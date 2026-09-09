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Las polémicas de Micke Palomino, el árbitro del Alianza Lima vs Universitario 2026: fallos, reclamos y su debut en clásicos en Matute

La Comisión Nacional de Árbitros lo designó para el Alianza Lima vs. Universitario de este fin de semana, en medio de una temporada marcada por decisiones que encendieron a hinchas, cuerpos técnicos y dirigentes de los principales clubes del campeonato peruano

Micke Palomino – Alianza Lima – Universitario de Deportes – CONAR – Perú – deportes – 8 septiembre
Con más de diez años de carrera y sin un solo clásico en su historial, Palomino llega a Matute cargando el peso de una temporada que lo expuso como nunca antes ante la opinión pública peruana. (CONAR)
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El nombre de Micke Palomino se convirtió en uno de los más repetidos en los debates del fútbol peruano durante la temporada 2026, aunque no precisamente por elogios.

El árbitro FIFA acumuló una serie de actuaciones que generaron protestas formales, sanciones internas y un creciente malestar en la afición. Ahora, la CONAR lo ratificó como juez principal del encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, programado para el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

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Será su estreno absoluto en un superclásico del fútbol peruano, luego de más de diez años ejerciendo como árbitro oficial del campeonato nacional.

Las polémicas con Alianza Lima: el córner inexistente y las dos pelotas en cancha

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

El primer episodio que encendió las alarmas ocurrió durante el Torneo Apertura, en el duelo entre UTC y Alianza Lima. Palomino corrigió erróneamente un saque de meta inicial con intervención del VAR y cobró un tiro de esquina a favor del equipo blanquiazul que, según UTC, nunca existió. De esa jugada nació el tanto de Renzo Garcés, que le dio el triunfo a Alianza por 1-0. El conjunto cajamarquino elevó una protesta formal ante las autoridades del arbitraje peruano, denunciando un presunto favorecimiento.

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La segunda controversia con el cuadro de La Victoria llegó en el Torneo Clausura, pero desde la vereda opuesta: esta vez fue el propio comando técnico aliancista el que reclamó con vehemencia. En el empate 1-1 ante FBC Melgar en Arequipa, Palomino convalidó un gol del equipo rojinegro a pesar de que, en el momento de la jugada, había dos balones dentro del terreno de juego. La imagen se viralizó de inmediato y reavivó la discusión sobre la calidad del arbitraje en la Liga 1.

En los tres partidos con Alianza Lima durante 2026 —los mencionados y la victoria ante Sport Huancayo—, Palomino distribuyó 13 tarjetas amarillas y tres rojas en el primero, cifras que reflejan el tono de sus actuaciones en encuentros con el club blanquiazul.

La expulsión de Santamaría, el perdón a Quispe y la irritación crema

José Lugo descontó de penal tras un remate que casi adivina el portero 'crema' - Crédito: L1MAX.

El partido entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes, correspondiente a la quinta fecha del Clausura, también dejó una huella polémica en el expediente del árbitro. Los merengues se impusieron 3-2, pero el trámite estuvo lejos de ser tranquilo. Palomino sancionó un penal y expulsó a Anderson Santamaría, decisiones que generaron cuestionamientos entre los aficionados locales.

Sin embargo, el punto más álgido fue la acción protagonizada por Piero Quispe: el volante cometió una infracción que, para gran parte de los hinchas de FC Cajamarca y varios analistas, merecía tarjeta roja directa. Palomino no la cobró. La imagen del jugador crema siguiendo en cancha tras la falta se convirtió en uno de los momentos más debatidos de la jornada en redes sociales.

El reclamo formal de Melgar y la sanción que recibió Palomino

Micke Palomino – Alianza Lima – Universitario de Deportes – CONAR – Perú – deportes – 8 septiembre
Micke Palomino recibió una sanción interna tras su actuación en el empate entre Melgar y Juan Pablo II. Meses después, el club arequipeño volvió a expresar su malestar por una nueva designación. (CONAR)

El episodio que derivó en consecuencias institucionales más concretas tuvo como escenario el Torneo Apertura, en el empate 1-1 entre FBC Melgar y Juan Pablo II. En ese partido, Palomino no sancionó una falta sobre Jefferson Cáceres dentro del área que el conjunto arequipeño reclamó como penal claro, y tampoco revisó una mano de Paolo Fuentes que el equipo rojinegro también consideró punible. La actuación del árbitro fue evaluada internamente por la CONAR, que le aplicó una sanción y lo dejó fuera de la programación en la jornada siguiente.

Cuando el organismo arbitral volvió a designar a Palomino para un partido de Melgar en el Clausura —el duelo ante Alianza Lima por la sexta fecha—, la directiva arequipeña reaccionó de inmediato. El periodista deportivo Daniel Rodríguez Hinojoza fue quien reveló el contenido del reclamo a través de su cuenta en X: “Melgar ya presentó el reclamo a la CONAR por las designaciones de Mike Palomino y David Huamán”, publicó el comunicador. La queja alcanzó también al encargado del VAR, David Huamán, vinculado a una decisión cuestionada en un Melgar-Alianza Lima de 2025 en la que no avaló como penal un contacto de Erick Noriega sobre Kenji Cabrera.

A lo largo de la temporada 2026, Palomino acumuló 22 partidos dirigidos entre Liga 1, Liga 2 y Copa de la Liga, con 90 tarjetas amarillas y siete rojas en ese tramo.

Un debut histórico en el clásico más grande del Perú

Micke Palomino – Alianza Lima – Universitario de Deportes – CONAR – Perú – deportes – 8 septiembre
Micke Palomino dirigirá por primera vez un clásico entre Alianza Lima y Universitario. La CONAR lo designó para el duelo del 12 de septiembre en Matute, pese a los cuestionamientos acumulados durante 2026. (CONAR)

Con ese bagaje de polémicas a cuestas, la CONAR optó por ratificarle la confianza y designarlo para el compromiso más trascendente del Torneo Clausura. El 12 de septiembre en Matute, Palomino conducirá por primera vez en su carrera un enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario, dos instituciones que concentran la mayor parte de la pasión futbolística del país. Lo acompañarán Michael Orué y Stephen Atoche como asistentes, Alexander Zapata como cuarto árbitro, y Alejandro Villanueva al frente de la sala del VAR junto a Raúl López.

El partido tiene peso directo en la tabla del Clausura: Universitario marcha segundo con 17 puntos, mientras que Alianza Lima se ubica octavo con 13 unidades. Para Palomino, la cita representa tanto un estreno histórico como la prueba más exigente de su carrera bajo el foco de una temporada que no le dio tregua.

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