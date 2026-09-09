Corte de agua para este viernes 11 de septiembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La suspensión momentánea responde a trabajos preventivos de Sedapal destinados a garantizar la calidad del abastecimiento y mejorar la infraestructura encargada de distribuir agua potable en Lima - Créditos: Magnific.

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Sedapal informó que este viernes 11 de septiembre se ejecutarán cortes temporales del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. La interrupción alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales de las zonas incluidas en el cronograma, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación.

La entidad señaló que estas labores buscan mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y garantizar la continuidad y calidad del abastecimiento. El tiempo de suspensión variará según cada sector, ya que los especialistas deberán intervenir diferentes tramos de la red y detener temporalmente el flujo de agua para realizar los trabajos de manera segura.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chorrillos

A. H. Buenos Aires de Villa

Cooperativa José Olaya

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Santa Anita

Coop. Virgen de las Nieves

A. H. Terrazas de Santa Anita

A. H. Los Eucaliptos

A. H. Las Malvinas

A. H. Vista Alegre

A. H. Cristo Rey

A. H. Terrazas de Perales

A. H. Los Hijos de Perales

Coop. Manuel Correa

Coop. Santa Rosa de Quives

Urb. La Achirana I etapa

P.J. Los Perales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)

A. H. Somos Libres

A. H. Esmeralda de Los Andes

A. H. Cruz de Motupe Gpo I

A. H. Enrique Montenegro

A. H. Nueva Esperanza

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.

A. H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori

A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A. H. José C. Mariátegui 2da Ampl.

A. H. Vista Alegre Cerro Mirador

Urb. Mariscal Cáceres Sector III

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Corazón de Jesús II y Sector Corazón de Jesús III

A. H. Corazón de Jesús

A. H. Simón Bolívar I

A. H. José Olaya Ampliac.

AF Santo Toribio

AF José Olaya II Ampliac.

A. H. Integ. San José Sector José Olaya

A. H. 28 de Febrero

P.J. 10 de Marzo

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Santa Anita

Coop. Virgen de las Nieves

A. H. Terrazas de Santa Anita

A. H. Los Eucaliptos

A. H. Las Malvinas

A. H. Vista Alegre

A. H. Cristo Rey

A. H. Terrazas de Perales

A. H. Los Hijos de Perales

Coop. Manuel Correa

Coop. Santa Rosa de Quives

Urb. La Achirana I etapa

P.J. Los Perales

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

Independencia

A. H. Ampliación Las Américas

A. H. Las Américas

A. H. El Paraíso

A. H. La Paz

U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Urb. Sol de La Molina I y II etapa

Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa

Urb. El Mástil de La Laguna (Cuadrante: av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina y av. Laguna Grande)

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.

Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente.

Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Usa la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa.

Evita descongelar alimentos bajo el chorro; colócalos en el refrigerador.

Lava el automóvil con un balde en lugar de utilizar una manguera.

Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.

No utilices el inodoro como depósito de basura.

Revisa periódicamente el recibo para identificar aumentos inusuales en el consumo.