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Ministro de Produce confía en revertir rechazo a facultades legislativas: “en la medida que expliquemos más van a entender”

El titular del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Requejo, afirmó que seguirá conversando con más grupos parlamentarios para convencerlos de la necesidad de aprobar la solicitud del Ejecutivo

Ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, confía en que se revierta rechazo a facultades legislativas. (Foto: Ministerio de la Producción)
Ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, confía en que se revierta rechazo a facultades legislativas. (Foto: Ministerio de la Producción)
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Luego de que integrantes de cuatro comisiones parlamentarias rechazaran la solicitud de facultades legislativas presentadas por el Ejecutivo, el ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, afirmó que se buscará revertir esta negativa con reuniones directas con cada una de las bancadas del Congreso.

A su salida del Congreso, Requejo se mantuvo optimista y consideró que lo que hace falta es más dialogo con los grupos parlamentarios. “En la medida que expliquemos, más van a entender el alcance del pedido”, indicó en contacto con la prensa.

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Requejo detalló que ya inició contactos con un grupo del Congreso y que prevé continuar con Diputados para sustentar el paquete de normas ante cada bancada. “Está comenzando y yo he comenzado por mi lado con una bancada del senado, luego me toca la de diputados y vamos a seguir explicando”, afirmó.

Consultado por un periodista sobre la resistencia de sectores de izquierda a involucrarse en temas mineros, el ministro rechazó esa lectura y aseguró que la explicación técnica abrió respaldos transversales.

Ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, confía en que se revierta rechazo a facultades legislativas. (Foto: Ministerio de la Producción)
Ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, confía en que se revierta rechazo a facultades legislativas. (Foto: Ministerio de la Producción)
“Acá acabamos de hacer una exposición donde ha habido representantes de todas las bancadas y después de escuchar la explicación han apoyado las medidas que estamos aceptando”, afirmó el representante del Ejecutivo a la prensa

El titular de Producción también respondió a los cuestionamientos de bancadas que objetan que el pedido de facultades incluya medidas sobre electricidad y minería, cuando, al menos según su criterio, este debería concentrarse en el fenómeno de El Niño y la pesca. “En una situación del Niño en la que se contrae la economía, es importante dar medidas de reactivación económica en general”, argumentó.

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Produce defiende temas de minería y electricidad en pedido de facultades

Requejo también argumentó por qué el planteamiento presentado por el Ejecutivo no se limita a los sectores directamente golpeados por la emergencia generada por la inseguridad y la llegada del Fenómeno El Niño. Según su análisis, los efectos de este último son muy amplios e involucran “no solamente a los sectores específicamente afectados, sino a otros sectores que pudieran dinamizar la economía y ejercer ese efecto contrario que permita esa reactivación”, sostuvo.

Ante la pregunta de si el rechazo en comisiones responde a un factor político o técnico, Requejo evitó una definición y dijo que el Ejecutivo aún está en etapa de gestión con los bloques. “Yo creo que hay una tarea que todavía estamos en ese proceso a hacer”, señaló.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se encuentra junto al ministro de Producción del Perú, Juan Carlos Requejo, durante su visita a la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica, en Pucusana, en las afueras de Lima, Perú, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se encuentra junto al ministro de Producción del Perú, Juan Carlos Requejo, durante su visita a la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica, en Pucusana, en las afueras de Lima, Perú, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Según Exitosa, luego de una sesión de cuatro horas en el Congreso, el ministro se retiró de la sede legislativa y se dirigió a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde el primer ministro Luis Galarreta mantenía reuniones con distintas bancadas para intentar convencer a más grupos parlamentarios sobre la necesidad de otorgar el pedido de facultades.

Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias

El pedido del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori contempla una delegación de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días sobre 66 puntos agrupados en ocho ejes. La propuesta abarca diferentes áreas y, por ello, su revisión no quedó concentrada únicamente en la Comisión de Constitución.

Entre las materias incluidas figuran seguridad ciudadana, régimen tributario, legislación laboral, desarrollo productivo y atención de emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño. La amplitud del paquete llevó a que 13 comisiones ordinarias del Congreso evalúen los aspectos correspondientes a sus respectivas competencias.

Una mujer con gafas y chaqueta azul habla frente a un micrófono en una mesa de reuniones con una computadora portátil
Keiko Fujimori encabeza una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en los argumentos del Ejecutivo. La presidenta Keiko Fujimori planteó acelerar el análisis de la solicitud y vinculó la delegación con medidas para reforzar la inteligencia, mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios.

Otro de los planteamientos expuestos por Galarreta está relacionado con las organizaciones criminales. El premier defendió la creación de un marco legal que permita catalogar a determinadas organizaciones delictivas como organizaciones terroristas, bajo el argumento de que ello otorgaría un mayor respaldo jurídico a las acciones conjuntas de las fuerzas del orden.

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