Perú

El Perú cae en la prueba PISA: psicoterapeuta advierte sobre el impacto de las redes sociales

El experto Roberto Lerner vinculó el retroceso escolar con la virtualidad, el encierro por la pandemia y la pérdida de la práctica silenciosa, factores que a su juicio dificultan sostener el foco en niños y adolescentes

La evaluación censal alcanzó a 532,000 escolares. (Foto: Andina)
Perú registró una caída en PISA 2025 y Roberto Lerner la vinculó con las redes sociales, la virtualidad y la pérdida de espacio de la lectura silenciosa. (Andina)
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Los resultados de Perú en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025 coincidieron con una advertencia del psicoterapeuta Roberto Lerner sobre el lugar que ocupan las redes sociales en la vida de niños y adolescentes.

El especialista sostuvo que la virtualidad, el encierro durante la pandemia por el Covid-19 y la pérdida de espacio de la lectura silenciosa incidieron en la dificultad para mantener la atención.

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En declaraciones a Exitosa, Lerner relacionó la caída de los indicadores educativos con cambios que exceden a la educación no presencial aplicada durante la emergencia sanitaria. “Se han desplomado prácticamente todos los indicadores de PISA, también en los países de la OCDE”, señaló.

El psicoterapeuta planteó que el descenso esperado tras el Covid-19 no explica por sí solo el escenario actual. A su juicio, existen otros efectos vinculados con la creciente centralidad de los entornos digitales en la socialización de los menores.

Educación en Perú se ve afectada por niveles de desigualdad que colocan en riesgo la continuidad de la formación escolar en el país sudamericano.
El aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes en el Perú se ve afectado por la desigualdad traducida en la falta de acceso a la conectividad, materiales educativos, entre otros|Andina/Composición Infobae

“Creo que hay un impacto de las redes sociales y la centralidad que han adquirido y lo que eso significa en la socialización de los niños”, afirmó Lerner. También mencionó “la dificultad para sostener la atención por tiempos más o menos razonables”.

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Perú retrocedió 18 puntos

La evaluación PISA 2025 ubicó a Perú con 390 puntos en Lectura, frente a los 408 que había obtenido en la edición de 2022. La diferencia fue de 18 puntos y representó una de las caídas más altas entre los países latinoamericanos participantes.

El país ocupó el séptimo lugar regional en esa área. Chile encabezó la clasificación latinoamericana con 436 puntos, seguido por Uruguay, con 423, y Costa Rica, con 416. Brasil y México alcanzaron 408 puntos cada uno; Colombia obtuvo 398 y Perú registró 390.

El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 461 puntos en Lectura, mientras que el promedio de América Latina se ubicó en 389. La distancia entre Perú y el promedio de la OCDE fue de 71 puntos.

Perú obtuvo 390 puntos en Lectura en PISA 2025, 18 menos que en 2022, y quedó en el séptimo lugar de América Latina. (Carolina Jiménez / Cuartoscuro)
Perú obtuvo 390 puntos en Lectura en PISA 2025, 18 menos que en 2022, y quedó en el séptimo lugar de América Latina. (Carolina Jiménez / Cuartoscuro)

La prueba mide la capacidad de los estudiantes para localizar información, comprenderla, relacionarla, interpretarla y aplicarla en distintas situaciones. En el caso peruano, el 27% de los alumnos quedó por debajo del Nivel 1a y otro 31% se ubicó en el Nivel 1a.

En conjunto, alrededor del 58% de los estudiantes peruanos no alcanzó el Nivel 2 en Lectura, considerado el umbral mínimo de competencia. El 42% restante se distribuyó entre los niveles 2, 3 y 4, con una proporción reducida en los niveles de desempeño más altos.

Entre 2022 y 2025, ningún país de América Latina registró una mejora estadísticamente significativa en Lectura. Seis naciones tuvieron retrocesos de ese tipo, entre ellas Perú.

La lectura silenciosa

Para Lerner, las dificultades que reflejan los resultados de Lectura deben analizarse en relación con el lugar de la lectura en la vida cotidiana. El especialista indicó que esta práctica perdió presencia frente a otras formas de consumo de contenidos.

Loreto y Ucayali lideran el crecimiento en promedio de aprendizajes. (Foto: Andina)
El 58% de los estudiantes peruanos no alcanzó el Nivel 2 en Lectura en PISA 2025, el umbral mínimo de competencia definido por la evaluación. (Andina)

“Finalmente, la lectura y lo que significa la lectura silenciosa, eh, que casi es el soporte de lo que es nuestra cultura, eh, en los últimos doscientos años, eh, ha pasado a un segundo plano”, sostuvo el psicoterapeuta.

Lerner también afirmó que el tiempo de atención se redujo de manera marcada desde 2004. “Hoy en día, desde el año 2004 hasta ahora la capacidad de atención ha disminuido a la tercera parte”, dijo.

PISA se aplica a estudiantes de 15 años y evalúa el uso de los conocimientos en situaciones nuevas. Considera tres áreas: Lectura, Matemática y Ciencias. En 2025, Ciencias fue el eje de análisis principal, como ya había ocurrido en 2006 y 2015.

Nivel mínimo en Matemática

El resultado más bajo de Perú se registró en Matemática. El país obtuvo 382 puntos, nueve menos que los 391 puntos alcanzados en PISA 2022. La caída ubicó a Perú en el quinto puesto entre los 13 países latinoamericanos que participaron en la prueba.

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024. (Foto: Andina)
El Ministerio de Educación (Minedu) presentó los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024. (Foto: Andina)

Uruguay lideró la región con 405 puntos, seguido por Chile, con 403; México, con 388, y Costa Rica, con 387. Perú alcanzó 382 puntos. Paraguay y Guatemala obtuvieron 334, mientras que República Dominicana registró 339.

En Matemática, el 40% de los estudiantes peruanos se ubicó por debajo del Nivel 1a y el 30% quedó en el Nivel 1a. Por lo tanto, el 70% permaneció por debajo del Nivel 2, el punto de partida que PISA establece para las competencias básicas de alumnos de 15 años.

Solo cerca de tres de cada 10 estudiantes peruanos logró llegar al Nivel 2 o a niveles superiores. El promedio de América Latina fue de 370 puntos, 93 menos que los 463 puntos del promedio de la OCDE.

Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo que las dificultades en Matemática no se limitan a un solo país. “Necesitamos aprender de las experiencias de países que lograron revertir la tendencia negativa y construir políticas educativas sostenidas en el tiempo, con el máximo nivel de compromiso de gobiernos, docentes, familias, organismos internacionales y sociedad civil”, consideró.

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