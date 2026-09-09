Marco Rubio y su visita a Perú: el anuncio sobre el Escudo de las Américas

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una declaración a la prensa donde aborda su llegada a Perú, enfocado en intereses comunes, comercio y seguridad regional. Se menciona la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y la conmemoración del 11 de septiembre. El material es presentado por el Departamento de Estado de EE. UU. Este video documenta un anuncio oficial sobre política exterior.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó antes de su llegada a Lima que Perú será recibido en el Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional promovida por Washington frente a amenazas transnacionales. El anuncio sitúa a la seguridad como el eje de la reunión que mantendrá con la presidenta Keiko Fujimori.

Rubio señaló que espera trabajar con el nuevo Gobierno peruano para proyectar hacia el futuro una relación bilateral que, según remarcó, supera los 200 años. La visita forma parte de una gira por Sudamérica que incluye escalas en Colombia y Ecuador, países a los que el funcionario estadounidense ubicó entre los socios regionales más alineados con la administración de Donald Trump.

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La definición sobre Perú fue una de las más concretas de la agenda previa al viaje. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que ambos países coordinan acciones para proteger al hemisferio de amenazas regionales y transnacionales. En ese marco, indicó que Washington recibirá a Lima dentro del mecanismo de seguridad denominado Escudo de las Américas.

Quién es Marco Rubio y por qué es importante la llegada del secretario de estado de Donald Trump al Perú - Andina / EFE

Rubio puso a Perú en el centro de una agenda de seguridad hemisférica

El funcionario vinculó la incorporación peruana a una estrategia para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras que Estados Unidos identifica como narcoterroristas. El planteo apunta a ampliar la coordinación entre gobiernos de la región en asuntos de inteligencia, seguridad pública y persecución de organizaciones criminales.

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Perú ya cuenta con la condición de aliado principal extra-OTAN de Estados Unidos, una categoría que Rubio mencionó al describir el nuevo momento de los vínculos entre ambos países. La adhesión al Escudo de las Américas añadiría una instancia regional de cooperación a esa relación bilateral, con foco en amenazas que exceden las fronteras nacionales.

El anuncio se produce pocas semanas después de la asunción de Fujimori. Antes de la gira, Rubio se había comunicado por teléfono con la mandataria para felicitarla tras su llegada al poder. Ese contacto abrió una etapa de acercamiento entre Lima y Washington, que ahora tendrá su primera instancia presencial con la visita del secretario de Estado.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

La relación con Keiko Fujimori aparece como una prioridad para Washington

Rubio sostuvo que Estados Unidos espera dialogar y coordinar posiciones con el Gobierno de Keiko Fujimori. Sus declaraciones colocaron a Perú dentro de un grupo de países sudamericanos donde Washington busca reforzar alianzas políticas y de seguridad con administraciones cercanas a sus prioridades regionales.

Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos

En declaraciones sobre su itinerario, el secretario de Estado destacó que Colombia, Ecuador y Perú comparten intereses con Estados Unidos frente a la criminalidad organizada. Respecto del caso peruano, evitó limitar el vínculo a una conversación protocolar y adelantó una agenda enfocada en la coordinación contra amenazas que afectan a varios países de América Latina.

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La visita a Lima será el último tramo de su recorrido. Rubio inició la gira con una escala en Barranquilla, Colombia, donde prevé reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella. Luego viajará a Quito para mantener un encuentro con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, antes de continuar hacia territorio peruano.

Marco Rubio promueve la integración de Perú en el Escudo de las Américas durante su visita a Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Escudo de las Américas busca coordinar respuestas contra redes criminales

La iniciativa a la que se incorporará Perú forma parte de la política regional de la administración Trump para combatir redes de narcotráfico, trata de personas y otras organizaciones criminales. La propuesta contempla una cooperación más estrecha entre los países participantes frente a grupos que operan en varios territorios y utilizan rutas internacionales.

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Rubio afirmó que la meta de Estados Unidos es fortalecer su presencia en el hemisferio occidental mediante acuerdos con gobiernos que compartan una visión común sobre seguridad. En ese esquema, Perú queda asociado a una arquitectura regional que Washington presenta como una respuesta a la expansión de estructuras criminales y a la presión que ejercen sobre instituciones estatales.

La agenda en Lima permitirá conocer los alcances concretos de la incorporación peruana al mecanismo. Hasta ahora, Rubio confirmó que el asunto estará entre los puntos centrales de su diálogo con Fujimori y remarcó que la relación bilateral atraviesa una fase de mayor coordinación política y de seguridad. La visita cerrará una gira de tres días que busca consolidar alianzas de Estados Unidos en Sudamérica.

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