Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este miércoles 9 de setiembre se jugarán varios partidos de fútbol y vóley: revisa la agenda deportiva.

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Hoy, miércoles 9 de setiembre, se disputarán partidos en distintas partes del mundo. La jornada incluirá fútbol y vóley, con la segunda fecha del Campeonato Sudamericano, que contará con la participación de la selección peruana.

La Champions League continuará con la primera jornada de la fase liga, que incluirá duelos como el Barcelona ante Feyenoord en España. Los ‘azulgranas’ parten como favoritos por figuras como Lamine Yamal y Raphinha, quien quedó fuera de la lista de nominados al Balón de Oro.

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En Inglaterra, Liverpool recibirá al Atlético Madrid. Julián Álvarez intentará dejar atrás el mal momento que atraviesa en el cuadro colchonero y recuperar su mejor versión frente a los ‘reds’, que reforzaron su plantel con el millonario fichaje de Bradley Barcola para aspirar nuevamente a la cima del fútbol europeo.

En vóley, la selección peruana enfrentará a Brasil, anfitrión y favorito del Campeonato Sudamericano, después de la derrota por 3-1 ante Argentina en el debut. El equipo de Antonio Rizola mostró una mejoría ante la ‘albiceleste’ y buscará sorprender a la ‘canarinha’ para sumar sus primeros puntos en el torneo clasificatorio al Mundial y los Juegos Olímpicos.

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El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Partidos de la Champions League

Barcelona vs Feyenoord (11:45 horas / ESPN)

Stuttgart vs Viking FK (11:45 horas / ESPN 5)

Liverpool vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)

PSG vs Slovan Bratislava (14:00 horas / ESPN 3)

Sporting CP vs Galatasaray (14:00 horas / ESPN 4)

Napoli vs Arsenal (14:00 horas / ESPN 5)

Partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley

Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Partidos de la Primeira Liga de Portugal

Moreirense vs Benfica (14:45 horas / DSports y DGO)

Partidos del fútbol colombiano

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional (20:00 horas / Win y RCN)

Partidos de la Copa Sudamericana

Santos vs Atlético Mineiro (17:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)

Partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras vs LDU Quito (17:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Estudiantes vs Corinthians (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)

LDU visitará a Palmeiras en Sao Paulo como parte del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Partidos del Mundial Sub 20 Femenino

Italia vs Nueva Zelanda (8:00 horas / DSports y DGO)

Francia vs Ecuador (11:00 horas / DSports y DGO)

Partidos de la MLS

DC United vs Columbus Crew (18:30 horas / Apple TV)

Toronto FC vs Nashville SC (18:30 horas / Apple TV)

CF Montreal vs Charlotte (18:30 horas / Apple TV)

Atlanta United vs Orlando City (18:30 horas / Apple TV)

Philadelphia Union vs Cincinnati (18:45 horas / Apple TV)

New York City vs New England (19:00 horas / Apple TV)

Austin vs Colorado Rapids (19:30 horas / Apple TV)

Chicago Fire vs Inter Miami (19:30 horas / Apple TV)

Houston Dynamo vs Real Salt Lake (19:30 horas / Apple TV)

Minnesota United vs Dallas (19:30 horas / Apple TV)

Los Angeles FC vs New York RB (21:30 horas / Apple TV)

Portland Timbers vs St. Louis City (21:30 horas / Apple TV)

San Diego vs SJ Earthquakes (21:30 horas / Apple TV)

Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy (21:30 horas / Apple TV)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Deportivo Saprissa vs Cartaginés (20:06 horas / Disney Plus)

Motagua vs Alianza (22:06 horas / Disney Plus)

Partidos de Campeonato de Clubes del Caribe

Portmore United vs Mount Pleasant Academy (18:00 horas / Disney Plus)

Broki vs Violette AC (18:00 horas / Disney Plus)