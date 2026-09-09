Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV del partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

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La selección peruana de vóley enfrentará a Brasil hoy, miércoles 9 de setiembre, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El partido se disputará desde las 18:00, hora de Perú, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. Revisa en esta nota cómo ver el encuentro en vivo.

Dónde ver Perú vs Brasil por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, será transmitido por Latina TV a través de las señales 2 y 702 en alta definición. Los hinchas también podrán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web del canal.

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La transmisión estará disponible sin costo en las plataformas digitales de Latina TV y en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido entre la ‘bicolor’ y ‘verdeamarela’, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Horario de Perú vs Brasil por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido está pactado para las 18:00 horas de Perú y a las 20:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:00 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

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¿Cómo llegan?

La selección peruana de vóley llegará a este partido después de enfrentar a Argentina, uno de los rivales de mayor nivel del campeonato. La ‘bicolor’ buscará revancha tras no haber podido ganar un set en los tres amistosos que disputó ante la ‘albiceleste’ en la Copa Salta.

Brasil, por su parte, afrontará la segunda fecha luego de su debut ante Venezuela, una de las selecciones que buscará dar la sorpresa en el torneo clasificatorio. El conjunto anfitrión parte como favorito para el cruce frente a Perú.

En la previa, Gabi Guimarães, una de las principales figuras de Brasil, se refirió a su vínculo con el país. “Le tengo un cariño muy especial a Perú. Allí gané algunos Sudamericanos de categorías de base, tanto en infantil como en juvenil, así que viví buenos momentos. También disputé campeonatos de clubes”.

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La capitana de Brasil también se refirió a su presente y objetivos en el torneo clasificatorio. Créditos: Dosis de Voleibol.

Fixture que le resta a Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 3: Perú vs Venezuela — jueves 10 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 4: Perú vs Colombia — sábado 12 de septiembre, 2:30 p. m.

Fecha 5: Perú vs Chile — domingo 13 de septiembre, 1:00 p. m.

*Los horarios están sujetos a cambios según la duración del encuentro anterior.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Los cupos que están en juego

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 pondrá en juego la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para las seis selecciones participantes.

El torneo otorgará tres cupos para la Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos y Canadá, además de una plaza para la cita olímpica.

Perú deberá terminar entre los tres primeros de la tabla general luego de las cinco fechas para acceder al Mundial. El campeonato se disputará bajo el formato de todos contra todos y las posiciones finales definirán a los equipos clasificados.

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