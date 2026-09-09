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‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

El exfutbolista acompañará a la delegación de la ‘U’ en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 12 de septiembre. Buscará repetir la cábala de hace tres años, cuando los ‘cremas’ campeonaron en el recinto victoriano

El ídolo de la 'U' acompañará al equipo este sábado 12 de septiembre. (L1 Max)
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Un convocado sorpresa tendrá Universitario de Deportes para enfrentar a Alianza Lima este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Se conoció que el ‘Puma’ Carranza acompañará a la delegación ‘crema’ y estará presente en Matute en el clásico clave rumbo al título nacional.

El exfutbolista buscará estar cerca del plantel que dirige Héctor Cúper en uno de los encuentros con mayor expectativa del fútbol peruano. La presencia de Carranza en Matute tendría un valor simbólico para el grupo crema antes del duelo.

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La información difundida por L1 Max señala que el histórico referente de la ‘U’ solicitó integrar la comitiva que estará viviendo el choque en el mismo recinto victoriano, junto a los jugadores que queden afuera de la convocatoria. La dirigencia ‘merengue’ está esperando la confirmación de sus ubicaciones dentro del estadio.

'Puma' Carranza
Los gestos provocativos del 'Puma' Carranza en la previa del Alianza Lima vs Universitario (Liga 1 Max).

¿Se repetirá la cábala en Matute?

‘Puma’ Carranza tiene buenos recuerdos en el estadio Alejandro Villanueva porque ya conoce lo que es celebrar con Universitario de Deportes en ese recinto. El exfutbolista acompañó al equipo crema durante la segunda final del campeonato 2023, cuando el plantel consiguió el título y dio la vuelta olímpica en Matute.

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Ese antecedente añade valor a la presencia del histórico referente se sume a la comitiva para el clásico. Su cercanía con el grupo podría aportar respaldo a un plantel que busca resultados en la pelea por el Torneo Clausura.

Varios jugadores que participaron en aquella definición destacaron entonces el acompañamiento de referentes vinculados a Universitario. El Puma volverá a conectar con el actual equipo con uno de los episodios recientes más recordados por los hinchas cremas.

El reglamento de la Liga 1 permite que, además de los futbolistas y el comando técnico, los clubes lleven una delegación adicional de 15 personas para esta clase de partidos.

Entre las personas que podrían acompañar a Universitario figuran Franco Velazco, administrador provisional; Antonio García Pye, gerente deportivo; Adrián Gilabert, gerente legal; Martín Kohatsu, delegado; y Daniel Amador, gerente de Marketing y Comunicaciones.

El excapitán 'crema' pisó el campo de juego y mandó saludos a los hinchas de Alianza Lima. (Video: Liga 1 Max)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán el clásico este sábado 12 de septiembre a las 20.00 de Perú, según la programación oficial de la Liga 1. El Estadio Alejandro Villanueva será la sede del encuentro, con el equipo blanquiazul como local.

La transmisión oficial estará a cargo de L1MAX en televisión y de L1Play para quienes cuenten con una suscripción digital, mientras que Infobae Perú seguirá las incidencias del compromiso en su sitio web.

La jornada marcará una nueva edición de uno de los enfrentamientos que concentra mayor expectativa en el fútbol peruano. Los íntimos recibirán al conjunto crema con el respaldo de sus hinchas en el recinto de La Victoria.

Infobae Perú realizará una cobertura desde la previa del partido. La información incluirá el minuto a minuto, las principales incidencias y cada gol que se produzca durante el desarrollo del clásico.

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre en Matute. (Liga 1)

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