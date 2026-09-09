Magaly Medina explota contra Alejandra Baigorria por culparla de todo lo que le pasa: “Como si todos aquí complotáramos para que no seas feliz”

Magaly Medina analiza el reciente viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria a Japón y el lujoso regalo que recibió de Said Palao: una cartera de 5900 euros. La conductora sugiere que la empresaria vive en una burbuja y que el obsequio podría ser para compensar alguna culpa. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a referirse a Alejandra Baigorria y cuestionó la manera en que la empresaria reacciona ante las críticas que recibe. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ sostuvo que la esposa de Said Palao parece relacionar distintas situaciones de su vida con el programa y rechazó que exista algún tipo de complot para perjudicarla.

El comentario de la periodista surgió durante una extensa reflexión sobre la exposición pública de Alejandra, quien suele responder a los usuarios que dejan comentarios negativos o cuestionan diferentes aspectos de su vida personal.

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Para Magaly, esa actitud termina otorgándole una importancia excesiva a sus detractores y, especialmente, al espacio televisivo que conduce. “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa, como si todos aquí complotáramos para que ella no sea feliz. Y no es así”, afirmó la conductora.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly sostiene que el programa no busca perjudicar a Alejandra

La conductora dejó claro que, desde su perspectiva, el trabajo periodístico del programa consiste en observar y comentar situaciones protagonizadas por personajes públicos. “Nuestro único, digamos, trabajo es justamente hacer eso, ver lo que otros se tardan en ver”, manifestó.

La frase fue pronunciada mientras Magaly cuestionaba la importancia que Alejandra le concede a los comentarios y críticas relacionados con su vida. Según la conductora, el hecho de que una persona sea una figura pública implica que determinadas situaciones serán comentadas en televisión, pero eso no significa que exista una intención de hacerle daño.

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La periodista también cuestionó que Alejandra interprete las informaciones o comentarios del programa como parte de una especie de campaña personal en su contra. “¿Por qué le da tanta importancia a nuestro programa?”, preguntó Magaly.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

La reflexión de Alejandra Baigorria que Magaly utilizó en su contra

Uno de los puntos que Magaly Medina aprovechó para cuestionar a Alejandra Baigorria fue una reflexión que la empresaria había compartido en sus redes sociales durante su cumpleaños. Alejandra escribió sobre la importancia de disfrutar el presente y no dedicar energía a aquello que considera que no merece atención.

“Vivir el presente, disfrutar un día a la vez y dejar de darle importancia a lo que no la merece”, fue parte del mensaje compartido por la empresaria. Sin embargo, Magaly consideró que ese consejo también podría aplicarse a la propia Alejandra.

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La conductora cuestionó que, pese a hablar de no darle importancia a determinadas situaciones, la empresaria continúe reaccionando ante los comentarios que no son de su agrado. “Eso deberías hacer. Por ejemplo, Alejandra, deberías empezar con tus redes sociales”, sostuvo Magaly. La periodista señaló que la empresaria suele involucrarse directamente en discusiones con usuarios que la contradicen o cuestionan.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Gasta su energía” respondiendo a quienes la critican

Magaly Medina también cuestionó el tiempo y la energía que Alejandra Baigorria dedica a contestar a sus detractores en redes sociales.

“Cada vez que alguien te comenta algo que no es de tu agrado, arremetes contra esa persona y te das el trabajo de gastar tu energía en responder de una manera bastante agresiva a la gente que te comenta algo que a ti no te gusta o a quien te lleve la contraria”, afirmó.

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Para la conductora, ese comportamiento no sería coherente con el mensaje de tranquilidad y disfrute personal que Alejandra había publicado. La periodista consideró que una persona que realmente quiere concentrarse en vivir el presente debería aprender a seleccionar aquello a lo que vale la pena responder y aquello que simplemente puede ignorar. “Y eso es algo que no debe de hacer”, añadió.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la importancia que Alejandra le da a ‘Magaly TV La Firme’

La conductora también hizo énfasis en lo que considera una contradicción en la actitud de la empresaria. Según Magaly, Alejandra asegura que quiere dejar de prestar atención a aquello que no merece su energía, pero al mismo tiempo permanece pendiente de los comentarios y contenidos relacionados con el programa. “Entonces, yo digo: ¿por qué le da tanta importancia a nuestro programa?”, cuestionó.

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La periodista sostuvo que la percepción de Alejandra sería que diferentes acontecimientos de su vida terminan siendo abordados por ‘Magaly TV La Firme’ con una intención determinada.

Magaly rechazó esa interpretación y volvió a insistir en que el programa simplemente cumple con su función de observar, investigar y comentar los acontecimientos protagonizados por personajes conocidos. “Porque le da una importancia para ella, todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”, señaló.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Como si todos aquí complotáramos”

Fue en ese momento cuando Magaly utilizó una de sus frases más contundentes para describir la percepción que, según ella, tendría Alejandra sobre el programa. “Como si todos aquí complotáramos para que ella no sea feliz”, expresó. La conductora inmediatamente negó que eso ocurra. “Y no es así”, remarcó.

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De acuerdo con Magaly, la producción no tendría como objetivo conseguir que Alejandra Baigorria tenga problemas en su vida personal, sino abordar aquellos hechos que considera relevantes para su audiencia.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.