Corte de agua para este viernes 11 de septiembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este viernes 11 de septiembre se ejecutarán cortes temporales del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. La interrupción alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales de las zonas incluidas en el cronograma, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación.
La entidad señaló que estas labores buscan mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y garantizar la continuidad y calidad del abastecimiento. El tiempo de suspensión variará según cada sector, ya que los especialistas deberán intervenir diferentes tramos de la red y detener temporalmente el flujo de agua para realizar los trabajos de manera segura.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Chorrillos
- A. H. Buenos Aires de Villa
- Cooperativa José Olaya
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
Santa Anita
- Coop. Virgen de las Nieves
- A. H. Terrazas de Santa Anita
- A. H. Los Eucaliptos
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Vista Alegre
- A. H. Cristo Rey
- A. H. Terrazas de Perales
- A. H. Los Hijos de Perales
- Coop. Manuel Correa
- Coop. Santa Rosa de Quives
- Urb. La Achirana I etapa
- P.J. Los Perales
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
- A. H. Somos Libres
- A. H. Esmeralda de Los Andes
- A. H. Cruz de Motupe Gpo I
- A. H. Enrique Montenegro
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.
- A. H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori
- A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
- A. H. José C. Mariátegui 2da Ampl.
- A. H. Vista Alegre Cerro Mirador
- Urb. Mariscal Cáceres Sector III
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Corazón de Jesús II y Sector Corazón de Jesús III
- A. H. Corazón de Jesús
- A. H. Simón Bolívar I
- A. H. José Olaya Ampliac.
- AF Santo Toribio
- AF José Olaya II Ampliac.
- A. H. Integ. San José Sector José Olaya
- A. H. 28 de Febrero
- P.J. 10 de Marzo
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Santa Anita
- Coop. Virgen de las Nieves
- A. H. Terrazas de Santa Anita
- A. H. Los Eucaliptos
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Vista Alegre
- A. H. Cristo Rey
- A. H. Terrazas de Perales
- A. H. Los Hijos de Perales
- Coop. Manuel Correa
- Coop. Santa Rosa de Quives
- Urb. La Achirana I etapa
- P.J. Los Perales
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Independencia
- A. H. Ampliación Las Américas
- A. H. Las Américas
- A. H. El Paraíso
- A. H. La Paz
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
- Urb. Sol de La Molina I y II etapa
- Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa
- Urb. El Mástil de La Laguna (Cuadrante: av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina y av. Laguna Grande)
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Consejos para ahorrar el agua en casa
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
- Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente.
- Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.
- Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
- Usa la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa.
- Evita descongelar alimentos bajo el chorro; colócalos en el refrigerador.
- Lava el automóvil con un balde en lugar de utilizar una manguera.
- Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
- No utilices el inodoro como depósito de basura.
- Revisa periódicamente el recibo para identificar aumentos inusuales en el consumo.
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