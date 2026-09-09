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Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2026: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Las tricampeonas tendrán su presentación frente Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros el próximo viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate cómo asegurar tus tickets

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2026
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La espera terminó, Alianza Lima anunció la Noche Blanquiazul 2026 desatando la alegría de sus hinchas. El tricampeón hará su presentación oficial con un cuadrangular y contará con la participación de equipos de nivel internacional.

Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil acompañarán a las ‘íntimas’ en su evento especial que se realizará este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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¿Cómo obtener las entradas para la Noche Blanquiazul 2026?

Y así como se anunció las fechas de la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima, también el precio de las entradas. Los hinchas podrán adquirir sus boletos a partir de este jueves 10 de septiembre a través del portal de Joinnus, y el valor de los tickets va desde los S/. 39.00 soles hasta los S/. 70.00 soles. Y también hay una promoción imperdible por los tres días de competencia.

Tribunas | Precio | Combo por 3 días

- General | S/. 39.00 | S/. 105.00

- Preferente Norte | S/. 60.00 | S/. 162.00

- Preferente Sur | S/. 60.00 | S/. 162.00

- Preferente Oriente | S/. 70.00 | S/. 189.00

- Preferente Apuesta Total | S/. 70.00 | S/. 189.00

Entradas para la Noche Blanquiazul 2026
Entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Cronograma de venta de entradas para la Noche Blanquiazul 2026

- Venta Preferencial | Jueves 10 de septiembre | 11:00 horas | Venta para Íntimos

- Venta General | Viernes 11 de septiembre | 11:00 horas

Cronograma de venta para la Noche Blanquiazul 2026
Cronograma de venta para la Noche Blanquiazul 2026

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima enfrentará tres clubes extranjeros durante los tres días de competencia de esta edición. Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil participarán como invitados junto al equipo blanquiazul.

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La presencia de los conjuntos internacionales permitirá que las ‘íntimas’ se midan con propuestas de juego diferentes antes de una temporada que incluirá retos en el ámbito nacional e internacional.

El certamen reunirá al cuadro peruano con un club argentino, uno español y otro brasileño. Para las tricampeonas, los partidos servirán como parte de su preparación y les darán la posibilidad de afrontar rivales con estilos distintos en los días previos al inicio de sus compromisos oficiales.

El cruce con Boca Juniors tendrá un antecedente para Alianza Lima. Ambos equipos se enfrentaron durante la Noche Blanquiazul de 2024, cuando el conjunto argentino obtuvo una victoria por 3-1 en el Coliseo Eduardo Dibós.

Los retos de Alianza Lima en el 2026

Alianza Lima buscará sostener su dominio en el vóley peruano durante la temporada 2026/27, después de conquistar el tricampeonato de la Liga Nacional de Vóley. El objetivo del equipo será prolongar esa racha y conseguir otra corona nacional.

El plantel también afrontará exigencias fuera del país. Tras ganar presencia internacional durante la campaña anterior, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider se propone competir nuevamente en el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes.

La temporada 2025/26 reunió esos dos torneos internacionales con la obtención del título local. Esa experiencia dejó un antecedente para un curso que volverá a combinar compromisos dentro y fuera del Perú.

La publicación de Alianza Lima tras confirmación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.
La publicación de Alianza Lima tras confirmación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

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