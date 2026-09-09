Hermano del alcalde de Pataz que fue asesinado habría tenido vínculos con minería ilegal

Sicarios acabaron con la vida del hermano del alcalde de Pataz en Trujillo. Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas por el control de la minería ilegal, revelando los antecedentes penales de la víctima. | Video: Panamericana

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Al menos seis disparos impactaron el cuerpo de Homero Baldemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz, Segundo Armas, cuando salía de un restaurante en la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. La víctima, de 35 años, cayó inconsciente a metros de su camioneta roja y murió pese al intento de sus amigos de trasladarlo en otro vehículo hacia un centro de salud.

Las autoridades policiales atribuyen el crimen a una disputa territorial entre estructuras vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la provincia liberteña conocida por la magnitud de su extracción aurífera informal.

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Por la dinámica del ataque y el tipo de armamento empleado, los investigadores descartaron que el homicidio respondiera a un conflicto patrimonial o pasional. La hipótesis que gana fuerza apunta a un ajuste de cuentas, o una acción de reafirmación de hegemonía criminal entre bandas.

Armas Villalobos arrastraba tres expedientes fiscales por presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de esos casos se encontraban en investigación preliminar, mientras que el tercero tenía una impugnación ya resuelta por una fiscalía superior.

Sicarios asesinaron al hermano del alcalde de Pataz en Trujillo por disputa minera| Foto:

Disputa por la minería ilegal

Pataz concentra un negocio de extracción de oro que combina operaciones legales e ilegales y que, según las cifras policiales, mueve millones de soles diarios. La disputa por ese circuito económico ha convertido a la provincia en un escenario de violencia recurrente entre organizaciones que buscan el control territorial de los yacimientos y las rutas de comercialización del mineral.

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Armas Villalobos contaba con protección de la organización criminal que lidera el sujeto conocido como alias Cuchillo, quien se encuentra recluido en Colombia y en proceso de extradición hacia el Perú. La policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores de seguridad ocurrido en un socavón de Pataz en abril del año pasado.

Sujetos armados interceptaron a la víctima cerca de las 2:30 en los exteriores del restaurante Fonseca; murió después de ser trasladada a una clínica privada| Foto: Click Noticias (Facebook)

La policía maneja como hipótesis que el crimen fue ejecutado por estructuras rivales de la que lidera alias Cuchillo. Sin embargo, no descarta la presencia de otros sicarios o líderes que estaría en busca de su deceso.

Cámaras de seguridad graban minutos después del ataque

Las cámaras de seguridad del restaurante Fonseca, en la urbanización California de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, captaron los instantes posteriores al ataque contra Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz. Las imágenes muestran a la víctima tendida en la vereda mientras un grupo de personas la auxilia, tras recibir al menos cuatro impactos de bala pese a que vecinos reportaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones.

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Los mismos transeúntes trasladaron a Armas Villalobos, de 35 años, en un automóvil particular hacia la clínica SANNA al advertir que aún presentaba signos vitales, pero murió horas después a causa de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para recoger casquillos de bala y revisar una camioneta roja estacionada cerca de la escena, además de las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de fuga de los atacantes.