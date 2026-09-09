DT de Brasil destaca a la selección peruana de vóley previo al duelo por Sudamericano 2026: “Siempre debemos tener mucho respeto por su escuela”

José Roberto Guimarães, técnico de Brasil, destacó a la selección peruana de vóley previo al duelo por Campeonato Sudamericano 2026.

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La selección peruana de vóley dejó una buena imagen en su debut en el Campeonato Sudamericano, pese a la derrota por 3-1 ante Argentina. Su desempeño fue destacado por José Roberto Guimarães, entrenador de Brasil, próximo rival del equipo dirigido por Antonio Rizola.

El popular Zé habló tras el triunfo de Brasil por 3-0 ante Venezuela y se refirió al estreno de su selección. “Un debut siempre es un partido con nervios, en el que volvemos a encontrarnos con nuestros hinchas, en un gimnasio que conocemos un poco más. Siempre genera un poco de ansiedad, pero creo que estuvo bien”.

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Guimarães valoró que todas sus jugadoras sumaran minutos en el primer encuentro. “La posibilidad de que todas participaran en el debut y ayudaran al equipo también fue importante, para dejar atrás esa cuestión de la primera vez. Ya pudieron participar, interactuaron con los hinchas y sintieron el clima dentro de la cancha, la exigencia y la presión de lo que será el Sudamericano”.

El técnico brasileño también se refirió al duelo que sostendrá ante Perú y destacó las cualidades del conjunto nacional. “Ahora hay que prepararse para el partido contra Perú, que será difícil. Es un equipo que pelea, lucha, defiende bien, ataca y saca bien. Siempre debemos tener mucho respeto por la escuela peruana de vóley y hacer nuestro trabajo”.

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Además, Guimarães siguió el partido entre Perú y Argentina y consideró que el equipo de Antonio Rizola exigirá a Brasil. “Perú hizo un buen encuentro frente a Argentina, con mucho volumen de juego. Argentina tuvo que correr mucho para ganar ese partido y mañana no será diferente. El equipo de Perú exigirá bastante al nuestro y tenemos que estudiarlo y prepararnos para el partido”.

José Roberto Guimarães habló de lo que será el duelo ante Perú después de su victoria ante Venezuela. Créditos: Zona de Ataque / Instagram.

Perú y Brasil se enfrentan en la fecha 2

El partido entre Perú y Brasil se jugará hoy, miércoles 9 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos —con referencia a Miami— iniciará a las 19:00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, el horario será a las 20:00 horas. En México, se podrá ver desde las 17:00 horas.

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El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Dónde ver el Perú vs Brasil

El duelo será transmitido por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. También estará disponible de forma gratuita en la aplicación y la página web del canal, para teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

A su vez, el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el partido entre la selección peruana y la verdeamarela.

Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV del partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Así va la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley

Brasil, Argentina y Colombia lideran la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano tras ganar en la primera fecha. Venezuela, Perú y Chile ocupan los últimos lugares, aunque la ‘bicolor’ es la única de esos tres equipos que consiguió ganar un set en su debut.

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Brasil / 3 puntos Colombia / 3 puntos Argentina / 3 puntos Perú / 0 puntos Chile / 0 puntos Venezuela / 0 puntos