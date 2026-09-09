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DT de Brasil destaca a la selección peruana de vóley previo al duelo por Sudamericano 2026: “Siempre debemos tener mucho respeto por su escuela”

José Roberto Guimarães se refirió a la ‘bicolor’ luego de la victoria brasileña ante Venezuela en la primera fecha del torneo clasificatorio

José Roberto Guimarães, técnico de Brasil, destacó a la selección peruana de vóley previo al duelo por Campeonato Sudamericano 2026.
José Roberto Guimarães, técnico de Brasil, destacó a la selección peruana de vóley previo al duelo por Campeonato Sudamericano 2026.
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La selección peruana de vóley dejó una buena imagen en su debut en el Campeonato Sudamericano, pese a la derrota por 3-1 ante Argentina. Su desempeño fue destacado por José Roberto Guimarães, entrenador de Brasil, próximo rival del equipo dirigido por Antonio Rizola.

El popular habló tras el triunfo de Brasil por 3-0 ante Venezuela y se refirió al estreno de su selección. “Un debut siempre es un partido con nervios, en el que volvemos a encontrarnos con nuestros hinchas, en un gimnasio que conocemos un poco más. Siempre genera un poco de ansiedad, pero creo que estuvo bien”.

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Guimarães valoró que todas sus jugadoras sumaran minutos en el primer encuentro. “La posibilidad de que todas participaran en el debut y ayudaran al equipo también fue importante, para dejar atrás esa cuestión de la primera vez. Ya pudieron participar, interactuaron con los hinchas y sintieron el clima dentro de la cancha, la exigencia y la presión de lo que será el Sudamericano”.

El técnico brasileño también se refirió al duelo que sostendrá ante Perú y destacó las cualidades del conjunto nacional. “Ahora hay que prepararse para el partido contra Perú, que será difícil. Es un equipo que pelea, lucha, defiende bien, ataca y saca bien. Siempre debemos tener mucho respeto por la escuela peruana de vóley y hacer nuestro trabajo”.

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Además, Guimarães siguió el partido entre Perú y Argentina y consideró que el equipo de Antonio Rizola exigirá a Brasil. “Perú hizo un buen encuentro frente a Argentina, con mucho volumen de juego. Argentina tuvo que correr mucho para ganar ese partido y mañana no será diferente. El equipo de Perú exigirá bastante al nuestro y tenemos que estudiarlo y prepararnos para el partido”.

José Roberto Guimarães habló de lo que será el duelo ante Perú después de su victoria ante Venezuela. Créditos: Zona de Ataque / Instagram.

Perú y Brasil se enfrentan en la fecha 2

El partido entre Perú y Brasil se jugará hoy, miércoles 9 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos —con referencia a Miami— iniciará a las 19:00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, el horario será a las 20:00 horas. En México, se podrá ver desde las 17:00 horas.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Dónde ver el Perú vs Brasil

El duelo será transmitido por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. También estará disponible de forma gratuita en la aplicación y la página web del canal, para teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

A su vez, el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el partido entre la selección peruana y la verdeamarela.

Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV del partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV del partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Así va la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley

Brasil, Argentina y Colombia lideran la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano tras ganar en la primera fecha. Venezuela, Perú y Chile ocupan los últimos lugares, aunque la ‘bicolor’ es la única de esos tres equipos que consiguió ganar un set en su debut.

  1. Brasil / 3 puntos
  2. Colombia / 3 puntos
  3. Argentina / 3 puntos
  4. Perú / 0 puntos
  5. Chile / 0 puntos
  6. Venezuela / 0 puntos

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