Perú

Magaly Medina cuestiona a Viviana Rivasplata por creer en versión de Roberto Martínez: “Era fácil averiguar si te mentían”

La periodista no cree en la versión de la exreina de belleza y aseguró que pudo tomar otras acciones ante la declaraciones de Martínez

La periodista no cree en las palabras de la modelo, quien afirmó que durante su romance con el exfutbolista, este le aseguró que estaba separado de Gisela Valcárcel, pero nunca decidió averiguar por su cuenta si eso era verdad
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La historia entre Viviana Rivasplata, Roberto Martínez y Gisela Valcárcel volvió a quedar en el centro de los comentarios televisivos. Magaly Medina cuestionó la explicación que la exreina de belleza dio sobre el inicio de su relación con el exfutbolista.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se refirió a las recientes declaraciones de Rivasplata, quien señaló que Martínez le aseguraba que ya se había separado de Valcárcel cuando ambos comenzaron su romance.

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Según la empresaria, el exjugador también le habría explicado que algunos detalles que recibía, como flores y obsequios, respondían a dinámicas organizadas desde la producción del programa de la conductora.

La figura de ATV sostuvo que Rivasplata, por pertenecer al ambiente del espectáculo, tenía la posibilidad de consultar si Martínez continuaba casado con Valcárcel.

Fotografía de un novio con traje y una novia con vestido y velo blanco, junto a un recuadro de transmisión televisiva y un titular de texto
El programa Magaly TV La Firme difunde una imagen del matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez durante su transmisión televisiva.
“Cómo una persona que está en el medio del espectáculo, era fácil averiguar con una llamada telefónica a cualquier periodista que ese hombre estaba mintiendo”, sentenció Magaly Medina.

La conductora planteó que no era necesario realizar una búsqueda compleja para despejar las dudas. Bajo su punto de vista, bastaba con hablar con algún periodista o integrante del medio para saber si el matrimonio entre Martínez y Valcárcel había terminado.

Medina interpretó que la exMiss Perú decidió confiar en lo que le decía el deportista. Afirmó que Rivasplata pudo haber aceptado esa explicación pese a que, según su postura, había formas accesibles de contrastarla.

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El cuestionamiento también estuvo dirigido a Roberto Martínez. La presentadora recordó un episodio ocurrido durante un concierto de Luis Miguel, al que asistieron el exfutbolista y Gisela Valcárcel.

Magaly Medina viste un vestido rojo en un set de televisión frente a una pantalla con rótulos de texto
La conductora Magaly Medina opina en su programa de televisión sobre las declaraciones de Viviana Rivasplata respecto a su relación con Roberto Martínez.

De acuerdo con el relato de Medina, Martínez se acercó a su entonces esposa durante el espectáculo para indicarle que había llegado acompañado por un amigo y por la pareja de este.

La situación tomó otro sentido a partir de una versión atribuida a Maritere Braschi. Según la comunicadora, esa noche el exjugador estaba junto a Viviana Rivasplata y no con la mujer de su acompañante.

Ese recuerdo llevó a Medina a reprochar la actitud que Martínez habría tenido frente a Valcárcel mientras su matrimonio seguía vigente. “Eso ya es ser cara dura, no respetar para nada a la que es su esposa”, manifestó la presentadora al comentar el episodio.

Imagen dividida que muestra a Magaly Medina con vestido rojo a la izquierda y a Viviana Rivasplata a la derecha
Magaly Medina cuestiona las declaraciones de la exmodelo Viviana Rivasplata respecto a su relación con Roberto Martínez.

Viviana Rivasplata incómoda con el libro de Gisela Valcárcel

Viviana Rivasplata abordó ese asunto durante una entrevista en el pódcast Q’ Bochinche. Allí expresó su malestar por las alusiones que, según considera, vuelven a poner en discusión un episodio del pasado.

La modelo indicó que su preocupación ya no se vincula únicamente con lo que vivió en aquellos años. Señaló que el impacto de esas referencias puede alcanzar a sus hijos, quienes son menores de edad.

“Yo acá salgo por mis hijos, nada más, porque no es que por mí, yo ya estoy curtida”, afirmó Rivasplata.
Viviana Rivasplata confiesa que le parece desagradable que Gisela Valcárcel vuelva a contar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q'Bochinche.

La empresaria explicó que atravesó aquella experiencia cuando era joven y que su vida actual está enfocada en su familia, su matrimonio y sus actividades fuera de la televisión. Por eso, sostuvo que busca proteger a sus hijos de una historia que volvió a ser comentada.

Rivasplata también cuestionó lo que definió como un doble criterio. Recordó que Valcárcel ha evitado profundizar en su relación con Javier Carmona para no afectar a la hija que él tuvo con Tula Rodríguez.

La exMiss Perú consideró que esa reserva debería extenderse a otros casos que involucren a menores. “Lo que me suena a doble discurso en este momento es: si proteges a los hijos de un lado, ¿por qué no proteges a los hijos de todo el mundo?”, expresó.

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