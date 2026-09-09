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Brasil aplastó 3-0 a Venezuela en su debut y llega con confianza para enfrentar a Perú en Sudamericano de Vóley 2026

La selección brasileña llega con el envión de su estreno victorioso y tendrá a la ‘bicolor’ como su siguiente desafío en el torneo. Gabi, una de sus principales figuras, volvió a la cancha tras cuatro meses y estará nuevamente frente a Perú

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026.
Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV
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Brasil comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La selección anfitriona se impuso por 3-0 a Venezuela en su debut y mostró su poderío en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. Los parciales fueron 25-14, 25-13 y 25-19, en un encuentro que las brasileñas controlaron prácticamente de principio a fin.

Más allá del resultado, el partido tuvo un atractivo especial por el regreso de Gabi Guimarães. La máxima figura de las ‘canarinhas’ volvió a la cancha después de cuatro meses alejada de la competencia debido a una lesión, por lo que su presencia representa una importante noticia para el equipo de cara a los siguientes compromisos del certamen.

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La atacante es una de las principales referentes de la selección brasileña y su retorno eleva todavía más las expectativas sobre el rendimiento del conjunto dirigido por José Roberto Guimarães. Brasil afronta nuevamente el Sudamericano como uno de los grandes candidatos al título y ahora tendrá una prueba importante frente a Perú en la segunda fecha.

Ana Cristina fue la máxima anotadora

En el aspecto ofensivo, Ana Cristina fue la máxima anotadora de Brasil con un total de 12 puntos, mientras que Lorena terminó el encuentro con 11 unidades. Ambas fueron importantes para que la selección brasileña pudiera controlar el partido frente a su similar de Venezuela y resolverlo en tres sets.

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Ana Cristina, de Brasil, fue la máxima anotadora del triunfo ante Venezuela.
Ana Cristina, de Brasil, fue la máxima anotadora del triunfo ante Venezuela. Crédito: Maurício Val/CBV

El combinado local marcó diferencias en el Maracanãzinho desde el primer set, que ganó por 25-14. En el segundo volvió a imponer condiciones y amplió todavía más su ventaja con un 25-13. Venezuela intentó reaccionar en el tercer parcial, pero las brasileñas mantuvieron el control hasta liquidar el encuentro por 25-19.

El rendimiento colectivo permitió que Brasil resolviera el partido en sets corridos y sumara sus primeros puntos en el campeonato continental. Ahora, las anfitrionas deberán cambiar rápidamente el chip para afrontar un rival que llegará con la necesidad de recuperarse.

Brasil vs Perú: duelo de la fecha 2

El siguiente desafío de Brasil en el Sudamericano de Vóley 2026 será ante Perú, que llega tras protagonizar un intenso duelo frente a Argentina en su debut. La ‘bicolor’ cayó por 3-1, con parciales de 20-25, 25-16, 25-18 y 27-25, pero dejó buenas sensaciones al competir de igual a igual durante varios pasajes y llevar al límite a uno de sus principales rivales en el torneo.

Aixa Vigil fue una de las figuras más destacadas del equipo dirigido por Antonio Rizola. La atacante terminó con 19 puntos, registro que la convirtió en la máxima anotadora de la selección peruana. Al frente, Argentina tuvo a una determinante Bianca Cugno, quien cerró el encuentro con 32 unidades y fue clave para que las ‘panteras’ consiguieran la victoria.

Ahora, la ‘bicolor’ tendrá un reto todavía mayor. En la segunda fecha se medirá con una selección brasileña que llega con la confianza de haber debutado con un contundente triunfo sobre Venezuela y que, además, contará nuevamente con Gabi, una de sus principales referentes.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

El duelo será una oportunidad para que Perú demuestre todo lo mostrado durante su preparación y busque dar la sorpresa ante el gran favorito del certamen. Brasil, por su parte, intentará mantener el buen inicio que tuvo en Río de Janeiro y sumar nuevamente una victoria que le permita acercarse a su objetivo de conquistar el título continental.

El encuentro entre ambas escuadras se disputará este miércoles 9 de septiembre desde las 6:00 p. m. (hora peruana), en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. La ‘bicolor’ buscará recuperarse de su caída ante Argentina y sumar sus primeros puntos en el torneo, mientras que el anfitrión intentará confirmar su condición de candidato frente a una selección peruana que promete darle pelea.

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