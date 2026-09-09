Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

Catorce partidos políticos que presentaron candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana no participarán en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si es que el tribunal electoral no fija una postura sobre el caso de Rafael López Aliaga. Así lo dio a conocer el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce.
En entrevista con Canal N, Bruce criticó duramente la declaración del presidente del JNE, Roberto Burneo, donde afirmó que el tribunal electoral únicamente se ha pronunciado en relación a que un alcalde en funciones o electo en los comicios anteriores, puede presentarse como candidato a primer regidor, más no a si se le entregará la credencial para un nuevo mandato como burgomaestre.
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“Se lo digo claramente al señor Burneo. Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial. Nosotros, los partidos políticos, no vamos a participar en el debate que ustedes, Jurado Nacional de Elecciones, piensan organizar, porque no gozan de nuestra confianza. Si hasta el día viernes no se pronuncian, no vamos a participar en ese debate”, protestó Bruce.
Como se recuerda, las catorcer agrupaciones políticas exigieron al Pleno del JNE que determine si se entregará credenciales de alcaldes a quienes fueron elegidos como tal en los comicios de 2022 y que ahora postulan como primer regidor, como el caso del postulante de Renovación Popular.
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“El Jurado está en la obligación de decirnos si ese señor puede presidir su lista y ser candidato a la alcaldía o no. La gente tiene que saber, aquellas que voten por Renovación, si están votando por el señor López Aliaga o la señora Jeanette Alonzo (candidata a regidora 2 de Renovación Popular)”, agregó Carlos Bruce.
Bruce precisó que, en el escenario de que el JNE no resuelve las interrogantes, las catorce agrupaciones participarán en otro debate. “Tengo entendido que América (Televisión) quiere organizar uno. Veremos en consenso a qué debate iremos. Pero el de Jurado no, si es que no se pronuncian. Están en la obligación de hacerlo, tienen una deuda con el país y el país se merece que el Jurado les diga por quién están votando cuando marcan el símbolo de Renovación Popular”, apuntó.
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Exigencia
Durante una reunión de partidos con miras a fijar las reglas para el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, catorce agrupaciones votaron a favor de requerir al Pleno del JNE un pronunciamiento sobre el eventual otorgamiento de credenciales de alcalde a candidatos que se presentan como primer regidor aunque sean burgomaestres salientes.
Votaron a favor del planteamiento Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, FREPAP, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde.
La única agrupación en contra fue el partido deLópez Aliaga, que calificó la iniciativa como un intento de coacción hacia el organismo electoral y dejó constancia de su rechazo en el acta de la reunión.
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