicó que la determinación no se tomó en función de una mayor recaudación por la venta de entradas.

El estadio Alberto Gallardo volverá a acoger un Alianza Lima vs Sporting Cristal luego de una década.
El estadio Alberto Gallardo volverá a acoger un Alianza Lima vs Sporting Cristal luego de una década. Crédito: Captura X.

“El terreno de juego está en óptimas condiciones, nuestros jugadores lo conocen y se sienten muy cómodos ahí”, sostuvo el gerente comercial. Sporting Cristal priorizó la localía en su estadio pese a que otro recinto habría permitido una asistencia más amplia.

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El encuentro contará únicamente con aficionados del cuadro ’celeste. La medida se aplicará en un escenario de capacidad limitada y seguirá el criterio que el club ha utilizado en partidos de alta demanda durante esta temporada.

Moral también adelantó que la venta de entradas comenzará el miércoles de la próxima semana. La institución evalúa ofrecer los boletos en una modalidad conjunta con el partido ante Comerciantes Unidos, previsto por la fecha 12 del Clausura.

El clásico todavía no tiene programación oficial de día y hora. La jornada 14 del Torneo Clausura está prevista para fines de octubre y la Liga 1 deberá definir el calendario. El duelo tendrá que jugarse durante el día, ya que el estadio Alberto Gallardo no dispone de iluminación para encuentros nocturnos.

Miguel Araujo celebrando su gol ante Moquegua.
Miguel Araujo celebrando su gol ante Moquegua. Crédito: Sporting Cristal

La última vez Alianza Lima visitó el Alberto Gallardo

La última visita de Alianza Lima al estadio Alberto Gallardo fue el 3 de julio de 2016. El equipo de La Victoria venció 2-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de aquella temporada.

Con Víctor Hugo Carrillo como árbitro, Lionard Pajoy abrió el marcador para los ’íntimos’ en el primer tiempo. El delantero colombiano le dio ventaja a su equipo antes del descanso.

Óscar ’Neka’ Vílchez anotó el segundo tanto en la etapa complementaria. El volante recibió una asistencia de Andy Pando y definió por encima del arquero Diego Jenny para establecer el resultado definitivo.

Aquel encuentro tuvo presencia de ambas hinchadas. Roberto Mosquera dirigía a Alianza Lima y Mariano Soso era el entrenador de Sporting Cristal. Diez años después, Mosquera estará al frente del cuadro ’bajopontino’ para enfrentar al club que condujo en esa victoria.

Alianza Lima celebró en su última visita al estadio Alberto Gallardo.
Alianza Lima celebró en su última visita al estadio Alberto Gallardo. Crédito: Historia Blanquiazul.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Torneo Apertura?

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 el 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El resultado permitió que los blanquiazules conservaran su invicto como locales en Matute.

Gustavo Cazonatti abrió la cuenta a los 72 minutos. El mediocampista brasileño definió de taco tras una acción de Maxloren Castro por el sector izquierdo del área rival.

El equipo del Rímac sostuvo la ventaja hasta los minutos finales, pero Alianza Lima encontró el empate en el tiempo añadido. Esteban Pavez marcó a los 90+2 con un remate desde fuera del área que venció a Diego Enríquez.

La igualdad fue relevante para el conjunto de Pablo Guede, que luego conquistó el Torneo Apertura. Ahora, los dos equipos volverán a encontrarse con Sporting Cristal como local y en un tramo decisivo del Clausura.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

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