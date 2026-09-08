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Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El sexteto nacional afronta su reto más importante desde la asunción de Antonio Rizola. El estreno supondrá un enorme desafío, más aun considerando que al frente se ubicará la ‘albiceleste’

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07:36 hsHoy

¡Día de estreno! Perú sale al campo del Maracanãzinho para enfrentar a Argentina por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Las acciones están pactadas para que inicien a las 15:00 horas nuestras.

07:36 hsHoy

El irregular recorrido de Perú hacia el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Como parte de su preparación hacia el escenario estelar, ese que ofrecerá cupos al Mundial y un pase directo a los Juegos Olímpicos 2028, Perú se hizo presente como anfitrión de la Copa Sudamericana de Vóley. Su desempeño, sin embargo, fue muy apagado y plomizo, despertando preocupaciones acerca de la gestión de Antonio Rizola.

En el arranque del Grupo A, el sexteto peruano ofreció una presentación sonrojante e indigna al ser superado notablemente por Chile. Aquella caída remeció el proyecto de un Rizola contrariado, pero confiado en una recuperación inmediata, alga que evidentemente no sucedió porque el siguiente rival era Brasil.

Perú buscará ubicarse lo más alto posible en la tabla del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Perú buscará ubicarse lo más alto posible en la tabla del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Tal y como estaba intuido, el ‘scratch’ pasó por encima de Perú, configurando así su eliminación. Pese al bochorno, la disciplina nacional siguió firme pensando en el quinto lugar, lo que logró tras dejar en el camino a Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Días después, en un intento de rehacerse, el conjunto a cargo de Rizola participó en una serie de tres juegos amistosos contra Argentina, en Salta. Aquellos compromisos constituyeron caídas estrepitosas que reflejan el delicado momento en el que llegan las nuestras al Campeonato Sudamericano de Vóley.

Fue un 25-21 de las argentinas, que se quedaron con los tres amistosos en Salta - Crédito: Latina.
07:36 hsHoy

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
07:36 hsHoy

Dónde ver Perú vs Argentina por estreno del Campeonato Sudamericano de Vóley

Perú dará inicio a su andadura oficial en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Al frente tendrá a Argentina como oponente que marcará su debut. La transmisión del duro enfrentamiento, que concitará la atención de todos los amantes del deporte de la net alta, estará a cargo de Latina TV (Canal 2), televisora que se ha hecho con los derechos oficiales de la difusión del torneo.

De igual modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital integral, donde repasará con precisión cada acción determinante en las parcelas toda vez que se publicarán videos de los puntos decisivos. Finalmente, se cerrará el minuto a minuto con una crónica concisa de lo que fue el choque.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.
07:35 hsHoy

Horario del Perú vs Argentina por estreno del Campeonato Sudamericano de Vóley

El duelo se jugará en el Maracanazinho de Río de Janeiro (Brasil). El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 16:00 horas.

En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, entretanto, las acciones darán inicio a las 17:00 horas; en México, a las 14:00 horas, y en España, a las 22:00 horas.

07:35 hsHoy

Lista de convocadas de Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)

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