Magaly Medina recuerda su amistad con Andrea Montenegro: “La tomé como una protegida, pero se convirtió en una más de la farándula”

Un repaso a la carrera de Andrea Montenegro, desde sus inicios como una de las figuras más polémicas de la televisión peruana hasta su actual vida tranquila en Colombia, dedicada al arte y el yoga. Magaly Medina opina sobre su transformación. Captura: Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina sorprendió al recordar una etapa poco conocida de su relación televisiva con Andrea Montenegro, actriz que tuvo una importante presencia en la televisión peruana durante la década de los 2000. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ evocó los años en los que conoció a la artista, cuando era muy joven, y aseguró que en aquel entonces la consideraba una mujer con mucho talento e incluso llegó a asumir una posición cercana a la de una protectora.

Sin embargo, según el relato de la periodista, con el paso del tiempo la relación entre ambas habría cambiado radicalmente. Magaly sostuvo que el mundo del espectáculo y la televisión puede transformar a las personas y recordó que Andrea Montenegro terminó cuestionando al programa luego de que este difundiera aspectos de su vida personal.

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La conductora hizo estas declaraciones mientras repasaba la trayectoria de la actriz y recordaba algunas de las noticias que protagonizó durante una época en la que su vida sentimental y sus apariciones en televisión generaban constante interés mediático.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los inicios de Andrea Montenegro en televisión

“Esta chica realmente era muy talentosa cuando la conocí, era muy jovencita”, comenzó diciendo Magaly Medina al referirse a Andrea Montenegro.

La conductora recordó que, en aquellos primeros años, tuvo una percepción bastante positiva de la actriz. Según explicó, no la veía únicamente como una figura más del espectáculo, sino como una joven con condiciones para desarrollarse profesionalmente en el mundo de la televisión. “De repente la cuidé y la tomé como si fuera una protegida”, relató Magaly.

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Para Magaly, Andrea Montenegro tenía talento y potencial cuando comenzó a ganar notoriedad en la televisión. Sin embargo, consideró que el ambiente en el que se desenvolvía terminó influyendo en su personalidad y en la manera en que enfrentaba la exposición pública.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

“El mundo del espectáculo y la televisión a veces cambian a las personas”

El comentario de Magaly Medina tomó otro rumbo cuando explicó cómo percibió el cambio en Andrea Montenegro a lo largo de los años. “Sin embargo, el camino y el mundo del espectáculo y la televisión a veces cambian a las personas”, afirmó la conductora.

La periodista utilizó esta reflexión para explicar que, desde su perspectiva, la joven talentosa que conoció en sus primeros años de carrera terminó desarrollando una relación diferente con la prensa y con los espacios que comentaban su vida personal. En ese contexto, Magaly sostuvo que Andrea atravesaba además dificultades personales durante aquella etapa. “Y ella, de verdad, luchaba en ese entonces con demasiados demonios”, manifestó.

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Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea Montenegro habría comenzado a rechazar las críticas de Magaly

La relación entre ambas, según el relato de Magaly Medina, comenzó a deteriorarse cuando el programa empezó a informar sobre situaciones de la vida personal de Andrea Montenegro. La conductora aseguró que la actriz comenzó a sentir rechazo hacia el espacio televisivo debido a que sus escándalos no eran ocultados por el programa.

“Y luego nos comenzó a detestar cuando los escándalos públicos no los ocultábamos, sino que teníamos que, eh, ponerlos en evidencia”, señaló Magaly. La periodista explicó que la labor del programa consistía precisamente en mostrar aquellos episodios que generaban interés público, incluso cuando los protagonistas no estuvieran de acuerdo con la cobertura.

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Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

En el caso de Andrea, Magaly recordó que la exposición de determinados aspectos de su vida terminó generando un distanciamiento. “La evidenciábamos, evidenciábamos su conducta errática, sus amanecidas, sus romances”, afirmó.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda las “amanecidas” y romances de Andrea Montenegro

Durante su relato, la conductora hizo especial énfasis en los aspectos que, según ella, eran parte de las noticias relacionadas con Andrea Montenegro durante la década de los 2000. Magaly mencionó las supuestas “amanecidas” y los romances de la actriz como algunos de los elementos que eran abordados por su programa.

En aquella época, la televisión de espectáculos tenía una cobertura particularmente intensa sobre la vida privada de los personajes que alcanzaban popularidad. Las relaciones sentimentales, salidas nocturnas y conflictos personales podían convertirse rápidamente en titulares.

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Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde la perspectiva de Magaly, su programa cumplía con exponer esos episodios cuando consideraba que formaban parte de la actualidad de las figuras públicas. Sin embargo, la conductora reconoció que ese tipo de cobertura no era necesariamente bien recibida por quienes aparecían en pantalla.

En el caso de Andrea Montenegro, aseguró que la actriz habría reaccionado negativamente a la exposición de su vida personal. “Y eso nunca le gustó”, afirmó Magaly.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea Montenegro terminó cuestionando al programa, según Magaly

La conductora sostuvo que el rechazo de la actriz hacia el programa fue creciendo hasta convertirla, según sus palabras, en una de las figuras del espectáculo que criticaban públicamente al espacio. “Y se convirtió, pues, en uno más de la farándula que despotricaba de nuestro programa”, expresó Magaly Medina.

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La frase resume el cambio que la periodista percibe en la relación que tuvo con Andrea Montenegro.

Magaly Medina revela por qué Andrea Montenegro terminó enfrentada a su programa: “Nunca le gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.