Señor de los Milagros 2026: no habrá “levantada mundial” este año y tampoco se llevaría la imagen a otras diócesis de Lima

Representantes de la iglesia y la hermandad responden a las preguntas de la prensa sobre las celebraciones del Señor de los Milagros, aclarando que este año no habrá "levantada mundial" ni visitas a otras diócesis. Canal N

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La programación oficial del Señor de los Milagros para octubre de 2026 tendrá cinco jornadas procesionales en Lima y no incluirá la actividad conocida como “levantada mundial”. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó esta modificación durante una conferencia de prensa realizada en su sede, donde también presentó los recorridos previstos y las medidas de seguridad para el mes morado.

La decisión marca una diferencia respecto de octubre de 2025, cuando la hermandad promovió una ceremonia simultánea con agrupaciones del Señor de los Milagros de distintas ciudades. Para este año, la organización confirmó que no se repetirá esa actividad y que tampoco se programaron visitas extraordinarias de la imagen a otras diócesis de Lima o del Callao.

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El calendario comenzará el sábado 3 de octubre de 2026 y continuará con jornadas procesionales los días 18, 19 y 28 del mismo mes. El último recorrido quedó fijado para el 1 de noviembre. La ruta de cada fecha incluirá distintos puntos del centro de Lima, entre ellos instituciones públicas y establecimientos de salud.

Durante la presentación, la Hermandad también detalló la participación de la imagen en la misa que el papa León XIV ofrecerá en la Base Aérea Las Palmas. El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio señaló que la presencia del Señor de los Milagros forma parte de la preparación vinculada a la visita pontificia.

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La “levantada mundial” no se repetirá en 2026

"Levantada mundial" se celebró en diversas ciudades del mundo.

La ausencia de esta ceremonia fue confirmada por José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Ante una consulta sobre la posibilidad de repetir la actividad del año anterior, precisó: “Para este año no se ha contemplado la levantada mundial, que así la denominamos el año pasado”.

La autoridad agregó que tampoco existe una programación para llevar la imagen a otras jurisdicciones durante octubre. “No se ha considerado, ni tampoco se ha considerado para este octubre una visita a alguna otra diócesis de Lima o de Callao”, señaló.

En 2025, la denominada “levantada mundial” reunió de forma simultánea a hermandades vinculadas al Señor de los Milagros en distintas ciudades. La organización comunicó entonces la participación de agrupaciones del Perú y del extranjero, con una ceremonia coordinada desde Lima.

Cinco recorridos procesionales entre octubre y noviembre

Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia

El primer recorrido será el sábado 3 de octubre de 2026. Según el itinerario presentado por Toledo Zapata, la imagen saldrá del convento de las Nazarenas, seguirá por la avenida Tacna, la avenida Emancipación y el jirón Chancay, antes de continuar hacia Conde de Superunda y retornar por Tacna.

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El domingo 18 de octubre se realizará la segunda salida, precedida por una misa de campaña a las 6 de la mañana. La ruta pasará por el jirón de la Unión, la Plaza de Armas, la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado. El recorrido continuará hacia la avenida Abancay y la plaza Bolívar, donde está previsto un homenaje del Congreso, antes de llegar al monasterio de la Virgen del Carmen.

La tercera jornada será el lunes 19 de octubre, también con una misa de campaña a las 6 de la mañana. El trayecto incluirá el Parque de la Medicina Peruana, el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Luego, la imagen pasará por la zona del Poder Judicial y retornará hacia la avenida Tacna.

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El cuarto recorrido quedó establecido para el miércoles 28 de octubre. La imagen pasará por la avenida Tacna, jirón Cañete y Alfonso Ugarte, con ingreso al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Después continuará por la avenida Venezuela, el óvalo Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes de retornar hacia Tacna.

La última salida será el domingo 1 de noviembre, después de una misa de campaña a las 11 de la mañana. La ruta incluirá la avenida Tacna, el jirón Callao y el jirón Chancay, antes de llegar al local de la hermandad y continuar hacia Emancipación y Tacna para el ingreso al monasterio de las Nazarenas.

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Recorridos procesionales del Señor de los Milagros para este 2026. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas