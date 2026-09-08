Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Día de estreno! Perú sale al campo del Maracanãzinho para enfrentar a Argentina por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Las acciones están pactadas para que inicien a las 15:00 horas nuestras.

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El irregular recorrido de Perú hacia el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Como parte de su preparación hacia el escenario estelar, ese que ofrecerá cupos al Mundial y un pase directo a los Juegos Olímpicos 2028, Perú se hizo presente como anfitrión de la Copa Sudamericana de Vóley. Su desempeño, sin embargo, fue muy apagado y plomizo, despertando preocupaciones acerca de la gestión de Antonio Rizola.

En el arranque del Grupo A, el sexteto peruano ofreció una presentación sonrojante e indigna al ser superado notablemente por Chile. Aquella caída remeció el proyecto de un Rizola contrariado, pero confiado en una recuperación inmediata, alga que evidentemente no sucedió porque el siguiente rival era Brasil.

Perú buscará ubicarse lo más alto posible en la tabla del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Tal y como estaba intuido, el ‘scratch’ pasó por encima de Perú, configurando así su eliminación. Pese al bochorno, la disciplina nacional siguió firme pensando en el quinto lugar, lo que logró tras dejar en el camino a Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Días después, en un intento de rehacerse, el conjunto a cargo de Rizola participó en una serie de tres juegos amistosos contra Argentina, en Salta. Aquellos compromisos constituyeron caídas estrepitosas que reflejan el delicado momento en el que llegan las nuestras al Campeonato Sudamericano de Vóley.