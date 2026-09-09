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Gabi Guimarães ya piensa en Perú y se refirió a sus ausencias: “Me enteré que algunas de sus principales jugadoras no vinieron”

En la previa del duelo por el Sudamericano de Vóley 2026, la estrella brasileña habló sobre las bajas que presenta la ‘bicolor’, entre ellas algunas voleibolistas que no aceptaron la convocatoria de Antonio Rizola

Gabi Guimarães ya piensa en Perú y se refirió a sus ausencias: “Me enteré que algunas de sus principales jugadoras no vinieron”.
Gabi Guimarães ya piensa en Perú y se refirió a sus ausencias: “Me enteré que algunas de sus principales jugadoras no vinieron”. Crédito: Sergio Moreno
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La selección brasileña comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo dirigido por Zé Roberto Guimarães derrotó 3-0 a Venezuela en su debut y ahora se prepara para enfrentar a Perú en la segunda jornada del certamen que se disputa en Río de Janeiro.

En la previa del esperado encuentro, Gabi Guimarães conversó con ‘La Cátedra Deportes’ y se refirió a la ‘bicolor’, aunque reconoció que todavía no habían realizado un análisis profundo de su próximo rival. La capitana brasileña también destacó el buen partido que jugó el equipo peruano ante Argentina y mencionó las ausencias que presenta el conjunto dirigido por su compatriota Antonio Rizola.

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“Todavía no hemos estudiado a la selección de Perú; me enteré de que algunas de sus jugadoras principales no vinieron, pero por lo que vimos en su partido anterior, jugaron un encuentro durísimo contra Argentina”, comentó Gabi.

La brasileña, sin embargo, dejó claro que Brasil no quiere concentrarse únicamente en las características de su rival. “Más allá de pensar en el equipo de Perú, lo más importante ahora es centrarnos en lo que estamos haciendo nosotras en este campeonato”, agregó.

La estrella brasileña se refirió a las principales ausencias de la ‘Bicolor’ y habló sobre la dificultad de enfrentar a su compatriota Antonio Rizola, entrenador de Perú, en el Sudamericano de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Gabi destacó el debut de Brasil

Brasil comenzó su camino en el Sudamericano con una victoria contundente sobre Venezuela. El conjunto brasileño se impuso por 3-0 y tuvo además el esperado regreso de Gabi, quien volvió a competir con su selección después de varios meses alejada de las canchas.

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Para la capitana, uno de los aspectos más positivos del encuentro fue la posibilidad de darle minutos a todo el plantel. “Hoy tuvimos un partido muy importante, ganamos 3-0, sobre todo gracias a nuestra actitud. Fue bueno que el entrenador pudiera darles la oportunidad de jugar a todas las integrantes del equipo y que todas respondieran muy bien, especialmente aquellas que debutaban con la selección brasileña”, explicó.

Gabi también identificó algunos aspectos que Brasil todavía debe mejorar durante el torneo. “Podemos mejorar nuestro bloqueo defensivo, nuestra agresividad y lograr que el saque sea un poco más efectivo”, señaló.

A pesar de ello, la estrella brasileña quedó conforme con el rendimiento mostrado en su regreso. “Tratándose de un debut, sabemos que siempre hay un extra de nerviosismo. Estoy contenta con el partido y, sobre todo, por haber vuelto y haber podido ayudar a la selección a conseguir esta victoria”, sostuvo.

Gabi Guimarães enfrentando a Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Gabi Guimarães enfrentando a Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

Gabi conoce muy bien a Antonio Rizola

El duelo contra Perú tendrá además un ingrediente especial para Gabi, quien conoce de cerca al actual entrenador de la ‘Bicolor’. La brasileña recordó que Antonio Rizola ya fue su entrenador y destacó el conocimiento que tiene sobre el vóley de su país.

Va a dar trabajo. Ya fue mi entrenador, así que tiene mucha experiencia en cómo se juega al voleibol brasileño. Ya dirigió a las selecciones juveniles aquí. Tendremos que tener aún más cuidado”, afirmó.

Gabi también resaltó la capacidad de Rizola para transformar a los equipos que dirige. “Es un entrenador experimentado, capaz de marcar una gran diferencia en los equipos que dirige”, indicó.

Por ello, la capitana brasileña considera que la clave estará en que su selección mantenga la intensidad mostrada en el debut. “Lo más importante es nuestra agresividad, nuestra actitud, y lograr elevar nuestro nivel en cada partido”, concluyó.

Antonio Rizola apunta al podio de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Antonio Rizola apunta al podio de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

¿Cuándo juegan Perú vs. Brasil?

Perú y Brasil se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre desde las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. La ‘bicolor’ buscará recuperarse después de su derrota por 3-1 ante Argentina, mientras que Brasil intentará sumar su segunda victoria consecutiva en el Sudamericano.

El encuentro será uno de los principales atractivos de la segunda fecha del campeonato, en un torneo de todos contra todos donde cada resultado será determinante para definir la clasificación final.

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