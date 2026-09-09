Perú

Corte de agua para este viernes 11 de septiembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y consultar sus canales oficiales para verificar qué sectores estarán comprendidos en la interrupción del servicio

La suspensión momentánea responde a trabajos preventivos de Sedapal destinados a garantizar la calidad del abastecimiento y mejorar la infraestructura encargada de distribuir agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
La suspensión momentánea responde a trabajos preventivos de Sedapal destinados a garantizar la calidad del abastecimiento y mejorar la infraestructura encargada de distribuir agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
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Sedapal informó que este viernes 11 de septiembre se ejecutarán cortes temporales del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. La interrupción alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales de las zonas incluidas en el cronograma, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación.

La entidad señaló que estas labores buscan mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y garantizar la continuidad y calidad del abastecimiento. El tiempo de suspensión variará según cada sector, ya que los especialistas deberán intervenir diferentes tramos de la red y detener temporalmente el flujo de agua para realizar los trabajos de manera segura.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chorrillos

  • A. H. Buenos Aires de Villa
  • Cooperativa José Olaya

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Santa Anita

  • Coop. Virgen de las Nieves
  • A. H. Terrazas de Santa Anita
  • A. H. Los Eucaliptos
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. Terrazas de Perales
  • A. H. Los Hijos de Perales
  • Coop. Manuel Correa
  • Coop. Santa Rosa de Quives
  • Urb. La Achirana I etapa
  • P.J. Los Perales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
  • A. H. Somos Libres
  • A. H. Esmeralda de Los Andes
  • A. H. Cruz de Motupe Gpo I
  • A. H. Enrique Montenegro
  • A. H. Nueva Esperanza
  • A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.
  • A. H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori
  • A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
  • A. H. José C. Mariátegui 2da Ampl.
  • A. H. Vista Alegre Cerro Mirador
  • Urb. Mariscal Cáceres Sector III
  • A. H. Integ. Manos Unidas Sector Corazón de Jesús II y Sector Corazón de Jesús III
  • A. H. Corazón de Jesús
  • A. H. Simón Bolívar I
  • A. H. José Olaya Ampliac.
  • AF Santo Toribio
  • AF José Olaya II Ampliac.
  • A. H. Integ. San José Sector José Olaya
  • A. H. 28 de Febrero
  • P.J. 10 de Marzo

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Santa Anita

  • Coop. Virgen de las Nieves
  • A. H. Terrazas de Santa Anita
  • A. H. Los Eucaliptos
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. Terrazas de Perales
  • A. H. Los Hijos de Perales
  • Coop. Manuel Correa
  • Coop. Santa Rosa de Quives
  • Urb. La Achirana I etapa
  • P.J. Los Perales

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

Independencia

  • A. H. Ampliación Las Américas
  • A. H. Las Américas
  • A. H. El Paraíso
  • A. H. La Paz
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

  • Urb. Sol de La Molina I y II etapa
  • Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa
  • Urb. El Mástil de La Laguna (Cuadrante: av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina y av. Laguna Grande)

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar el agua en casa

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
  • Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente.
  • Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.
  • Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
  • Usa la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa.
  • Evita descongelar alimentos bajo el chorro; colócalos en el refrigerador.
  • Lava el automóvil con un balde en lugar de utilizar una manguera.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
  • No utilices el inodoro como depósito de basura.
  • Revisa periódicamente el recibo para identificar aumentos inusuales en el consumo.

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