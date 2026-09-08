Resultados de los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026 HOY: así van los duelos con Cienciano

Resultados de los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026

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Hoy, martes 8 de septiembre, inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cienciano, Boca Juniors, Sao Paulo, Independiente Santa Fe, Montevideo City Torque, Santos, Atlético Mineiro, y Vasco da Gama enfrentarán el duelo de ida para definir la clasificación a las semifinales.

El ‘Papá’ recibirá el cuadro uruguayo en Cusco con la altura como su mejor aliada para sacar ventaja en la serie, así como eliminó a Lanús y Botafogo. Se juega parte decisiva del torneo internacional, y ocho equipos lucharán para mantenerse en carrera rumbo al título continental.

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Resultados de los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026

Martes 8 de septiembre

- Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama (17:00 horas / Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá / DSports y DGO)

- Boca Juniors vs Sao Paulo (19:30 horas / La Bombonera / ESPN y Disney Plus)

Miércoles 9 de septiembre

- Santos vs Atlético Mineiro (17:00 horas / estadio Vila Belmiro / ESPN y Disney Plus)

Jueves 10 de septiembre

- Cienciano vs Montevideo City Torque (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / ESPN y Disney Plus)

Cienciano y Montevideo City Torque chocarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Dónde ver los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana podrán verse a través de las señales que cuentan con los derechos de transmisión del torneo en el continente. La oferta televisiva y digital incluirá a ESPN y Disney+. La señal DSports también emitirá encuentros de la competencia.

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Los partidos de Cienciano tendrán una cobertura especial de Infobae Perú durante esta fase internacional. El portal informará las alineaciones, las principales incidencias y el desarrollo de cada compromiso que dispute el conjunto cusqueño.

La cobertura incluirá el minuto a minuto de la llave, con las novedades de los encuentros del equipo peruano en los cuartos de final.

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

Así llega Cienciano al duelo con Montevideo City Torque

Cienciano remontó ante FC Cajamarca y se impuso por 5-2 en el estadio Héroes de San Ramón, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026. El cuadro cusqueño había quedado dos goles abajo en el marcador, pero revirtió el resultado con las anotaciones de Carlos Cabello, Ray Sandoval, Neri Bandiera, Cristian Souza y Carlos Garcés.

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El partido fue el último ensayo del Papá antes de su cruce con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. El primer encuentro se jugará en Cusco, donde el conjunto peruano buscará sacar ventaja de la altura para encaminar su clasificación a las semifinales.

Resumen de la goleada de Cienciano por 5-2 sobre UTC de visita por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1 2026. Liga 1 Max