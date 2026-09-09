Perú

Luis Galarreta se reúne con la bancada de Renovación Popular por pedido de facultades a un día de su citación en el Congreso

La diputada Roxana Rocha señaló que durante la reunión con el premier la bancada planteó sus inquietudes y sugerencias sobre el pedido de facultades y pidió precisiones sobre las medidas propuestas

Luis Galarreta se reunió con la bancada de Renovación Popular para abordar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La vocera Roxana Rocha señaló que la agrupación planteó sus inquietudes y sugerencias sobre los 66 puntos de la propuesta y que todavía evalúa su posición, a un día de la presentación del premier ante la Comisión de Constitución. Fuente: Exitosa
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La bancada de Renovación Popular se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para abordar el pedido de facultades legislativas, a un día de que el titular de la PCM acuda a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para sustentar la propuesta del Ejecutivo.

Durante el encuentro, la diputada y vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que su agrupación trasladó al jefe del Gabinete sus inquietudes y sugerencias sobre los alcances de la delegación solicitada. La reunión se prolongó por aproximadamente dos horas y permitió revisar algunos de los temas incluidos en el paquete legislativo.

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Rocha sostuvo que la bancada considera prioritarios asuntos como la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, aunque todavía evalúa los 66 puntos incluidos en la solicitud, distribuidos en ocho ejes y con una vigencia de 120 días. La parlamentaria dejó claro que el eventual respaldo de su agrupación dependerá de la revisión de cada una de las medidas planteadas por el Ejecutivo.

Luis Galarreta

Renovación Popular evalúa el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

La vocera de Renovación Popular sostuvo que la reunión con Galarreta tuvo como objetivo plantear las observaciones de la bancada antes de adoptar una posición definitiva. “Hemos dado a conocer nuestras inquietudes, nuestras sugerencias. Ha sido una reunión totalmente propositiva”, declaró a Exitosa.

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Rocha señaló que existen materias sobre las cuales la agrupación considera necesario avanzar, principalmente frente a la inseguridad ciudadana y las consecuencias que pueda generar el Fenómeno El Niño. En esos casos, indicó que la bancada busca conocer con precisión cuáles serían las normas que el Ejecutivo pretende modificar o cuáles nuevas disposiciones plantea incorporar.

La congresista remarcó que su agrupación todavía no respalda de manera integral los 66 puntos contenidos en la solicitud. “Sí, seguridad y fenómeno del Niño vamos a colaborar y apoyar, pero todavía no estamos todavía diciendo y afirmando que los 66 puntos en materia de ocho ejes va a ser motivo de apoyo”, sostuvo.

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En esa línea, Rocha resumió la posición de su bancada con una frase que refleja la discusión que continuará en el Congreso: “Facultades sí, pero cheque en blanco no”. Añadió que los integrantes de Renovación Popular revisan cada uno de los puntos y que trasladarán al Ejecutivo sus cuestionamientos para recibir respuestas jurídicas y técnicas.

Gobierno solicita facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias

El pedido del Gobierno contempla una delegación de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días sobre 66 puntos agrupados en ocho ejes. La propuesta abarca diferentes áreas y, por ello, su revisión no quedó concentrada únicamente en la Comisión de Constitución.

Entre las materias incluidas figuran seguridad ciudadana, régimen tributario, legislación laboral, desarrollo productivo y atención de emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño. La amplitud del paquete llevó a que 13 comisiones ordinarias del Congreso evalúen los aspectos correspondientes a sus respectivas competencias.

Composición gráfica de Luis Fernando Galarreta Velarde en primer plano sobre el hemiciclo del Congreso del Perú con asientos, mesas, balcones y la bandera peruana
Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en los argumentos del Ejecutivo. La presidenta Keiko Fujimori planteó acelerar el análisis de la solicitud y vinculó la delegación con medidas para reforzar la inteligencia, mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios.

Otro de los planteamientos expuestos por Galarreta está relacionado con las organizaciones criminales. El premier defendió la creación de un marco legal que permita catalogar a determinadas organizaciones delictivas como organizaciones terroristas, bajo el argumento de que ello otorgaría un mayor respaldo jurídico a las acciones conjuntas de las fuerzas del orden.

Galarreta sustentará el pedido ante la Comisión de Constitución

La reunión con Renovación Popular se produjo en la víspera de la presentación de Galarreta ante la Comisión de Constitución, que lo citó para este miércoles 9 de septiembre a las 3:00 p. m. El titular de la PCM deberá informar y sustentar las razones por las que el Gobierno considera necesaria la delegación de facultades.

La convocatoria fue realizada por la presidenta de la comisión, la diputada de Juntos Por el Perú, Giannina Avendaño Vilca. El grupo parlamentario busca conocer los argumentos del Ejecutivo y discutir la necesidad de las medidas planteadas en los distintos sectores incluidos en el pedido.

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