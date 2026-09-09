Magaly Medina sobre costoso regalo de Said Palao a Alejandra Baigorria por su cumpleaños: “Para lo del yate, es una bagatela”

Magaly Medina analiza el reciente viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria a Japón y el lujoso regalo que recibió de Said Palao: una cartera de 5900 euros. La conductora sugiere que la empresaria vive en una burbuja y que el obsequio podría ser para compensar alguna culpa. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Un costoso regalo recibido por Alejandra Baigorria durante su cumpleaños terminó dando pie a una particular reflexión de Magaly Medina. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ sostuvo este 8 de setiembre que existen hombres que, cuando sienten culpa por alguna situación, optan por hacer obsequios de elevado valor como una manera de compensar aquello que hicieron.

El comentario surgió mientras la periodista analizaba la celebración de los 38 años de la empresaria y los detalles que recibió de parte de su esposo, Said Palao. Aunque el regalo ya había generado atención por su elevado precio, Magaly llevó la conversación hacia una teoría más general sobre la conducta de algunos hombres dentro de sus relaciones sentimentales.

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La conductora incluso consideró que, tomando en cuenta otros gastos que se habían mencionado en torno a la pareja, el costoso detalle para Alejandra podía resultar pequeño.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

El regalo de Said Palao quedó nuevamente bajo análisis

Durante el cumpleaños de Alejandra Baigorria, Said Palao compartió públicamente el momento en que le entregó un costoso obsequio a su esposa. El detalle llamó la atención por tratarse de una Lady Dior, una de las carteras más reconocidas de la firma francesa Dior. El precio mencionado durante el programa fue de aproximadamente 5.900 euros.

Sin embargo, esta vez Magaly no se concentró en describir nuevamente el modelo o sus características. Su comentario estuvo orientado hacia la interpretación de lo que podría representar un regalo costoso dentro de una relación. La periodista planteó que, en determinadas circunstancias, algunos hombres podrían recurrir a este tipo de detalles cuando buscan compensar algún comportamiento que los hace sentir culpables.

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Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Para lo del yate, eso es una bagatela”

La reflexión de Magaly Medina tomó un giro irónico cuando recordó otro de los elementos que habían sido mencionados durante su análisis.“Oye, para lo del yate, eso es una bagatela”, manifestó la conductora.

Con esa expresión, Magaly consideró que el valor del regalo recibido por Alejandra quedaría relativizado frente a las cifras que, según el programa, se habían asociado a otros gastos o situaciones relacionadas con la pareja. La periodista continuó con una frase todavía más contundente. “Debió haberle comprado la tienda entera”, ironizó.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly espera que Said haya pagado el regalo con su propio dinero

En otro momento del programa, Magaly Medina también expresó su deseo de que Said Palao hubiera asumido personalmente el costo del obsequio. “Pero ojalá, ojalá él haya juntado toda su platita o ya todos los meses haya guardado su sueldo de guerrero”, manifestó.

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La conductora añadió que esperaba que el empresario hubiera ahorrado para poder realizar ese regalo a su esposa. “Y le haya comprado eso, porque creo que Alejandra Baigorria, su esposa, se merece eso y muchísimo más”, afirmó. Incluso agregó, en tono de broma, que Said debería regalarle ese tipo de detalles aunque ello significara quedarse sin dinero. “Aunque se quede micio, debería regalarle”, comentó.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona si las palabras son suficientes

Aunque el comentario sobre los regalos fue uno de los momentos más llamativos, Magaly Medina también estableció una diferencia entre los detalles materiales y las acciones dentro de una relación. La conductora había señalado previamente que no considera suficiente confiar únicamente en las declaraciones románticas.

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“No hay que confiarse de las palabras, sino de los hechos concretos y de las actitudes”, sostuvo.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

El regalo no sería suficiente para demostrar un cambio

La postura de Magaly Medina apunta a que los detalles materiales no deberían utilizarse como única medida para evaluar una relación. Un regalo de miles de euros puede representar una muestra de afecto, pero, desde su perspectiva, las verdaderas señales estarían en las decisiones y actitudes que una persona mantiene a lo largo del tiempo.

Esta observación fue especialmente relevante porque el regalo de Said llegó acompañado de un extenso mensaje en el que expresó su agradecimiento y felicidad por compartir su vida con Alejandra. Para Magaly, sin embargo, las palabras y los obsequios deben estar acompañados por acciones concretas. La conductora insistió en que son los hechos los que finalmente permiten determinar si una persona realmente valora a su pareja.

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Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria se mostró feliz durante su cumpleaños

Mientras Magaly analizaba el significado del regalo, Alejandra Baigorria se mostró públicamente feliz durante las celebraciones por sus 38 años. La empresaria compartió momentos de su viaje a Tokio junto a personas de su entorno y disfrutó de la celebración junto a su esposo.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria y cuestiona su actitud: “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Además del obsequio, uno de los elementos que llamó la atención fue la reacción de sorpresa que tuvo Alejandra al recibirlo.

Magaly incluso comentó que la empresaria habría visto la caja durante varias horas antes de conocer oficialmente lo que contenía, por lo que puso en duda cuánto desconocía realmente sobre el regalo. Aun así, la empresaria continuó con la celebración y transmitió una imagen de felicidad durante la fecha especial.

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Magaly Medina advierte a Said Palao tras mensaje a Alejandra Baigorria: “No hay que confiarse de las palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.