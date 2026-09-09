DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió: “Sabemos que la altura juega”

Marcelo Méndez explicó sus sensaciones por el partido en Cusco ante el 'papá' por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Jax Latin Media)

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Cienciano y Montevideo City Torque jugarán en Cusco este jueves 10 de setiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, un partido clave para ambos equipos, que pretenden avanzar para seguir haciendo historia. En ese sentido, el técnico del cuadro ‘charrúa’, Marcelo Méndez, anticipó una serie pareja y remarcó el respeto de su plantel por el rival peruano, sobre todo, por el factor altura.

“Respetamos mucho al rival que vamos a enfrentar. Cada uno tiene derecho a jugar de donde es, así que respetamos mucho esa situación. Sabemos que es algo que juega, pero trataremos de adaptarnos lo más rápido posible”, fueron sus primeras palabras ante la prensa.

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El DT uruguayo afirmó que el plantel ‘ciudadano’ llega a Lima, donde permanecerá un par de días antes de viajar a Cusco el mismo día del encuentro.

El análisis de Marcelo Méndez sobre Cienciano se centró en su notable capacidad ofensiva (15 goles en el torneo de Conmebol). “Un equipo que viene con un poderío de gol muy importante. Está en esta situación, al igual que nosotros, todos los equipos que estamos ahí es porque algo bueno venimos haciendo. Va a ser un partido muy disputado, pero sabemos que quedan 90 minutos más allá en Montevideo, que podemos cerrar la serie ahí, así que esperemos que sea un lindo encuentro para los dos equipos”, precisó.

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DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió.

Marcelo Méndez también fue consultado por el delantero ecuatoriano, Carlos Garcés, uno de los nombres ofensivos de Cienciano (es el goleador del equipo con cuatro dianas en esta edición), por quien reconoció que conoce, pero que “la realidad es que respetamos a todo el equipo, como creo que ellos también nos deben respetar a nosotros. Es una llave muy importante para nosotros porque el club no está acostumbrado a estar en esta situación, así que tratar de disfrutar, más allá de jugarla, de disfrutar el momento también”.

Ahora, la posibilidad de disputar los cuartos de final representa una ocasión que el DT pidió aprovechar. Su mensaje combinó la exigencia deportiva del duelo con la necesidad de que los jugadores valoren el momento que alcanzaron dentro de la Copa Sudamericana 2026. “¿Cienciano es favorito en la llave general? Creo son parejos los equipos. Para llegar acá, los dos enfrentamos a grandes rivales”, declaró.

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Carlos Garcés y Alejandro Hohberg son de los jugadores más importantes de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Difusión

El camino de Montevideo City Torque hasta cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque inició su campaña continental en el grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El elenco uruguayo terminó en el primer puesto de esa zona, por encima de Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.

El liderazgo en la fase de grupos le permitió sostener su recorrido en el certamen regional, ya que luego afrontó una serie ante Tigre de Argentina y consiguió una victoria global de 3-1, resultado que lo instaló en los cuartos de final.

El cruce ante Cienciano será, por eso, una nueva prueba para un plantel que avanzó desde una zona exigente y superó una eliminatoria directa. El desafío en Cusco abrirá la posibilidad de mantener esa campaña y acercarse a una instancia todavía mayor.

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La actualidad de Montevideo City Torque tampoco se limita a su desempeño internacional. En la liga uruguaya, la ‘t’ ocupa el segundo puesto del Torneo Clausura con 12 puntos. El líder Liverpool tiene una unidad más que el equipo de Marcelo Méndez, que tiene a uno de los goleadores de la Copa Sudamericana como Salomón Rodríguez (cinco anotaciones). Esa posición en el campeonato local acompaña el presente competitivo con el que el club llegará a Perú para enfrentar a Cienciano.