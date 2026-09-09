Perú

Hermano del alcalde de Pataz que fue asesinado habría tenido vínculos con minería ilegal

Varios disparos impactaron el cuerpo de Homero Baldemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz, Segundo Armas, cuando se encontraba en los exteriores del restaurante Fonseca, en el distrito de Víctor Larco Herrera

Sicarios acabaron con la vida del hermano del alcalde de Pataz en Trujillo. Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas por el control de la minería ilegal, revelando los antecedentes penales de la víctima. | Video: Panamericana
Guardar

Al menos seis disparos impactaron el cuerpo de Homero Baldemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz, Segundo Armas, cuando salía de un restaurante en la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. La víctima, de 35 años, cayó inconsciente a metros de su camioneta roja y murió pese al intento de sus amigos de trasladarlo en otro vehículo hacia un centro de salud.

Las autoridades policiales atribuyen el crimen a una disputa territorial entre estructuras vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la provincia liberteña conocida por la magnitud de su extracción aurífera informal.

PUBLICIDAD

Por la dinámica del ataque y el tipo de armamento empleado, los investigadores descartaron que el homicidio respondiera a un conflicto patrimonial o pasional. La hipótesis que gana fuerza apunta a un ajuste de cuentas, o una acción de reafirmación de hegemonía criminal entre bandas.

Armas Villalobos arrastraba tres expedientes fiscales por presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de esos casos se encontraban en investigación preliminar, mientras que el tercero tenía una impugnación ya resuelta por una fiscalía superior.

Sicarios asesinaron al hermano del alcalde de Pataz en Trujillo por disputa minera
Sicarios asesinaron al hermano del alcalde de Pataz en Trujillo por disputa minera| Foto:

Disputa por la minería ilegal

Pataz concentra un negocio de extracción de oro que combina operaciones legales e ilegales y que, según las cifras policiales, mueve millones de soles diarios. La disputa por ese circuito económico ha convertido a la provincia en un escenario de violencia recurrente entre organizaciones que buscan el control territorial de los yacimientos y las rutas de comercialización del mineral.

PUBLICIDAD

Armas Villalobos contaba con protección de la organización criminal que lidera el sujeto conocido como alias Cuchillo, quien se encuentra recluido en Colombia y en proceso de extradición hacia el Perú. La policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores de seguridad ocurrido en un socavón de Pataz en abril del año pasado.

Sujetos armados interceptaron a la víctima cerca de las 2:30 en los exteriores del restaurante Fonseca; murió después de ser trasladada a una clínica privada
Sujetos armados interceptaron a la víctima cerca de las 2:30 en los exteriores del restaurante Fonseca; murió después de ser trasladada a una clínica privada| Foto: Click Noticias (Facebook)

La policía maneja como hipótesis que el crimen fue ejecutado por estructuras rivales de la que lidera alias Cuchillo. Sin embargo, no descarta la presencia de otros sicarios o líderes que estaría en busca de su deceso.

Cámaras de seguridad graban minutos después del ataque

Las cámaras de seguridad del restaurante Fonseca, en la urbanización California de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, captaron los instantes posteriores al ataque contra Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz. Las imágenes muestran a la víctima tendida en la vereda mientras un grupo de personas la auxilia, tras recibir al menos cuatro impactos de bala pese a que vecinos reportaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones.

Los mismos transeúntes trasladaron a Armas Villalobos, de 35 años, en un automóvil particular hacia la clínica SANNA al advertir que aún presentaba signos vitales, pero murió horas después a causa de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para recoger casquillos de bala y revisar una camioneta roja estacionada cerca de la escena, además de las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de fuga de los atacantes.

Temas Relacionados

Minería ilegalperu-noticiasPatazTrujilloPNP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un empresario denuncia una supuesta intervención irregular de la PNP en su local del Cercado de Lima

El comerciante Luis Herrera sostuvo que una unidad de investigación aduanera ingresó primero como supuestos compradores, luego se uniformó y ejecutó un operativo en su tienda

Un empresario denuncia una supuesta intervención irregular de la PNP en su local del Cercado de Lima

Asalto armado en Independencia: delincuentes amenazaron a un conductor frente a niños para robar una camioneta

El atraco ocurrió ante vecinos y menores de edad, quienes se alejaron del lugar cuando los asaltantes interceptaron al conductor con un arma

Asalto armado en Independencia: delincuentes amenazaron a un conductor frente a niños para robar una camioneta

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

A pocos días del estreno teatral de ‘Annie’ y de la llegada de ‘La tribu’ a los cines, Bruno Ascenzo reflexiona sobre el valor de contar historias y los desafíos que atravesó en su crecimiento personal y profesional.

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

ODPE de la ONPE: Funciones de las Oficinas Descentralizadas en provincias

Las oficinas descentralizadas inspeccionarán los posibles locales de votación y capacitarán al personal que participará en la jornada electoral

ODPE de la ONPE: Funciones de las Oficinas Descentralizadas en provincias

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio del 9 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio del 9 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

Ministro de Produce confía en revertir rechazo a facultades legislativas: “en la medida que expliquemos más van a entender”

Marco Rubio y su visita a Perú: el anuncio sobre el Escudo de las Américas

Luis Galarreta se reúne con la bancada de Renovación Popular por pedido de facultades a un día de su citación en el Congreso

Roberto Sánchez defiende su sueldo de S/20 mil como jefe de gabinete de Juntos por el Perú “así les saque roncha”

ENTRETENIMIENTO

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Said Palao restringe comentarios tras dedicar mensaje de cumpleaños a Alejandra Baigorria: usuarios le recordaron fiesta en el yate

Magaly Medina cuestiona a Viviana Rivasplata por creer en versión de Roberto Martínez: “Era fácil averiguar si te mentían”

Magaly Medina recuerda su amistad con Andrea Montenegro: “La tomé como una protegida, pero se convirtió en una más de la farándula”

Magaly Medina sobre costoso regalo de Said Palao a Alejandra Baigorria por su cumpleaños: “Para lo del yate, es una bagatela”

DEPORTES

Yadhira Anchante lamentó la derrota de Perú ante Argentina pese al gran esfuerzo: “Estamos con un sabor amargo”

Yadhira Anchante lamentó la derrota de Perú ante Argentina pese al gran esfuerzo: “Estamos con un sabor amargo”

DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió: “Sabemos que la altura juega”

Gabi Guimarães ya piensa en Perú y se refirió a sus ausencias: “Me enteré que algunas de sus principales jugadoras no vinieron”

Resultados de los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026 HOY: así van los duelos con Cienciano

Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026