Perú

Policías rescatan a mascota atrapada en vivienda en llamas en el Callao

Los agentes tuvieron que romper lunas y retirar una reja para ingresar al ambiente donde permanecía el animal

La mascota fue encontrada rodeada por humo y llamas y evacuada por uno de los efectivos, quien la envolvió en una colcha para protegerla (Créditos: TVPerú)
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Una familia del Callao vivió momentos de angustia luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda y dejara atrapada a su mascota en el segundo piso. Ante el pedido desesperado de auxilio, efectivos de la Región Policial Callao ingresaron al inmueble para ubicar al animal y ponerlo a salvo, pese a las condiciones adversas provocadas por las llamas y la intensa humareda.

El siniestro ocurrió en la cuadra siete del jirón Apurímac, a pocas cuadras del complejo policial Alipio Ponce. Los agentes se encontraban realizando un ejercicio cuando fueron alertados sobre la emergencia. Al llegar, encontraron una construcción afectada por el fuego y recibieron información de los propietarios sobre la presencia de un perro en uno de los ambientes superiores.

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Los uniformados avanzaron hacia el segundo nivel para encontrar al can. La concentración de humo dificultaba el desplazamiento y reducía la visibilidad dentro de la propiedad. Para acceder al espacio donde permanecía la mascota, fue necesario romper las lunas y retirar una reja que impedía el ingreso.

El incendio ocurrió en el jirón Apurímac, cerca del complejo policial Alipio Ponce, mientras los uniformados realizaban un ejercicio - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
El incendio ocurrió en el jirón Apurímac, cerca del complejo policial Alipio Ponce, mientras los uniformados realizaban un ejercicio - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Tras varios minutos de búsqueda, los policías lograron ubicar al animal, que se encontraba acorralado por las condiciones generadas en el interior. Uno de los efectivos lo envolvió cuidadosamente en una colcha y comenzó el descenso por las escaleras, mientras otro agente colaboraba durante la evacuación.

En el exterior, la propietaria aguardaba con evidente preocupación por el estado de su mascota. El momento del rescate quedó registrado en imágenes, donde se observa al uniformado salir del inmueble con el perro en brazos y entregarlo posteriormente a sus familiares. La intervención permitió que el animal abandonara la zona afectada antes de que las llamas ocasionaran mayores daños.

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La emergencia también dejó tres personas afectadas. Dos policías y un vecino presentaron molestias debido a la inhalación de humo, además de contusiones sufridas durante las labores realizadas en medio del incidente. Los involucrados recibieron atención luego de quedar expuestos a las condiciones adversas generadas por el fuego.

Policías arriesgaron su vida para rescatar a un perro que quedó atrapado en el segundo piso de una vivienda incendiada en el Callao - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
Policías arriesgaron su vida para rescatar a un perro que quedó atrapado en el segundo piso de una vivienda incendiada en el Callao - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Hasta el lugar llegaron bomberos de Bellavista para controlar la emergencia y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores. Los hombres de rojo realizaron las labores correspondientes para sofocar el siniestro y asegurar la zona, mientras los agentes policiales continuaban con las acciones de apoyo a los afectados.

Según declaró la propietaria, el origen del fuego habría sido un cortocircuito. Esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán establecer cómo comenzó el incidente y determinar las circunstancias que provocaron la rápida propagación de las llamas.

La intervención de los efectivos permitió auxiliar a los ocupantes y rescatar al animal en medio de una situación de alto riesgo. El operativo quedó marcado por el ingreso de los agentes a una vivienda cubierta por humo para recuperar a una mascota que permanecía atrapada en el segundo piso.

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