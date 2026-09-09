Said Palao restringe comentarios tras dedicar mensaje de cumpleaños a Alejandra Baigorria: usuarios le recordaron fiesta en el yate

Said Palao dedicó un mensaje a Alejandra Baigorria por sus 38 años durante el viaje de la pareja a Japón.

Guardar

Said Palao limitó los comentarios de una publicación dedicada a Alejandra Baigorria luego de que varios usuarios cuestionaran su relación y replicaran acusaciones sobre una presunta dependencia económica. El integrante de Esto es Guerra compartió el mensaje desde Japón, donde acompaña a su esposa por su cumpleaños número 38.

El post reunió fotografías de la celebración, de una cena y de distintos momentos del recorrido de la pareja por Tokio. Palao incluyó además imágenes del regalo que eligió para la empresaria: una cartera Lady Dior negra, cuyo precio bordea los 4.000 dólares, según el valor referencial de ese modelo de la firma francesa.

PUBLICIDAD

En la dedicatoria, el exchico reality hizo referencia al tiempo que han compartido y expresó su deseo de continuar con nuevos viajes y experiencias junto a Alejandra Baigorria. “Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas”, escribió.

El mensaje continuó con un saludo por el cumpleaños de la empresaria. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió Palao junto a las postales de la celebración.

PUBLICIDAD

Cuestionamiento en redes

La publicación no quedó al margen de los comentarios que han rodeado el viaje de Said Palao y Baigorria. La pareja llegó a Japón para celebrar el cumpleaños de la empresaria, que fue el 8 de septiembre, acompañada por Sergio Baigorria, hermano de la conductora, y por el gerente general de su compañía.

Durante los primeros días del recorrido, Alejandra mostró en redes sociales parte de las actividades que realizó en la capital japonesa. La cena por su cumpleaños reunió a su círculo cercano y tuvo música, comida y el momento en que Palao le entregó la cartera de Dior.

PUBLICIDAD

En una de las fotos, la empresaria aparece con el accesorio en las manos, cerca de la caja de la marca. El obsequio se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la celebración y coincidió con nuevos mensajes críticos dirigidos al modelo.

Algunos seguidores cuestionaron que Palao participara del viaje y deslizaron que sería beneficiado económicamente por su esposa. Entre las frases que aparecieron en redes figuraron: “Said bailando para que viaje gratis” y “Jaja, Said, todo por un viaje”. Otros mensajes hicieron alusión a versiones sobre conflictos en la pareja y a la exposición pública de su celebración.

PUBLICIDAD

Los comentarios en la publicación incluyeron cuestionamientos hacia Said Palao por acciones en el pasado.

Le recuerdan supuesta infidelidad

Las capturas de pantalla difundidas tras la publicación muestran mensajes que cuestionaron el regalo y la relación de ambos. Una usuaria escribió: “¿Cuántos regalos liman los cachos?”. Otra sostuvo que Palao habría sido “obligado a subir este post”.

También hubo mensajes de usuarios que pidieron respeto hacia Baigorria y rechazaron las acciones de Said Palao, quien hace unos meses fue captado en un yate con varias mujeres. “El mejor regalo es el respeto”, señaló una seguidora. Otra persona comentó: “Ya no sigas cag... pues y respétala”.

El contenido generó una cadena de reacciones que llevó a que los comentarios quedaran restringidos en la publicación del mensaje de cumpleaños.

Los comentarios en la publicación incluyeron cuestionamientos hacia Said Palao por acciones en el pasado.

Alejandra Baigorria estalla contra usuarios

Alejandra Baigorria respondió a los usuarios que afirman que mantiene a Said Palao luego de recibir críticas por las publicaciones de su viaje a Japón, donde celebró sus 38 años junto a su esposo y su hermano.

PUBLICIDAD

La empresaria rechazó las especulaciones sobre la economía de su matrimonio. “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien?”, escribió en una interacción con sus seguidores. También sostuvo que ambos tienen independencia financiera: “Cada quien trabaja y paga sus cosas”.

Los comentarios surgieron tras un video en el que Said Palao y Baigorria bailaban en el aeropuerto antes de viajar a Tokio.

Alejandra Baigorria responde a comentarios en TikTok que cuestionan la economía de su relación con Said Palao.